Vyprodaný Rock for People letos nebude, vstupenky platí na příští rok

„Dlouho jsme věřili, že se pandemie přežene, a společně pak oslavíme její překonání ve festivalovém areálu. Opatření, která jsou v boji proti koronaviru aplikována, nám bohužel neumožňují realizovat festival v rozsahu a kvalitě tak, jak jsme si ho představovali a více než rok připravovali,“ udělal definitivní rozhodnutí ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes.

Rock for People, který měl historicky poprvé vyprodáno už v lednu, se měl konat na hradeckém letišti v červnu. Už loni v září pořadatelé oznámili, že hlavním headlinerem bude americká punkrocková kapela Green Day, zahrát měly i známé skupiny SUM 41, Fall Out Boy, Weezer, Skillet nebo P. O. D. Pořadatelé s nimi vyjednávají, chtějí zachovat program na příští rok.

„S agenty a managementy interpretů jednáme o změně termínu, snažíme se o zachování stávajícího lineupu. Vaše vstupenky zůstávají v platnosti na nové datum,“ oznámil ředitel festivalu a zároveň fanoušky poprosil, aby si vstupenky nechali na příští rok a nežádali vrácení peněz, což by mohlo být pro festival likvidační.

„Velká část staveb je již objednána ze zahraničí, kde byly složeny nemalé zálohy. To samé platí v případě umělců. Odevzdali jsme 15 % DPH ze vstupného, zaplatili nájmy, marketing, provozní náklady a mnohé další. Hotová už je i konečná podoba areálu. Vstupné pokrývá část nákladů na realizaci festivalu, další část příjmu vzniká přímo během festivalu. Pokud bychom nyní měli začít ve větší míře vracet vstupné, znamenalo by to konec festivalu Rock for People,“ vysvětlil Thomes.

Pojištění proti pandemii podle něj české pojišťovny nenabízejí: „Pojistka pokrývá pouze případy jako vandalismus, krádeže, rozmary počasí, zranění atd. Vaše podpora formou ponechání si vstupenky a ubytování je pro nás tedy nesmírně důležitá,“ vyzval fanoušky.

Rock for People si za 26 let své existence prošel několika těžkými chvílemi. Například v roce 2012, kdy došlo k setkání dvou bouřek přímo nad hradeckým letištěm a festival byl evakuován a na několik hodin přerušen. Během jiného ročníku zase den před začátkem porazila vichřice hlavní stage.