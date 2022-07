Agresivní nádor vymizel díky slibné metodě, pacientka žije jako zdravá

Jako první v hradecké nemocnici lékaři nasadili CAR-T terapii u čtyřiasedmdesátileté pacientky, která s onkologickým onemocněním bojovala čtrnáct let. I když absolvovala chemoterapie, ozařování i biologickou léčbu, nemoc se jí vracela.

„Dělám všechno a myslím si, že tuto léčbu mohu každému doporučit. Na to, jak jsem se strašně obávala všeho možného, co se mi může stát a jak to budu snášet, cítím se dobře a každému doporučuji, aby se nevzdával, protože ani já se nevzdávám,“ uvedla žena, která může podle svých slov žít jako zdravý člověk. Do nemocnice přichází na kontrolu jednou za tři měsíce.

Vedoucí lékař CAR-T programu na IV. interní hematologické klinice hradecké nemocnice primář David Belada uvedl, že u pacientky se podání terapie zvažovalo už před dvěma lety, tehdy u toho byli specialisté v Praze. Podání se však odložilo kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu pacientky a také proto, že nesouhlasila.

„Nakonec se její stav zlepšil, pacientka dala souhlas a my začali s aplikací v Hradci Králové. Procesem prošla s minimálními komplikacemi, lymfom úplně vymizel a po měsících od aplikace je možné říci, že šance na uzdravení je obrovská,“ uvedl primář David Belada.

Nemocnice už má vytipované další pacienty, pro které bude tato metoda vhodná.

Jako lymfomy jsou označována nádorová onemocnění, která pocházejí z jednoho typu bílých krvinek – lymfocytů. Technologie CAR-T díky genetické úpravě T-lymfocytů umožňuje imunitním buňkám pacienta lépe bojovat s nádorem, předpokládá se však rozvoj metody také na další indikace. V České republice tuto terapii nabízejí pacientům čtyři nemocnice.

1. lékařská fakulta Karlovy Univerzity v Praze ve své dřívější zprávě uvedla, že čtvrtina až třetina pacientů na standardní protinádorovou léčbu nereaguje nebo se jim nemoc vrací. Byť lymfomy představují nejčastější hematologické nádory, pro veřejnost jsou ve srovnání například s leukémií spíše neznámé.

Difuzní velkobuněčný B-lymfom je agresivní typ nádoru, který roste velmi rychle, v řádu týdnů, někdy i dnů a vyžaduje okamžitou léčbu. Postihnout může kohokoli v jakémkoli věku, ale vyskytuje se zejména u starší populace. Typicky se projevuje zvětšením mízních uzlin a může zasáhnout kterýkoli orgán.

Celosvětovým standardem léčby nově diagnostikovaných pacientů s difuzním velkobuněčným B-lymfomem je kombinace nespecificky působící chemoterapie a specificky působící monoklonální protilátky.