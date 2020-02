Taxikář zastřelil bodajícího klienta, studenti točí film o hraně sebeobrany

Výtah obyčejného paneláku v centru Náchoda šplhá do nejvyššího patra. Ještě na chodbě nic nenasvědčuje, že za dveřmi je na spadnutí první klapka nového studentského snímku Taxikář.

Studenti pod vedením náchodského kameramana a producenta Romana Floriana loni sklidili úspěch za debut V zajetí sítě o nástrahách internetu. Nyní mají další kontroverzní téma, které před třemi lety otřáslo celou republikou.

Taxikář poblíž Teplic nad Metují zastřelil opilého klienta, který ho předtím několikrát bodl nožem. Policie případ vyšetřovala půl roku, než expertizy prokázaly, že šlo o přiměřenou sebeobranu.



„Pointa filmu je v tom, že on se probudí v nemocnici zraněný a zjistí, že k němu nepustí rodinu. Dozví se, že ho berou jako vraha. Kdyby tu zbraň u sebe neměl, umřel by,“ vypráví scénáristka Kristýna Vlčková.

Napadený taxikář Petr Doležal je koproducentem. O svém příběhu natočil několik videoklipů včetně rekonstrukce osudného večera. Když viděl studentský debut, oslovil štáb s nabídkou námětu.

Není to rekonstrukce, jen se inspirujeme

„Chci oslovit co nejvíc lidí, aby viděli, že za jízdy mě málem ubodal nožem klient. Policie ho pustila, i když po něm bylo vyhlášeno pátrání a policii bylo jasné, že předtím během týdne s nožem přepadl tři lidi. Mě obvinili z vraždy a z něho udělali poškozeného. Ztratil jsem důvěru v policii, která pouští na svobodu kriminálníky,“ napsal taxikář na svůj Facebook.

„Taxikář nám předal materiály, které posbíral od policie. Podle toho se sestavil scénář. Když ho viděl, byl naprosto spokojen a nechává nám volnou ruku,“ říká režisér Matěj Krátký, který stejně jako další tvůrci filmu studuje multimediální tvorbu.

Vyprávění taxikáře posloužilo jako základní motiv. K němu přidali příběh útočníka. Tím je v jejich podání na amnestii propuštěný recidivista, který bral drogy a s nožem přepadával lidi na ulicích. Dostal jméno Patrik a věnovat se mu má celá první polovina filmu.

„Příběh Patrika je fikce. My jsme jen věděli, že ho pustili z vězení a že měl nějaké konflikty se zákonem. Realita začíná až v momentě, kdy si zavolá taxikáře k hospodě,“ vysvětluje scénáristka. Film bude mít i jiný konec.

Točí v bytech svých známých, štáb se objeví i v Hronově

Malý byt má prostornou předsíň, v ní je hromada bot, na nichž leží i bundy, které se nevešly na věšák. U náhledového monitoru jsou dvě skládací křesílka, ale kolem postává dalších pět lidí. Několik herců je vedle v obývacím pokoji, stojí se i v kuchyni, zatímco vedle v ložnici je představitel Patrika v posteli a za kamerou další členové štábu. Když chci fotit, napomíná mě kameraman, že vrhám na herce stín.

Úzkými dveřmi se protáhne mladá dívka s klapkou, režisér zavolá Akce! a první záběr je na světě. Jenže se musí opakovat a hned se ukazuje nevýhoda natáčení v reálném bytě místo v ateliéru. Do běžící scény se rázně ozve domovní zvonek.

„Romane, ty podmínky tady jsou vážně děsný,“ otočí se režisér na producenta Romana Floriana, v jehož bytě se točí.

„Tady se natáčí u mě doma, zítra se natáčí v bytě Patrikova kamaráda. To je zase byt scénáristky. Používáme reálné prostory přátel a známých. Na exteriérech jsme se domluvili s Hronovem, který je vstřícný. Jsou rádi, že se tam něco bude dít, při natáčení bude potřeba zastavit dopravu,“ říká Roman Florian.

Ukazuje na dveře odložené před bytem: „Ty jsme vyndali, protože potřebujeme dveře prosklené. Přinesli jsme je z jiného bytu a tyhle zase budou hrát tam.“

Přestože film staví na skutečné události, tvůrci přímo v místech reálné střelby točit nebudou. „Budeme si vybírat lokality, aby nám obrazově skvěle sedly. Je to spíše inspirované, pár věcí jsme tam pozměnili, pár věcí přidali. Hodně hrajeme na emoce a zápletku,“ přiznává režisér.

Že taxikář měl u sebe pistoli nelegálně, ze scénáře zmizelo. Kvůli tomu ho policie stíhala, i když vyšetřování prokázalo, že střílel v sebeobraně.

Hrají hlavně amatéři. Tvůrci ale chtějí přizvat Koptu i Lucii Bílou

Rozpočet by se měl vejít do 250 tisíc korun. Část studenti vydělali promítáním předchozího snímku, další přidal producent i samotný taxikář a počítá se také s příjmem od partnerů, jejichž výrobky si ve filmu zahrají. Mezi nimi třeba náchodský pivovar, místní kavárna nebo výrobce džemů.

„Za to, co nám vydělal předchozí film, se nakoupila technika, kterou jsme si dříve půjčovali, takže teď už nás neomezuje čas, spíš časové možnosti herců a štábu,“ vysvětluje Roman Florian.

Počítá se s asi dvaceti natáčecími dny, hlavně o víkendech, o jarních a velikonočních prázdninách. Natočeno má být zhruba za dva měsíce, pak přijde na řadu střih a postprodukce.

Ve snímku budou hrát hlavně amatéři. Většinou jde o známé filmařů. Tvůrci však chtějí získat i slavné tváře, které by jim pomohly s propagací filmu. Do role taxikáře chtějí obsadit Václava Koptu, policejního vyšetřovatele má ztvárnit Tomáš Magnusek a právničku by mohla hrát Lucie Bílá.

„Je to stále v jednání. S manažerkou Václava Kopty jsme se domluvili, kolik jim můžeme nabídnout. Bere to tak, že je to nízkorozpočtový projekt,“ dodává Florian.

Cílem je podle tvůrců upozornit na to, kde jsou hranice legální obrany. Snímek má divákovi ukázat, jak souběh několika náhodných a neplánovaných okamžiků dokáže změnit život.