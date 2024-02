Efka, nejrychlejší holka. Film o Adamczykové bude mít premiéru ve Špindlu

Dokument EFKA – Nejrychlejší holka ve vesmíru odhaluje zákulisí velkého sportovního návratu vrchlabské snowboardcrossařky. Olympijská vítězka si v prosinci 2021 zlomila oba kotníky a přišla o olympiádu v Pekingu.

Zranění málem ukončilo její profesionální kariéru. Krkonošská rodačka se však dokázala obdivuhodně vrátit na vrchol a podruhé vyhrát světový šampionát. Téměř hodinový dokument sleduje počátky její kariéry, závodnice vzpomíná na své vzestupy i pády a nechává nahlédnout do soukromí.

Dokument režíroval Markus Krug, který je znám spoluprací s Kamilem Bartoškem alias Kazmou na pořadech One Man Show. Zaměřuje se na období po snowboardistčině vážném zranění, jež utrpěla při závodě Světového poháru v rakouském Montafonu.

Film bude k vidění 16. února na streamovací platformě Voyo.cz. Ve stejný den se od 18 hodin uskuteční open air premiéra na velkém promítacím plátně na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně.

„Natáčet se začalo v den, kdy mi vyndávali šrouby z nohou. To zranění nebylo vůbec v plánu, ale myslím, že to dokumentu dodalo zajímavou linku,“ říká Eva Adamczyková.

Kamera ji sledovala v nejtěžších chvílích sportovního života. „Když jsme začali s natáčením, byl Evin tým skoro přesvědčený, že kvůli zranění její aktivní kariéra končí. Byl to velký risk, ale všichni jsme tajně doufali a věřili, že na konci nás čeká happy end,“ vypráví česko-rakouský režisér Markus Krug.

Přestože Eva Adamczyková přišla o zimní olympijské hry v Pekingu, má její filmový příběh šťastný konec. Loni v březnu završila snový návrat na sportovní vrchol, když v gruzínském Bakuriani vybojovala druhý titul mistryně světa.

Otevřít dveře k zavřeným tématům

Dokument ukazuje nikdy nezveřejněné záběry a výpovědi. Filmaři nahlížejí do zákulisí týmu a do prostředí, ve kterém dnes třicetiletá reprezentantka vyrůstala. Diváci se dozvědí, co ji přivedlo ke snowboardingu, jak náročné bylo vypořádat se s vysokým očekáváním okolí a kolik námahy stála rehabilitace.

Natáčení trvalo skoro dva roky. Hlavní protagonistka přiznává, že zvyknout si na neustálou přítomnost kamer pro ni bylo těžké. „Musela jsem se naučit myslet na to, že se v životě dějí věci, o kterých bych měla dát dopředu vědět, protože se hodí je natočit,” uvádí snowboardcrossařka.

Podle Markuse Kruga bylo nejobtížnější prolomit automatizované odpovědi, které se u Evy Adamczykové za 15 let neustálých rozhovorů a tiskových konferencí vytvořily. „Nerada se ve věcech pitvá, nerada si stěžuje a pro život je to přístup, ze kterého bychom se všichni mohli inspirovat. A pro dokument je to občas potřeba, jsem rád, že se nám to nakonec společně povedlo,“ poznamenává režisér.

Kromě vrchlabské rodačky ve snímku vystupují její sestra, trenéři Marek Jelínek a Jakub Flejšar nebo manžel Marek Adamczyk.

„Chtěla jsem točit dokument s nadhledem a nadsázkou, co netlačí na emoce. Myslím, že je v něm spousta vtipných situací, některé i dramatické, a že to pěkně odsejpá,“ uzavírá hlavní protagonistka.