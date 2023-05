Elektrárna v Trutnově ožila uměním. Pojme díla, která se jinam nevejdou

Centrum současného umění EPO1 Je otevřené od středy do pátku mezi 12. a 18. hodinou, o víkendech od 10 do 18 hodin. Součástí galerie je foyer, recepce a kavárna. EPO1 plánuje komentované prohlídky, vzdělávací akce pro školy a rezidenční pobyty pro umělce. „Rádi bychom, aby centrum navštívili všichni, kteří přijedou do Krkonoš nebo na Broumovsko. Sázíme také na postupné napojení na dálniční síť, která umožní přiblížení galerie směrem do Polska a do budoucna také Německa,“ naznačil ambice multifunkční galerie Rudolf Kasper.