Nové sály, další roboty. Nemocnice v Hradci přestavuje pavilon chirurgie

Projekt Modernizace chirurgických oborů umožní spojení téměř všech chirurgických oborů do jediného objektu. Jde o největší stavební investici v nemocnici za několik desetiletí.

Hradecká nemocnice loni získala stavební povolení a předpokládá se, že celý propojený pavilon by měl být hotový na konci roku 2028. Už začala výstavba nového logistického centra, dále dojde na centrální velín a technické zázemí, jež naváže na Pavilon akademika Bedrny.

V další fázi vyroste u Pavilonu akademika Bedrny nová budova, do níž se v polovině roku 2027 přesune provoz, aby mohla začít rekonstrukce pavilonu původního. Do nového se přestěhuje ortopedická, neurochirurgická a ORL klinika a také chirurgie hlavy a krku.

„Je to historický okamžik, na který jsme se připravovali deset let. Je to úctyhodné dílo. Budou to nelehké dny, ale zvládneme je. Stavba o rozloze 165 tisíc metrů čtverečních začne neprodleně. Na druhé straně areálu už roste logistické centrum,“ sdělil v pondělí novinářům při slavnostním poklepání na základní kámen ředitel nemocnice Aleš Herman.

Lékaře pošlou do nového, repasují starý pavilon

„Současný Pavilon akademika Bedrny byl zkolaudován už v roce 1985. Je potřeba ho radikálně modernizovat. Abychom mohli modernizovat za plného provozu, je potřeba chirurgické týmy někam přesunout. Přesunou se do nové budovy, abychom mohli repasovat tu starou. Nakonec obě budovy splynou v jednu. Vznikne moderní pavilon všech chirurgických oborů,“ řekl ředitel.

V novém moderním objektu bude 22 operačních sálů, tři menší zákrokové sály a jednotka intenzivní péče. Lůžek bude 420 na standardních pokojích a 48 na jednotkách intenzivní péče.

Modernizaci zaplatí program vládních strategických investic a částka 1,4 miliardy jde z rozpočtu fakultní nemocnice. V ambiciózním plánu je robotická chirurgie i rozšíření výkonů té jednodenní. Vzniknou nová oddělení, například nižší intenzivní péče nebo multioborové septické oddělení.

„Nové pokoje by měly odpovídat úrovni 21. století. Pacienti získají významný komfort, zkrácení hospitalizace a léčbu nejmodernější technologií,“ řekl Herman.

Plánují nákup dalších robotů

Hradečtí lékaři už pracují s dvěma nejnovějšími robotickými systémy da Vinci Xi. Chválí si úspěchy léčby i malé krevní ztráty. Počet operací se díky stroji za 70 milionů korun zdvojnásobil. Nemocnice už nyní plánuje nákup dalších. „Určitě počítáme s třetím robotickým systémem a předpokládám, že budeme muset po otevření nového pavilonu koupit čtvrtý, neboť apetit našich chirurgů je velký,“ poznamenal ředitel.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP09) uvedl, že modernizace chirurgických oborů patří mezi sedm strategických projektů ministerstva. „Je to klíčová akce. V současnosti modernizujeme také chirurgické pavilony v Plzni a Olomouci. Cílem je, aby současná chirurgie u nás odpovídala nejvyšším standardům současné medicíny. Pevně věřím, že hradecký pavilon posune obor zase o něco kupředu. Hradecká fakultní nemocnice si to zaslouží,“ řekl.

„Náročnost na dopravu a logistiku zvyšuje fakt, že stavba bude za plného provozu. Po celou dobu musí být zachován přístup ke všem objektům. Náročná bude i koordinace medicínských technologií. Na projekt máme 195 týdnů,“ řekl předseda představenstva stavební společnosti VCES Zdeněk Pokorný.

Kvůli staveništi musí řidiči počítat s menším počtem parkovacích míst, kterých už teď je zoufalý nedostatek. Náhradou za zrušená místa budou provizorně sloužit plochy poblíž nákladní vrátnice. Další parkování bude možné za rok na podzim v místě nemocničních skladů.