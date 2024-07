Hradec zažije velkou dopravní zkoušku, koncert Sheerana přiláká tisíce fandů

Vstupenky na sobotu jsou už beznadějně vyprodány, poslední lístky na druhý koncert začínající cenovkou 1 990 korun ještě zbývají, ale lze předpokládat, že na pokladnách už nezbudou žádné.

V Parku 360 se chystá unikátní stavba kruhového pódia uprostřed arény s vysokými pilíři a levitujícím prstencem. Pódium je však jedním z posledních dílů skládačky, kterou chystá město, policisté, dopravci a pořadatelský tým.

Nejdůležitější je odpověď na otázku, která napoví, zda třeba už příští rok do Hradce Králové dorazí další hudební ikona: Zvládne město a areál obrovský dopravní nápor? Pohotovostní dopravní tým, který se schází již půl roku, se domnívá, že je vše připraveno.

Mít víc příjezdových cest

K optimismu předurčuje organizačně bezchybně zvládnutý festival Rock for People. Zatímco nájezd na parkoviště se za kritický moment ani nepovažoval, protože festival byl rozložen do čtyř dnů, zatěžkávací zkouškou byl hromadný odjezd diváků po koncertu The Prodigy. Ta dopadla výborně: do jedné hodiny po posledním tónu všichni jednodenní návštěvníci zmizeli bez komplikací.

13. června 2024

Naopak varováním byly dubnové kolony fandů Majálesu před letištěm a lavina stížností na sociálních sítích. Michal Thomes, šéf festivalu i agentury Ameba Producition, která připravuje Sheeranův koncert, upozorňuje, že Majáles organizovali jiní pořadatelé.

„Je jejich věc, jak k tomu přistoupili, nechci to hodnotit. Každopádně i pro nás z toho plyne poučení, že je potřeba mít víc odbavovacích koridorů a příjezdových cest,“ podotýká Michal Thomes.

Parkoviště pro 10 tisíc aut

Vjezdy do areálu budou ze tří směrů, parkoviště dokáže pojmout na 10 tisíc aut, návštěvníci budou mít konkrétní příjezdový rozvrh. Kromě toho dorazí i speciální vlakové soupravy z Prahy, Brna a Ostravy, zvláštní linky autobusů hromadné dopravy, přichystána je i sofistikovaná digitální navigace.

„Dvojkoncert Eda Sheerana je pro Hradec přelomový zejména z pohledu prověření organizačních i kapacitních možností města. Právě příprava dopravních opatření je zcela klíčová. Nutné jsou nejmodernější přístupy i chytré komunikační technologie. Jde o komplexní a sofistikovaný přístup, díky němuž bychom rádi naše město natrvalo umístili na mapu koncertů elitních světových interpretů, aniž by to negativně ovlivnilo život obyvatel i okolí,“ zdůrazňuje primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Připraven je i operační dopravní tým policistů, strážníků a pořadatelů. Skupina může podle situace usměrňovat toky přijíždějících i odjíždějících z festivalového areálu.

Rozložit vlnu aut v čase

„Odborníci dopravního expertního týmu očekávají, že během jednoho dne by na parkoviště Parku 360 mohlo dorazit 10 tisíc vozidel, což jeho kapacita umožní. Organizátoři už nyní komunikují prostřednictvím digitálních nástrojů s každým fanouškem, který si zakoupil vstupenku. Všichni držitelé parkovacích vstupenek navíc obdrží před koncertem kompletní informace o příjezdu, včetně popisu a navigace nejefektivnější trasy až do areálu. Díky tomu lze proudy přijíždějících usměrňovat. Dopravní řešení perfektně zafungovala v rukou stejných organizátorů už během letošního ročníku Rocku for People,“ sděluje náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

„Pomoci rozložit vlnu přijíždějících návštěvníků v čase by mělo třeba zvýhodněné parkovné. Kdo přijede dříve, bude mít parkování levnější a pohodlnější, tedy blíže k areálu,“ říká Michal Thomes.

Organizátoři se proto rozhodli program obou koncertních dnů rozmělnit, aby se pokud možno vyhnuli koncentrovanému náporu krátce před vystoupením hlavní hvězdy večera.

„Připravujeme koncept, který u nás nemá obdoby. Program bude už od dopoledních hodin a nabídne škálu zábavných aktivit,“ pokračuje Michal Thomes.

Předskokankou Ewa Farna

Fan zóna se otevře v pravé poledne a nabídne menší koncerty. Do Parku 360 dorazí talentovaná hvězda sociálních sítí, teprve třináctiletý irský busker Fionn Whelan, v české premiéře vystoupí i indonésko-nizozemský hudebník Jacob Koopman. Budou u toho i Ben Cristovao, kapela Kašpárek v rohlíku, písničkáři Vojta Nedvěd, Láska nebo zpěvačka a slam-poetrička Tali.

Speciální host - britský písničkář Calum Scott - rozehřeje publikum v 19:00. Předskokanku hlavní hvězdy pořadatelé odtajnili teprve začátkem července - bude jí Ewa Farna, jež nedávno vyprodala dva koncerty v pražské O2 aréně. Edu Sheeranovi bude kruhové pódium v Parku 360 patřit dvě hodiny od 20:30.

V neděli 28. července pozdě v noci bude zřejmé, jestli Hradec Králové a Park 360 velmi důležitou zkoušku složily.

„Realizace Eda Sheerana bude vlastně definitivním potvrzením toho, že náš areál snese tak velkou show. Rock for People má dlouholetou tradici, dosáhli jsme další mety, ale jen vylepšujeme to, co děláme mnoho let. Tohle je jiný formát a zkušenost. Třeba to dopadne tak, že si řekneme, že to tady dělat nejde. Doufám však, že to bude naopak,“ věří Thomes.