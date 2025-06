Osvětlení je nejnápadnější a dlouho slibovanou multifunkcí, která arénu pozvedne na zcela jinou úroveň. Náladové osvětlení bude umět namodelovat jakýkoli barevný odstín.

Když se na svět dostaly vizualizace hradeckého stadionu, někteří fanoušci přirovnávali obrázky k mnichovské Allianz aréně. Realita a děrovaná fasáda z tahokovu však jejich nadšení zchladily, a tak stavbu výrazně ozvláštní světelné lišty.

Město spekulovalo, zda mají moduly viset na každém druhém nebo jen čtvrtém segmentu fasády. Nakonec vyhrála varianta hustších. Hradecká rada nyní schválila vypsání veřejné zakázky s předpokládanou cenou okolo 20 milionů korun. Termín pro Hradec z podání nabídek je do 9. července.

„Realizace musí být dokončena nejpozději do konce letošního roku. Cílem je vytvořit trvale instalovaný světelný režim, který bude nejen jako dekorativní a reprezentační prvek, ale bude také energeticky efektivní, moderní a snadno ovladatelný. Systém umožní i vzdálené řízení osvětlení, různé režimy podle událostí a slavnostní nasvícení arény při kulturních a sportovních příležitostech,“ řekl náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09).

Tunel a šest drah

Realizace nápadu, který fotbalový stadion činí zajímavý třeba pro pořadatele série Gladiator race a nejrůznějších cyklomaratonů a běhů, zatím skoro nic nestála. Ovál kolem arény dlouhý 600 metrů je sice dobrým zpestřením, ale pro nasvícení extraligové hradecké arény příliš užitečný není. To by se však mohlo změnit.

Prozatím je to jen další z dlouhé řady hradeckých studií a nejasných plánů, ale i přiznání dluhů města vůči atletice. Hradecká rada schválila zadávací dokumentaci pro studii proveditelnosti tunelu. Tedy nikoli fádní a téměř nevyužitelné dvoudráhy, ale šestidráhového tunelu o délce 130 metrů.

A protože takovou multifunkci rozhodně nelze jednoduše schovat dovnitř arény, tvář malšovického stadionu by se trochu změnila.

„Venkovní běžecká dráha nemůže být plnohodnotně užita, když je zima nebo nepříznivé počasí. Pokud by se prokázalo, že lze udělat tento stavební zásah, profil stadionu se změní. Aréna by se stala více symetrickou,“ míní primátorka Pavlína Springerová (HDK) k objektu vstupu na západní straně. Tunel na východě by tvarově připomínal západní vstup do zázemí.

„Navazujeme na původní úvahy z roku 2023. Tunel je součástí projektu multifunkcí. Z té doby je připravena úsporná varianta se dvěma dráhami, která však neřeší dlouhodobý nedostatek kvalitní tréninkové infrastruktury pro atlety a neumožňuje plnohodnotný zimní provoz. Právě proto zadáváme studii na rozšířenou variantu, která může přinést smysluplné řešení,“ uvedl Řádek.

Další vylepšení drhnou

Třetí multifunkce, o níž se nyní často mluví, by byla pro stadion společná s koupalištěm Flošna. Není však zdaleka jasné, jak dopadne, protože projekt parkovacího domu pro kola v prvním kole pohořel kvůli vysokým nákladům.

Zatímco město si představovalo cenu do 24 milionů korun, jediný zájemce byl ochoten stavět za 32 milionů. Hradec proto nyní stanovil maximální cenu 26 milionů korun a soutěž vypíše podruhé. Stavba by v ideálním případě mohla začít v létě 2026 s dokončením do pěti měsíců.

Nezdarem prozatím dopadá i plán na jiný doplněk arény. Pomoci s pěším a cyklistickým přístupem by údajně pomohl léta zazděný podchod mezi tréninkovou plochou a loukou u tenisového areálu LTC. Jenže Hradci se projektanta na obnovu podchodu nepodařilo vybrat ani na druhý pokus a výběrové řízení proto hodlá vypsat potřetí.

Hradecký fotbalový klub musel v březnu znovu vyměnit části neprospívajícího trávníku: