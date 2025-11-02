V září se u nejstaršího evangelického kostela ve východních Krkonoších uskutečnil benefiční RuRu Fest, výtěžek šel na obnovu památky.
Z kostela v rudnické části Bolkov zbylo jen obvodové zdivo. Spolek RuRu se ve spolupráci s obcí, která objekt vlastní, snaží torzo zachránit. Zabezpečení severní stěny bylo prioritou. Nyní ji podpírá výdřeva.
„Shora na ni tlačí svah, stěna se prohýbá, navíc bylo několik kamenů vypadaných. Hrozilo, že se každou chvíli může zřítit,“ uvedl starosta Rudníku Pavel Steklý (nestraník).
V příštím roce bude pokračovat statické zajištění kostelní lodi a koruny věže včetně stabilizace zákristie a vyspravení klenbových oken. Rudník na to získal tři miliony korun z dotačního programu Královéhradeckého kraje, další dva přidá ze svého rozpočtu.
„Do konce roku chceme mít vybraného zhotovitele. V návaznosti na statické zajištění bychom chtěli zastřešit věž, která nejvíc trpí. Proto se nejprve začne zajišťovat věž, na kterou by se potom mohla usadit střecha,“ naznačil starosta.
Kříž bude svítit
Na zastřešenou kostelní věž by měl přijít skleněný kříž. „Pokud by kostel měl mít nějaký zajímavý prvek, bude to právě skleněný kříž, který by v noci svítil teplým světlem. Spolupracujeme na tom se skláři z Nového Boru,“ řekl spoluzakladatel spolku RuRu Michael Čakrt. Projekt počítá i se zpřístupněním kostelní věže, která bude sloužit jako vyhlídka. Povede na ni točité schodiště.
Ve staveniště se příští rok promění také okolí. Rudník získal dotaci na obnovení původní stometrové cesty. Existuje pouze ve starých katastrálních mapách, dnes tam je louka.
„Bude to štětová cesta pro pěší, zároveň dojde k obnově schodiště a části opěrné zdi. Doteď se všechny práce soustředily uvnitř kostela, příští rok už budou patrné větší změny,“ doplnil Pavel Steklý. Jediná přístupová cesta vede kolem bývalé fary.
Práce plánované na příští rok starosta považuje za klíčové pro záchranu památky, obnova však potrvá ještě několik let:
„Kostel patří mezi nejstarší budovy v Rudníku, naším cílem je zachovat ho pro další generace, i když to stojí nemalé peníze. Pokud se to povede, věřím, že i ti, kteří to v tuto chvíli nevnímají pozitivně, změní názor. Kostel bude moci sloužit pro široké spektrum akcí, ať už to budou svatby, letní kino nebo výstavy.“
Vznikne 3D model
Další finance od sponzorů a z různých nadací se povedlo na obnovu kostela získat spolku RuRu, který přitom vznikl teprve loni v květnu. Kromě zářijového benefičního festivalu uspořádal už také několik brigád. Dobrovolníci na nich vyčistili portálovou zeď, odstranili náletové dřeviny nebo posekali trávu na hřbitově.
|
27. září 2024
„Hlavně se zaměřujeme na údržbu okolí kostela. Na brigády kromě členů spolku chodí i místní, kolem kostela se vytváří komunita, což je důležité,“ sdělil Michael Čakrt.
Historii kostela připomínají dva informační panely. V červenci odborníci provedli lidarové zaměření památky, pomáhal jim v tom také dron. Výsledkem bude detailní 3D model kostela, který bude přesný natolik, že umožní rozpoznat i sebemenší mezery mezi kameny ve zdivu. Model se stane podkladem pro další stabilizační zásahy.
Kapely a brněnský písničkář
Loni se na louce pod kostelem konal nultý ročník benefičního festivalu, organizátorům se podařilo vybrat 35 tisíc korun.
Začátkem září se povedl první ročník, na zastřešeném pódiu zahrály lokální skupiny či brněnský písničkář Pavel Čadek s kapelou. K vidění byla výstava o historii kostela. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil přes 31 tisíc korun, opět půjde na obnovu kostela.
Stavba bolkovského kostela začala v roce 1785, o rok později byl vysvěcen. V tehdejších Heřmanových Sejfech žily stovky evangelíků. V roce 1862 kostel doplnila věž, do které byly o pět let později vsazeny tři zvony.
Od roku 1834 měli rudničtí evangelíci vedle kostela vlastní školu a dětský domov s ozdravovnou, na jejich místě dnes stojí chalupy. Činnost zdejšího sboru skončila s odsunem původního německého obyvatelstva. Poslední bohoslužby se v bolkovském kostele konaly v roce 1948.
Obec s pomocí místních začala v roce 2009 kostel vyklízet a obnovovat zdevastovaný hřbitov.