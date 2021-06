Hradecký Festivalpark bude díky obří investici celoroční a ekologický

Investice má ze zanedbaného bývalého vojenského letiště udělat areál minimálně srovnatelný například s Dolními Vítkovicemi, kde se pořádá festival Colours od Ostrava, s proslulým budapešťským Szigetem anebo s industriálním územím Ferropolis severně od Lipska.

Michal Thomes, zakladatel festivalu a šéf agentury Ameba Production, má s letištěm obrovské plány. Tím největším a finančně nejnáročnějším je vytvořit z Festivalparku energeticky soběstačný prostor, v němž budou hrát hlavní roli solární a další obnovitelné zdroje.

V Hradci Králové by se mohly konat další hudební, divadelní nebo filmové festivaly. Už příští rok se má opravit jeden ze zchátralých hangárů, kde by mohly být konference, módní přehlídky a netradiční svatby. V plánu je také rodinný park, hřiště pro plážový volejbal, v zimě běžkařský okruh a kluziště. Thomes zmínil i vybudování ekologického ubytování anebo testovací okruh pro elektromobily.

„S areálem letiště máme dlouholeté zkušenosti, ale vždy nám chyběla nějaká perspektiva, abychom mohli plánovat déle dopředu. Vždy jsme byli jen v nájmu na krátké období, kdy jsme postavili scény a odehráli festival, pak vše zbourali a odvezli. Unikátní areál chceme užívat celoročně, dát mu rozvoj. Je to neobroušený klenot Hradce, velmi zajímavý i v evropském měřítku,“ říká Michal Thomes.

Ten má 40hektarový Festivalpark od ledna dlouhodobě v pronájmu. Při financování počítá i s chystanými státními programy obnovy po epidemii covidu.

Nový Festivalpark by měl klást velký důraz na ekologii. „Je to jedno z nejsilnějších témat po obnově světa. My bychom s tím rádi začali a neodkládali to, protože to dává velký smysl. Cílem je rok 2030, kdy by se areál měl stát energeticky soběstačný,“ pokračuje Thomes.

Podle něj by příští rok měla být první na řadě infrastruktura, tedy rozvody vody, elektřiny, kanalizace nebo internetu. Další investice do svých objektů chystá i město, které projekt podporuje.

„Plány se nám velmi líbí, slibujeme si od toho, že plocha by mohla být konečně využita, a to dokonce velmi smysluplně. Na jednání jsme přizvali i zástupce komisí místních samospráv (KMS). Sám jsem měl obavy, protože vůči akcím na letišti obce často protestovaly. Z jednání však vyplynulo, že pan Thomes je považovaný za velmi seriózního partnera a KMS jeho záměr přivítaly. Projekt by mohl podpořit cestovní ruch i ekonomiku ve městě, areál by mohl nabídnout nová pracovní místa,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Menší mezinárodní festival

Když Thomes na začátku dubna ohlásil další roční odklad festivalu Rock for People, slíbil, že letos v létě by se za příznivých okolností mohla ve Festivalparku uskutečnit náhradní akce. Nyní už lze s jistotou tvrdit, že jich bude několik.

Už zkraje prázdnin v areálu postaví šapitó, kde zatím plánuje asi deset menších koncertů. Téměř jisté je, že 4. července dorazí Horkýže Slíže a 10. července Tata Bojs. V polovině srpna by se v Hradci měla konat i odlehčená verze velkého festivalu.

„Potřebovali bychom však vědět, kolik lidí nám vlastně vláda povolí,“ říká Thomes. Jedná i se zahraničními interprety:

„Rozhazujeme sítě, snažíme se sestavit program. Chtěli bychom uspořádat menší mezinárodní festival, ukazuje se však, že zástupci britských kapel jsou velmi opatrní, aby se nestalo, že po návratu by hudebníci museli do karantény. Doufám, že už brzo budeme mít potvrzeny zajímavé interprety. Jindy to řešíme s několikaměsíčním předstihem, teď je vše na poslední chvíli. Jsme pod tlakem, ale věříme, že to zvládneme.“

Už dvakrát přeložený velký festival se má konat 16. až 18. června 2022 se všemi už před 18 měsíci nahlášenými hvězdami. Do hradeckého Festivalparku přijedou mimo jiné Green Day, The 1975, Fall Out Boy, P. O. D. nebo Weezer.

Pořadatelé věří, že většina majitelů vstupenek s datem 18. až 20. června 2020 si je podrží další rok. K optimismu je opravňuje solidarita, která se projevila loni, kdy vstupné na vyprodaný, ale nakonec poprvé odřeknutý ročník chtělo vrátit jen osm procent, tedy jen několik set diváků.