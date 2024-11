Hradec získal hitmakera Bryana Adamse, ozdobí půlroční seriál Léto v Parku

Jeden z nejlepších hudebníků „naživo“ v říjnu vyprodal při světovém turné k albu So Happy It Hurts brněnskou Winning Group Arenu a před rokem i O 2 arenu v Praze.

A právě tehdy byl v hale i šéf agentury Ameba Production Michal Thomes, který autora 17 studiových alb nakonec dostane i do hradeckého Parku 360.

„Jeho koncert jsem navštívil trochu náhodou. Původně jsem jej neměl v plánu a nic moc jsem od toho nečekal. Jenže jsem z něj odcházel totálně nadšený. To vystoupení bylo plné energie a jednoho hitu za druhým. Nebyl jsem jeho velkým fanouškem, ale po tom úžasném zážitku už ano. Nenechal ani na chvilku vydechnout a do publika sypal jeden hit za druhým. Zkrátka když jsme po Edu Sheeranovi měli možnost přivézt i Bryana Adamse, bylo to snadné rozhodování,“ řekl Michal Thomes, jeden ze zakladatelů festivalu Rock for People.

Na festival letos ke 30. výročí přijedou pogratulovat vzkříšená kapela Linkin Park v čele s novou zpěvačkou Emily Armstrongovou a metalisté Slipknot, kteří shodou okolností také slaví 30 let na scéně.

Vznikl projekt Léto v Parku

Když před 14 měsíci vedení Hradce Králové poněkud teatrálně oznámilo, že na letišti bude koncertovat světová megahvězda Ed Sheeran, nebylo málo pesimistů, kteří prorokovali velký organizační a dopravní průšvih.

Stal se však pravý opak. Město i pořadatelé dva extrémní nápory dohromady kolem 90 tisíc fanoušků zvládli bez větších těžkostí. Až se chce kacířsky říct, že nejslabším článkem byl samotný „přeslazený“ Sheeran. Ale protože to byla obrovská show, očekávalo se, že Hradec dostane repete.

28. července 2024

Bryan Adams je „pilotem“ úvodního ročníku seriálu Léto v Parku. Přestože by se konal i bez větší podpory města, Hradec jej zabalil do programu své osmistovky, tedy celoročních výročních oslav 800 let od první písemné zmínky.

Pořadatelé postupně chtějí oznamovat další jména. Park 360 dokonce může soutěžit i s areálem Letiště Letňany o tu nejlepší českou outdoor koncertní lokalitu. Letňany již mimochodem oznámily Iron Maiden, Imagine Dragons a Bruce Springsteena.

„Jsme na úspěšné cestě k proměně Hradce ve výjimečné evropské město. Přesvědčili jsme se, že Hradec se vydal na cestu do budoucnosti, ve které si společně budeme plnit naše sny, protože my víme, že Hradec na to má,“ řekla primátorka Pavlína Springerová po dvoukoncertu britského písničkáře.

Velké události pro celý region

Jisté je to, že Bryan Adams se Edu Sheeranovi nevyrovná měřítkem obřího pódia. Show se přesto očekává obrovská.

„Sheeran měl velmi specificky a unikátně uspořádané pódium. My se spíš přikláníme ke koncertům ve formátu festivalu. Buď se bude hrát na ranveji, kde stojí hlavní stage, případně na druhém pódiu. Uvažujeme ale také o menších, ale velmi zajímavých koncertech v šapitó s kapacitou kolem dvou tisíc lidí. Koncerty v projektu Léto v Parku budou pro vyšší tisíce anebo nižší desítky tisíc diváků,“ upozornil Michal Thomes.

Projekt Léto v Parku má příští rok fungovat zhruba půl roku. Organizátoři již jednají s dalšími interprety.

„Snažíme se, aby Park 360 fungoval jako koncertní avenue. Nechystá celou sérii obrovských koncertů, nicméně platí, že chceme dělat velké události nejen pro Hradec, ale i pro celý region,“ zdůraznil Michal Thomes.

Velké hvězdy ještě tento rok s jistotou přibudou na seznam 30. ročníku festivalu Rock for People, který zboří rekordy ve vynaložených financích a možná i počtu návštěvníků. Rozpočet je oproti letošnímu ročníku s 300 miliony korun dvojnásobný. Areál nafukovat donekonečna nepůjde, ale údajně lze počet fanoušků zvednout až na 54 tisíc.

„Další headlinery už brzo oznámíme v našem adventním kalendáři,“ upozornil Michal Thomes.