Slavné festivaly se stěhují. TrutnOFF do Brna, Hip Hop Kemp pořád neví

Ještě v roce 2012 Hradec Králové na svých internetových stránkách Hip Hop Kempu pogratuloval k zařazení mezi 50 nejlepších světových festivalů v žebříčku americké televize CNN.

O osm let později je oceňovaná akce v troskách a spoluviníkem toho je podle pořadatelů paradoxně město. Hip Hop Kemp z Hradce odchází s pocitem hořkosti. A bohužel to není ojedinělý případ. Z Královéhradeckého kraje nejspíš definitivně mizí i nejstarší český rockový festival - TrutnOFF.

TrutnOFF BrnoON

Pořadatelé, kteří své přehlídce rádi říkají Český Woodstock anebo Fotr všech festivalů, se stěhují do Brna a vymysleli i nový název TrutnOFF BrnoON. Spiklenecká trojdenka se na Bojišti naposled konala v roce 2016, ale ani tříletá pauza neotupila vykopanou válečnou sekeru. Tedy alespoň ze strany spoluzakladatele akce Martina Věcheta.

Zatímco starosta Trutnova Ivan Adamec opakuje, že festival z města nikdo nevyháněl a že scházela dobrá vůle pořadatelů domluvit se, Věchet to vidí jinak. V souvislosti s odchodem používá i výrazy jako „radnicí vytěsněný nebo nucený odchod“.

Po roce 2016 se údajně Věchetovi a spol. sešlo asi 20 nabídek včetně jedné ze zahraničí. O to zajímavější byla jejich volba. V srpnu 2017 měl TrutnOFF zapustit kořeny v Mladých Bukách, avšak proti uvažované Zahradní slavnosti se postavila obec i petice obyvatel. Do finálového výběru pro letošní ročník se prý dostaly Strážnice, Veselí nad Moravou a Brno.

„Všude vládla vstřícnost, chuť a vůle se domluvit. Hledaly se cesty, scházelo se celé kolokvium lidí. Nesrovnatelné s Trutnovem, který festival proslavil a kde je vše podřízeno libovůli a osobním antipatiím jediného muže,“ řekl Věchet. Sám považoval Bojiště za posvátnou půdu, do které se však jeho slovy „jak hladoví orli zakousli developeři“.

S indiánskou dikcí ostatně přichází i do Brna: „Pow-Wow se uskuteční v lesích na březích Sun River Svratka, řečí bílých tváří v Brně Pisárkách Na Střelnici.“ Další z náčelníků festivalu František Čuňas Stárek pak s podobným způsobem vyjadřování zmínil i symboliku výměny Bojiště za brněnskou Střelnici: „Ta půda již byla pokropena a vykoupena krví našich kamarádů z undergroundu.”

TrutnOFF BrnoON si pro sebe vyhradil tradiční „okupační“ termín 20. až 23. srpna a přestože dosud nezveřejnil jméno ani jednoho interpreta, v první vlně spustil předprodej vstupenek za 1600 korun.

Ve stejném termínu se na trutnovském Bojišti uskuteční Artu Kus Festival, který vznikl jako náhrada za Český Woodstock. Až do 15. dubna stojí lístek 1099 korun a pořadatelé už do světa pustili seznam 36 zamluvených interpretů, mezi nimiž jsou například The Young Gods, PSH, Dub FX, Mucha, Plexis, Garage nebo Nat Osborn Band.

Kemp stále hledá, kde se letos zabydlí

Na nové startovní čáře stojí také Hip Hop Kemp. Má to však ještě složitější než TrutnOFF. Festival totiž nepřišel jen o domov, ale také o fanoušky a částečně i o pověst. Devatenáctý ročník se z hradeckého Festivalparku stěhuje, ale i když se koná ve stejný termín jako Artu Kus i Český Woodstock, pořadatelé ani půl roku před akcí stále nevědí, kde se zabydlí. Ani to však organizátorům nebránilo spustit předprodej vstupenek.

„Máme vyhlédnutých několik lokací, ale ještě nic není definitivně. Bohužel sešlo z té, na kterou jsme sázeli nejvíc,“ přiznal zakladatel festivalu Radek Maliník, který se nijak netají velkým znechucením z postoje policie i města.

Poptávka po vstupenkách podle něj odpovídá vývoji zájmu o festival v posledních čtyř letech: „Před čtyřmi lety jsme měli 24 tisíc, poté 16, před dvěma lety 8 a naposled jen 5,8 tisíce, z toho 3,2 tisíce platících. Z domény, na kterou jezdil celý svět, se policii podařilo udělat trosku.“

Fanoušci nabízejí pomoc

Jsou tu však okolnosti, kvůli kterým si Maliník nedovede představit možnost, že letošní ročník zruší a pokusí se po pardubickém koupališti Cihelna a hradeckém letišti nalézt nové útočiště.

„Jsem ublížený, ale vůbec si neumím představit variantu, že festival letos nebude. Pro mě to nikdy nebyl nějaký podnikatelský záměr, je to něco, co miluju a baví mě to. Sice jednáme s jedním velkým městem v Čechách a čekáme, jak se vyjádří, ale já jsem schopný to udělat někde na poli u řeky. Mělo by to svou poetiku,“ pokračuje organizátor, jehož dojímá iniciativa fanoušků. Kemp si totiž vybudoval pověst nejen u televize CNN, ale hlavně u hoperů.

Před několika lety se semkli příznivci josefovského festivalu Brutal Assault a v areálu pevnosti brigádničí bez nároku na odměnu. Svůj festival nechtějí nechat padnout ani návštěvníci kempu. „Nabízejí se, že přijedou pomoct při budování nových začátků. Jsem jim opravdu vděčný,“ řekl Maliník.

Totéž však pořadatel nemůže říct o Hradci a policii. Radnice prý nad festivalem lámala hůl ještě za bývalého vedení, nové ještě přitvrdilo.

Velký problém jsou drogy

To zdůvodnila loni při 18. ročníku náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová (ANO): „Byla jsem se poprvé společně s policií na Hip Hop Kempu podívat a jsem ráda, že na takové akce nechodí moje děti. Podle mě je Hip Hop Kemp v obrovské míře doprovázen drogami a lidé se tam podle toho chovají. Nemyslím si, že je to něco, co bychom jako město měli podporovat.“

A pak je tu i údajně přehnaná pozornost policie, která vloni kvůli drogám zkontrolovala přes 2 700 lidí. „Tvrdím, že zásah byl neadekvátní a místo rozkrývání distribuční sítě se udělalo divadlo a ukázka moci. Kdyby policie takto šla po jakémkoli jiném festivalu v republice, byla by velmi překvapena, jak by při svém obdobně velkém zátahu byla úspěšná,“ podotkl Maliník.

Podle něj se marihuana kouří téměř na každém festivalu, k dostání jsou také nejrůznější tablety a obě tyto komodity na vybraných akcích čím dál častěji překonává kokain.