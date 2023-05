Festivalový areál dostane nové hlediště, soukromník přidá restauraci

Na rekonstrukci hlediště navážou práce v dolní části areálu. Hlavní přístupová cesta k amfiteátru dostane žulové kostky, dělníci opraví přilehlé pískovcové schodiště a instalují tři sloupy veřejného osvětlení.

„Původně jsme mysleli, že tyto úpravy provedeme na konci letošního roku, ale zatím vše nasvědčuje tomu, že je stihneme do konce května, tedy do začátku kulturní sezony v areálu,“ uvedl trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

Opravy za 1,5 milionu korun město zaplatí z peněz, které získalo na konci loňského roku z prodeje „skleníku“. Železobetonový objekt u hlavního vstupu do areálu, koupil za 3,2 milionu pivovar Trautenberk z Malé Úpy. Původně byl součástí restaurace. V poslední době se v něm konaly klubové koncerty, město však pro skleník nemělo dlouhodobé užití a rekonstrukce by byla příliš nákladná.

Pivovar už loni v létě získal přilehlý motorest a chce k němu skleník připojit, tak jak to bylo myšleno v době výstavby.

„Moderní koncept interiéru má investor v úmyslu doplnit o dětské hřiště, které by volně přecházelo do stávajícího lesoparku. Věříme, že takový záměr areál obohatí a významně posune jeho kvalitu,“ řekl trutnovský místostarosta Tomáš Eichler (Piráti).

Před Bojištěm už je mobilní prodejna piva z Malé Úpy. Do přestavby motorestu a skleníku pivovar hodlá investovat miliony.

Pivovar otevře restauraci za rok

„Plánujeme restauraci se zahradním posezením. Zatím záměr ještě nemá finální podobu, pracují na tom projektanti,“ sdělila ředitelka pivovaru Trautenberk Dagmar Budová.

Přípravy podle ní potrvají minimálně ještě rok. Motorest je od loňského léta zavřený. Mělo by v něm být zázemí podniku, případně prodejna.

„Udělali jsme pár sond, abychom věděli, jestli objekt zachováme, nebo je v natolik špatném stavu, že půjde k zemi. Ještě to nemáme vyřešené,“ dodala ředitelka. Pro Trautenberk by to byla první restaurace mimo Malou Úpu.

Kvůli výstavbě nového hlediště je areál do konce května zavřen. Nové lavičky budou mít kovové konstrukce a sedadla i opěrky ze sibiřského modřínu. Řady oddělí dva chodníky ze žulových kostek. Plochu mezi pódiem a lavičkami zpevní asfaltový recyklát. Míst k sezení bude 1 256.

Kvůli rekonstrukci začne kulturní sezona v areálu později. První akcí bude na konci května koncert Xaviera Baumaxy v zákulisí. Od června bude promítat letní kino.

„Za sezonu plánujeme tři koncerty a deset projekcí. V srpnu se na Bojišti zastaví turné kapely Divokej Bill, bude tady také Partička,“ prozradil provozovatel areálu Roman Dorňák.

Tři festivaly za léto

O letních prázdninách se na Bojišti uskuteční tři velké festivaly. Začátkem července to bude přehlídka nejtvrdších hudebních stylů Obscene Extreme, jejíž první ročník se konal už v roce 1999 a s jedinou výjimkou se všechny odehrály právě v trutnovském areálu.

Na konci července Bojiště opanuje největší tuzemský punkový festival Pod Parou. V Trutnově se poprvé uskutečnil v loňském roce, kdy se na východ Čech přesunul z moravského Vyškova.

Závěr srpna bude patřit festivalu TrutnOFF, jenž byl s Bojištěm neodmyslitelně spjat až do roku 2016. Poslední tři ročníky se konaly v brněnském areálu Střelnice, pokračování festivalu tam však znemožnila plánovaná výstavba sportovního komplexu.

Právě TrutnOFF, dříve Open Air Music Festival, proslavil Bojiště nejvíc. Svého času tu hráli Faith No More, Motörhead, Primal Scream, Patti Smith nebo Iggy Pop.

Investice do areálu podle Romana Dorňáka pomohou otevřít dveře k pořádání dalších akcí.

„Z dlouhodobého hlediska to je určitě skvělé. I díky tomu, že se o areálu v souvislosti s návratem festivalu TrutnOFF dosti mluví, zaznamenáváme větší zájem o pronájmy. Letošní léto už máme poměrně plné. Oslovila nás například agentura, která by v příštím roce chtěla na Bojišti udělat koncert větší mezinárodní kapely,“ poznamenal provozovatel Bojiště.