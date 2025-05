Výběr z programu Cirk-UFF 27. 5 .

Zorya Blue a Ivy Airy: Blue Secret Show 19.00

. Zorya Blue a Ivy Airy: Blue Secret Show 19.00 28. 5 .

Holektiv: Sisterhood 10.00 a 16.00

Losers Cirque Company: Cizinec 20.00

. Holektiv: Sisterhood 10.00 a 16.00 Losers Cirque Company: Cizinec 20.00 29. 5.

Bociak: Ontestosteron 13.00 a 19.00

Agro the Clown: Car Wash 16.00

Spitfire Company: Vivat Messi 18.00

Bociak: Ontestosteron 13.00 a 19.00 Agro the Clown: Car Wash Spitfire Company: Vivat Messi 18.00 30. 5.

Cia.Pakiapaya: Toca Toc (šapitó za Uffem), 16.00

Laclara a kol.: Relife 17.00

Cirk La Putyka: Splash 18.00 Circa: En Masse 19.00

Aurora: Snake 20.00

Ohana Horor Cirkus: Principálova smlouva s ďáblem 21.15

Cia.Pakiapaya: Toca Toc (šapitó za Uffem), 16.00 Laclara a kol.: Relife 17.00 Cirk La Putyka: Splash 18.00 Circa: En Masse 19.00 Aurora: Snake 20.00 Ohana Horor Cirkus: Principálova smlouva s ďáblem 21.15 31. 5.

Fysioart: Hnízdo na nitkách 11.00

Ivana Kolcunová: Přistižena, 14.00

Holektiv: Wellmass Air 15.00

Cia.Pakiapaya: Toca Toc 17.00

Circa: En Masse (Uffo), 19.00 Principálova smlouva s ďáblem 21.15

Fysioart: Hnízdo na nitkách 11.00 Ivana Kolcunová: Přistižena, 14.00 Holektiv: Wellmass Air 15.00 Cia.Pakiapaya: Toca Toc 17.00 Circa: En Masse (Uffo), 19.00 Principálova smlouva s ďáblem 21.15 1. 6.

Agro the Clown: Improlocura 11.00 CZirkidz Dance Company: The Answer 16.00