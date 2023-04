Obří sochy i očekávání. Galerie v elektrárně v Trutnově otevře v květnu

Rekonstrukce první poříčské elektrárny bude pokračovat i po otevření, pětipodlažní komplex nabídne 3 400 čtverečních metrů a zařadí se mezi největší centra umění u nás. Specializovat se bude na nadrozměrná sochařská díla.

Během dvou let se Kasperovým podařilo opravit hlavní sál s výstavní plochou dva tisíce čtverečních metrů v bývalé turbínové hale, menší sál a administrativní část. V poslední době se práce přesunuly do patra, kde vznikne prostor pro 3D objekty, obrazy, grafiky a fotografie. A také do přízemí, kde vzniká foyer, recepce, kavárna a šatny. Vstupní část bude do květnového otevření hotová.

„Poslední etapu začneme letos projektovat, termín jsme zatím nestanovili. EPO1 však bude od května plně provozuschopné včetně kavárny,“ říká Rudolf Kasper.

EPO1 už za sebou má první výstavy. Loni představila fotografie nedávno zemřelého krajináře Jiřího Havla, poslední „předvýstava“ soch Pavlíny Kvity trvala do února. Nyní centrum všechno směruje k oficiálnímu otevření a ke třem výstavám, každou připravuje jiný kurátorský tým.

„Hlavní výstava v turbínové hale bude mezinárodní, bude se jmenovat Volume – akustická dimenze v současném sochařství. Instalujeme objekty, které budou zvuk vydávat nebo ho snímat. Chystáme se na plnohodnotné otevření a připravujeme komentované prohlídky nebo edukační akce pro školy,“ prozrazuje ředitel EPO1 Jan Kunze.

Power of Space podpoří mladé

Od května bude EPO1 pro veřejnost otevřené od středy do neděle. V turbínové hale bude jedna velká výstava ročně, galerie už je má naplánovány do roku 2027. Rekonstrukce však bude pokračovat.

„Je to rozsáhlý projekt. Rozhodli jsme se, že otevřeme dřív a budeme to dodělávat. Je před námi ještě hodně práce,“ uvádí ředitel. V patrech budou tři výstavní sály včetně podkrovního, každý o rozloze 340 čtverečních metrů.

Květnové otevření bude pro kulturní scénu událostí. EPO1 se může směle poměřovat s takovými subjekty, jako je pražská galerie DOX nebo nedávno otevřená Kunsthalle. Centrum současného umění na okraji Trutnova vzbuzuje velká očekávání.

„Každý je z toho absolutně šokován v pozitivním slova smyslu, protože takto velké výstavní prostory nejsou v České republice obvyklé,“ poznamenává Jan Kunze.

Centrum vytváří vlastní sbírku tvůrců nejmladší generace jako součást stálé expozice. Plánuje také exteriérové výstavy u elektrárny. K vidění bude třeba obří zástrčka výtvarníka a hudebníka Milana Caise. EPO1 čtyřmetrovou plastiku nazvanou Disconnected získalo na konci loňského roku.

V projektu Power of Space se galerie rovněž zabývá instalacemi soch ve veřejném prostoru. Například na Slovanském náměstí v Trutnově je k vidění půldruhé tuny vážící ocelový lev Michala Gabriela.

4. srpna 2019

Rudolf Kasper koupil areál s elektrárnou před jedenácti lety. Před šesti lety začalo vyklízení a projektování centra umění. Rekonstrukce odstartovala v roce 2020, turbínová hala do té doby sloužila jako sklad tlakových nádob. Na délku měří 68 metrů, je široká 20 metrů a strop se nachází 19 metrů nad zemí.

Investor zachoval původní schodiště, část oken, ocelové konstrukce a pro instalaci nadrozměrných soch dva mostové jeřáby včetně kabiny jeřábníka. Každý má nosnost deset tun. Nové vyrovnávací rameno tvoří kovová konstrukce se schodišťovými stupni z průmyslového plechu.

„Chtěli jsme spravedlivě rozlišit staré a nové. Záměrem však nebyla, stejně jako v celém architektonickém pojetí galerie, exhibice toho nového, ale snoubení původního a soudobého, s pokorou k práci našich předků,” uvedl projektant Michal Ježek z náchodského Atelieru Tsunami.