Klub FC Hradec Králové pod vedením společnosti Fotbal HK 1905 začíná novou éru. Majitelé, mezi nimiž jsou jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek, bývalí fotbalisté Ivo Ulich a Pavel Nedvěd či podnikatelé Radek Šenk a Pavel Rejchrt, by Hradec do pěti let rádi viděli v pohárové Evropě.
Začnou nákupem posil, dramatickými změnami v rozpočtu a novými jmény ve vedení klubu? Nebo to bude cesta delší a klidnější? Jisté je, že obsadí představenstvo klubu a stanou se novou výkonnou silou. Očekávat lze jmenování nového generálního ředitele a šéfů obchodního i sportovního úseku.
Jestli dojde i k obměně kádru, to se fanoušci dozvědí brzo. Zimní přestupové okno se otevírá v lednu. Když se v srpnu skupina Kaprain stala majitelem 70 procent klubu FK Pardubice, uvolnila peníze na posílení týmu. Výsledky byly také okamžité, Pardubice úspěšně stoupají tabulkou Chance ligy.
U hradeckého týmu určitě končí sportovní ředitel Jiří Sabou, jenž přijal nabídku Zbrojovky Brno. Právě on se stal architektem návratu Hradce do první ligy a stál za příchody i prodejem klíčových hráčů, ale i za návratem úspěšného trenéra Miroslava Koubka.
Co bude s Nedvědem?
Generální manažer Richard Jukl za více než 20 let v čele hradeckého klubu sice přežil pokusy o odvolání, jakož i puče fanoušků, ale lze očekávat, že noví majitelé si do vedení přivedou svého muže.
Žhavým kandidátem byl držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd, ten však mezitím přijal funkci manažera českých fotbalových reprezentací. Společnost Fotbal HK 1905 však už otázku případných střetů zájmů Pavla Nedvěda údajně ošetřila a počítá i s jeho zapojením do chodu klubu.
V představenstvu s jistotou bude minimálně jeden z trojice Ondřej Tomek, Radek Šenk, Pavel Rejchrt. Někdejší reprezentant Ivo Ulich svou budoucnost kvůli podnikatelským aktivitám spíš vidí jen v dozorčí radě, případně ve sportovních a komerčních sférách.
Město jen v dozorčí radě
„Jestli bude ve funkci generálního manažera pokračovat Richard Jukl, je otázka na nové vlastníky. Předpokládám však, že pokračovat v klubu určitě bude. Otázkou je, v jaké to bude pozici a jak budou mít majitelé strukturovanou manažerskou část ve vedení. Předpokládám, že dojde ke změnám, například v redefinování pozic, kdo bude obchodní ředitel, protože toho jsme dosud neměli. Myslím, že změny budou spíš evoluční,“ řekla primátorka Pavlína Springerová, která končí coby předsedkyně představenstva.
S Martinem Egerem, Lukášem Fiedlerem (ANO) a Františkem Řehounkem bude zasedat primátorka v dozorčí radě.
„Představenstvo by každopádně mělo být pětičlenné, mám i pracovní verzi personálního složení, ale nevím, jestli ještě nedojde k malým změnám. Každopádně v představenstvu budou pouze nominanti nového většinového majitele, proto má město většinu v dozorčí radě,“ doplnila primátorka.
|
Dům pro kola i atletický tunel. Malšovická aréna v Hradci chystá vylepšení
Richard Jukl by díky dlouholetému úsilí o stavbu nového stadionu, které korunoval v roce 2023, měl mít své místo v klubové síni slávy. Odchod Jiřího Sabou by však mohl být určitý problém.
Spekulovalo se o návratu hradeckého patriota Michala Šmardy, nabídku údajně měl dostat i bývalý obránce a investiční poradce Roman Polom. Aktuálně se řeší eventuální příchod někdejšího výkonného ředitele 1. FC Slovácko Petra Pojezného, o něj se však kromě Hradce uchází i fotbalový svaz a druholigová Kroměříž.
Útok na pohárovou Evropu
Když listopadové zastupitelstvo jasně schválilo převod 89 procent fotbalových akcií, Ivo Ulich se vyjádřil i ke sportovním cílům. Výsledky nejspíš nebudou hned. Ostatně kromě Sparty, Slavie a Plzně mají podobné plány také další kluby, které nedávno změnily majitele.
„Hradec Králové ještě neukázal svůj potenciál. Jednou z našich vizí tedy je ještě více posílit a rozvíjet mládežnický sport. Také se chystá spolupráce s renomovaným klubem z top pěti evropských soutěží. To si zatím necháváme pro sebe, ale určitě to bude časem zajímavé. Naší ambicí je hrát v horní polovině a ukázat se i v bojích o evropský pohár. Pracujeme s horizontem pěti let,“ uvedl podnikatel.
|
Na evropské poháry chceme útočit do pěti let, líčí Ivo Ulich, nový spolumajitel Hradce
Zástupci města a nových vlastníků v pátek podepíší akviziční a akcionářskou smlouvu a dokončí převod 89 procent akcií. Následovat bude valná hromada klubu, která zvolí nové představenstvo a dozorčí radu.
„Nový vlastník se už setkal se všemi zaměstnanci klubu, myslím, že bude mít snahu o velkou kontinuitu. Je fajn, že nové přestupové období, které začne v lednu, si už budou řídit noví majitelé, a samozřejmě předpokládám, že se soustředí především na přípravu příští sezony, ta aktuální poběží stejně, protože klub šlape a není důvod nic zásadního měnit. Výsledky i hra jsou dobré a klub po všech stránkách funguje. Nechť to tak pokračuje a nová sezona ať již je v rukou nových vlastníků,“ vyložila svoji představu Pavlína Springerová.
|
15. července 2025
Město se většinového podílu zbaví poprvé od ledna 2005, kdy klub získalo od soukromého vlastníka Jana Vody. Ten byl majitelem od roku 1994. O deset let později se však FC Hradec dostal do velkých finančních potíží, hráči dokonce kvůli nevyplaceným mzdám odmítli v lednu zahájit zimní přípravu tehdy na druhou ligu.