Šatny v opevnění i hororové kulisy. Josefov je na metalový Brutal nachystaný

Na dvoře trochu pankáčské Umělecké kolonie josefovské pevnosti kvílí motorová pila. Všude kolem stojí bizarní, ale funkční bicykly sestavené často ze šrotu, kohout si tu brání své území před štěnětem, ze stáje zvědavě vystrkuje hlavu mohutný bělouš a tři pávi se právě rozhodli zevnitř prozkoumat dílnu.

Právě v ní pod rukama výtvarníka Aleše Černého vznikají divokola, která by hned mohla dostat roli v australském sci-fi trháku Šílený Max.

A právě tady budou mít šatnu ty největší hvězdy festivalu Brutal Assault. Ve čtvrtek se tu pod klenutými stropy a mezi oprýskanými cihlami bude na vystoupení připravovat švédská banda In Flames, v sobotu je pak vystřídá legendární grindcorová parta Napalm Death. Od vroucího kotle tisíců metalových fandů je dělí jen myší díra, tedy úzký tunel ústící přímo na pódium.

Už ve středu v unikátním areálu začne 26. ročník festivalu, na který se sjíždějí fanoušci z celého světa, letos poprvé například z nepříliš metalové islámské monarchie Saúdské Arábie.

Obří buzerplac patří produkci

Zóna, kam smí jen vyvolení, začíná bezprostředně za monumentálním kostelem Nanebevstoupení Páně na Masarykově náměstí. Hned za ním se rozprostírá obří buzerplac bývalých kasáren dělostřelců. V nádherně chátrajících prostorech dokončených roku 1790 má nyní místo dělostřelců hlavní stan produkce festivalu. Letos se tu z Bastionu IV podařilo vykouzlit neopakovatelné šatny interpretů.

„Ta místa už jen kultivujeme. Kapely tak už nemusí sedět v nevzhledných buňkách, ale mohou vnímat tu ohromnou atmosféru pevnosti,“ říká šéf festivalu Tomáš Fiala.

„Mezi kapelami se rychle rozkřiklo, na jaké místo vyrazí hrát. Často proto s sebou berou celé rodiny a užívají si to,“ doplňuje ho produkční Zdeněk Konečný.

Do vedlejšího skladu by potmě rozhodně neměli vstupovat citlivější jedinci. Odpočívá tu hororová výzdoba areálu, například středověký morový doktor s charakteristickým zobákem, socha anděla s mečem, hlava jelena se zkrvavenými parohy, zombie jehně, kluk s hřebíky zapíchanými v hlavě a další apokalyptické doplňky.

Na mnoha jiných festivalech nemají kapely příliš možností užívat si symbiózu a poklábosit si mezi sebou třeba o povolených strunách. V pevnosti to ale možné je, nejen díky uspořádání pódií s dvěma hlavními hned vedle sebe, ale i zhuštěnému programu.

Na dvoře Umělecké kolonie je velký přístřešek, kde se kapely druží při párty, coby společná výdejna jídla zase funguje kouzelná Galerie prachárna.

Dehtová kotelna, útulná zahrada

Družit se, jíst i odpočívat však potřebuje také tým, který Brutal zajišťuje pořadatelsky. Hned vedle dělostřeleckých kasáren stojí někdejší dehtová kotelna, která by neudělala ostudu v žádném katastrofickém nebo válečném filmu.

Vysoký strop, díry po obřích kotlech, vymlácená okna, a přesto i tato fabrika dokonale pasuje do festivalových kulis Josefova. Jen na kotelně a na nyní již útulné zahradě kolem odpracovaly mnoho hodin party brigádníků při další tradiční libůstce festivalu - akci BA Sobě.

„Máme obrovské štěstí na věrné a nesmírně slušné fanoušky. Na dobrovolnické brigády jich pravidelně jezdí několik desítek. Když odpracují pět dnů, dostanou jako odměnu vstupenku i do zázemí zdarma. Letos ji dostalo čtyřicet lidí,“ sděluje produkční Zdeněk.

Dobrovolníci pomáhali i s proměnou Bastionu IV na šatny, Bastionu X na výstavní prostory a hospodu i s náročnou údržbou někdejšího obranného pásma Ravelin XIV. Další festivalovou novinkou bude placená procházka po hradbách pod dohledem horolezců. Nahoru se však dostanou jen ti, kterým alkoholstester ukáže nulu promile.

„Řekl bych, že ti brigádníci chytili naše zapálení pro festival. Hrozně nás to společně baví a je skvělé, že máme takovou partu, která si přijede odpočinout prací a večer si popovídat o metalové muzice,“ usmívá se Tomáš Fiala.

Myší díra aneb tunel do kotle

Kapely na dvě hlavní pódia přicházejí takzvanou myší dírou. Asi dvacet metrů dlouhý tunel vede skrz cihlový dům a ústí přímo v kotli. Úzkým tunelem se dopravuje veškerá pódiová technika. Karavanu opravdu velkých kapel tvoří nejen desítky lidí, ale i kamiony naložené až po střechu.

„Myší díra je unikátní, ale zároveň poněkud limitující. Je to průjezd 2 na 2,3 metru, kudy se stěhuje technika. Vždy se musí složit z kamionů a na ještěrce navozit až na místo. Je to vždy velké dobrodružství,“ říká Zdeněk Konečný.

V předešlém týdnu chystalo festival asi 80 lidí. Do tuhého šlo o víkendu, kdy se začala stavět pódia a v akci už bylo přes 200 členů týmu. Hotovo musí být do úterního večera. Ve středu přesně v poledne už začíná hrát první kapela - finští Feastem. Až do sobotní noci se v Josefově protočí kolem 140 skupin z celého světa.

Poprvé jednodenní vstupenky

„Letos jsem moc spokojený, dramaturgicky se nám podařilo udělat line up tak, že máme velmi silné všechny čtyři dny,“ pochvaluje si Tomáš Fiala.

Organizátoři úplně poprvé poslali do oběhu také jednodenní vstupenky - takzvané Brutální inspekce.

„Nyní jsme asi na 90 procent kapacity areálu, dohromady by mělo být kolem 19 tisíc návštěvníků. Jednodenní vstupenky se prodávají v řádu několika stovek a řekl bych, že díky nim může být vyprodáno na dva ze čtyř dnů,“ odhaduje.

Při Brutalu se to v pevnosti hemží vlajkami mnoha zemí. Fandové je mají na stanech, autech nebo jen uvázané kolem ramen. Letos dorazí také metalisté ze Saúdské Arábie, opět i Kolumbijci, Japonci, návštěvníci z Balkánu či Mexičané.

„Budeme tu mít i 250 Američanů a přes sto fandů z Austrálie. Máme z toho ohromnou radost. My jsme muziku vždy vnímali trochu šířeji a snažíme se to dělat podle původních vizí a samozřejmě v unikátní atmosféře. Pravděpodobně to hodně lidí vidí podobně jako my,“ dodává Tomáš Fiala.