Opatovická elektrárna spěchá se spalovnou, Hradec si teprve tříbí názory

Dopis, ve kterém Elektrárny Opatovice (EOP) informují, že připravují podklady nutné k posouzení vlivu stavby na životní prostředí, nedávno přišel na adresu hradecké radnice. Postoj města ke spalovně je přitom zatím jen vlažný.

Podle informací MF DNES bylo v programovém prohlášení koalice původně zaneseno výslovné ne, avšak toto explicitní stanovisko se do finální verze nedostalo. Předloni schválená strategie města stavbu nedoporučuje.

„Dopis jsem vzal na vědomí a jsem ostražitý. EIA je vyhlášena a my jako účastník řízení se k tomu budeme moct vyjádřit. Okamžitě jsem dal pokyn tajemnici, která má na starost odbor životního prostředí, aby se tomu věnovali a začali jednat,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Primátor sice zasedá v dozorčí radě EOP, ale zdůrazňuje, že jeho postoj je neutrální a stanovisko vedení města musí být racionální a „oproštěno od jakýchkoli emocí“.

Přání vynechat emoce a rozhodovat s chladnou hlavou však jen stěží může Hradec Králové očekávat od obcí Vysoká nad Labem, Opatovice i Čeperka, a nakonec ani od vlastní opozice.

Podpis chtějí od Chrudimi i Pardubic

Do hry navíc vstupují i Pardubice a Chrudim, se kterými ještě letos hodlá elektrárna podepsat memorandum. Možná i to má působit na Hradec, aby záměr spalovny vzal na vědomí, smířil se s ním a k memorandu se rovněž připojil.

Mimochodem Chrudim již na Hradec ve prospěch spalovny nepřímo zapůsobila. Nelibě totiž snáší představu, že hradecký nerecyklovatelný odpad by místo opatovické spalovny mohla likvidovat cementárna v nedalekých Prachovicích.

„Zhruba před rokem a půl jsem dostal velmi rozhořčený dopis od starosty Chrudimi, který mě upozornil na to, že nákladní automobily, které by vozily náš odpad do Prachovic, by jim ničily cesty a mohlo by to dojít až k tomu, že Chrudim by po nás chtěla nějakou náhradu,“ sdělil Hrabálek.

Naopak uvedl, že nejsou na místě obavy z případného spadu z Prachovic, přestože k němu dochází právě nad aglomerací Hradce. „Limity jsou natolik přísné, že když už se sem spad dostane, jde spíš o cement než o jakékoli škodliviny,“ uvedl.

Obce v sousedství nadšené nejsou

Zatímco primátora Hradce otázka stavby opatovické spalovny zatím nechává klidným, v sousedství elektrárny lze naopak pozorovat zjitřené emoce.

Kvůli 15 let starému odmítnutí v místním referendu se stavba papírově přestěhovala z katastru Opatovic do čeperského. Nově by měla stát přímo za vjezdem do areálu elektrárny. Starosta Opatovic Pavel Kohout (Opatovice podle vás) je sice přesvědčen, že spalovna je nutností, ale stavbu zapovídá referendum nejméně do případného vypsání nového plebiscitu.

„V územním plánu je přímo věta, že v této průmyslové oblasti nesmí být umístěna spalovna nebo zařízení na energetické využití odpadů,“ uvedl Kohout.

Starostka Čeperky Kristina Vosáhlová (SNK pro Čeperku) považuje přestěhování spalovny na svůj katastr za obcházení opatovického referenda. Daleko raději by byla, kdyby nové zařízení mohlo stát až za elektrárnou, která by jej kryla. To však kvůli střetu s katastrem Opatovic možné není.

„Potřebujeme k tomu více informací, v každém případě se uskuteční veřejná schůze. Určitě uděláme místní referendum, abychom zjistili názor lidí,“ zdůraznila Vosáhlová.

Do třetice obecních obav patří i Vysoká nad Labem. Čtyři kilometry vzdálená obec chce být také účastníkem řízení EIA, což zdůvodňuje převládajícím prouděním větrů přímo z Opatovic.

Hradec si tříbí názory

Nejsilnější odpor proti zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) však zní přímo z Hradce. O intenzitě kritiky či naopak pozitivních reakcí napovědí i podzimní komunální volby. Otázka spalovny může být kromě regenerace Benešovy třídy, drahoty fotbalového stadionu či městské hromadné dopravy jedním ze zásadních politických témat.

„Bohužel opět nejsme jednotní, ale musíme zaujmout stanovisko. Troufám si však tvrdit, že kdyby elektrárna Hradci za spalovnu něco pěkného slíbila, hned by se prosazovala snadněji,“ řekl MF DNES pod podmínkou anonymity jeden z občanských demokratů.

Další strany si zatím tříbí názory a zjišťují, jestli by spalovna třeba dokázala zlevnit teplo pro Hradec, zda by to přispělo ke konci doby uhelné nebo kdo všechno by hladové ZEVO zásoboval odpadem. Kategoricky proti spalovně je zatím jen Změna a Zelení.

„My se spalovnou v žádném případě souhlasit nebudeme. Město by mělo jít v první linii odporu. To zařízení je jen a pouze byznys, vůbec nic jiného. Jde o spalovnu, která vůbec není pro náš region potřebná, protože odpad se tam bude vozit z Čech, Moravy a možná by se jim to vyplatilo i ze zahraničí. Navíc z celkového výkonu elektrárny vyprodukuje spalovna maximálně pět až sedm procent, problematiku zásobování teplem a elektřinou tedy neřeší,“ upozornil Martin Hanousek, exnáměstek primátora pro oblast životního prostředí.

Avšak mluvčí EOP Hana Počtová tvrdí: „ZEVO není klasická spalovna. Zatímco běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadů, ZEVO vyrábí z našich odpadů tepelnou a elektrickou energii.“

480 tun odpadu denně

Podle ředitele Hradeckých služeb Martina Huška by Hradec s Pardubicemi mohly spalovnu společně zásobovat 15 až 16 tisíci tunami odpadu ročně. Jenže její kapacita by měla být desetinásobná. ZEVO je připravené zpracovávat 150 tisíc tun odpadu ročně, tedy 480 tun za den.

Existují i další zajímavá čísla, která však dovoz odpadu z celé republiky vylučují. Svozová oblast počítá s okruhem asi 60 až 80 kilometrů. V maximální variantě zahrnuje území Pardubického a Královéhradeckého kraje, východní část Středočeského a severní část Vysočiny. Denně se uvažuje s příjezdem asi 30 středních nákladních vozidel a stejného počtu těžkých nákladních automobilů.

„Na jednání správní rady elektrárny jsem vystoupil, že chci jednoznačně deklarovat, že pokud by spalovna v Opatovicích skutečně vznikla, půjde o odpad z našich aglomerací a že se nebude vozit ze vzdálených oblastí Čech. Byl jsem ujištěn, že se s tím nepočítá,“ prohlásil primátor Hrabálek.

Pálit odpad bude potřeba

Podle zákona o odpadech musí obce do roku 2025 zajistit recyklaci nejméně 55 procent komunálního odpadu, do roku 2030 se podíl zvýší na 60 procent a v roce 2035 bude povinná recyklace nejméně 65 procent celkové hmotnosti komunálních odpadů.

I kritik Martin Hanousek uznal, že Hradec Králové bude potřebovat spalovnu odpadu.

„Sice máme obrovské rezervy v recyklaci a snižování množství odpadů, ale časem budeme nějaký odpad asi potřebovat pálit. Pro tento případ tu máme cementárnu v Prachovicích, která tam bude dalších sto let. Navíc v cementárně by se spalovalo při vyšší teplotě a nezůstal by tak další odpad,“ řekl.

„Nezávisle zpracovaná studie bilance odpadů pro města a obce v rozumné dojezdové vzdálenosti od EOP ukazuje, že potenciál a potřeba zařízení pro energetické využití odpadů tu bezesporu je,“ říká Hana Počtová.

„I když jsou náklady na přípravu a samotné vybudování ZEVO značné, věříme v jeho smysl. ZEVO zajistí nejjednodušší využití energetického potenciálu dále již nevyužitelných odpadů. Přeměnou odpadu z černých popelnic získají občané teplo a elektrickou energii pro své domovy a v neposlední řadě dojde ke zlepšení životního prostředí. Parametry mají daleko přísnější emisní limity než všechna stávající zařízení na fosilní paliva,“ hájí význam zamýšlené spalovny Počtová.