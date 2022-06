Továrnu na autodíly firma neprosadila, ve Dvoře postaví rezidenční čtvrť

Konec března 2018: průmyslník František Řípa dává na louce na okraji Dvora Králové povel a bagry se rozjíždějí. „Máme za sebou hodně práce, je to pro mě velká úleva,“ řekl František Řípa při zahájení stavby.

Velký sen jaroměřského podnikatele se zhmotňuje. Za pár měsíců má ve Zboží vyrůst fabrika s linkou hydraulického lisování a s robotickými pracovišti, která přinese více než tři stovky pracovních míst. S vidinou, že ve druhém čtvrtletí následujícího roku začne produkovat první blatníky, kapoty, dveře a další náhradní panelové díly pro Škodu Auto a koncern Volkswagen.

Zůstalo však jen u snu. Dělníci stačili vybudovat pouze inženýrské sítě. Víc úřady nepovolily.

V různých fázích schvalovacího procesu záměr torpédovala lavina námitek a odvolání. Investor dosud nezískal pravomocné stavební povolení. Navíc v loňském roce zakladatel jaroměřského strojírenského impéria zemřel. Stroje za stovky milionů korun firma přesunula do závodů v Jaroměři a Hradci Králové. Pro pozemky vymyslela nový obsah.

Změna územního plánu

Když Dvůr Králové loni v létě zahájil řízení ke změně územního plánu, Karsit požádal o změnu zařazení pozemků v průmyslové zóně na plochy smíšené obytné. Na konci května vyhlásil architektonicko-urbanistickou soutěž s uzávěrkou v polovině července. Urbanistický návrh řešící území o rozloze 17 hektarů se stane podkladem pro změnu územního plánu a pro zpracování územní studie.

„Za pět let se nám nepovedlo získat pravomocné stavební povolení. Pozemky, které jsme koupili, chceme využít a jako rozumné řešení se ukazuje nová čtvrť s rodinnými a bytovými domy. Koneckonců i od některých obyvatel zaznívalo, že by byli raději, kdyby tam namísto továrny vznikla právě zástavba rodinných domů,“ říká Jan Kříž, ředitel realizace investic a projektů společnosti Karsit.

Konkrétní termín, kdy by se mělo začít stavět, nesdělil. Stejně tak podle něj není rozhodnuto, kdo bude investorem. „Je to velký projekt a nikam nechceme spěchat. Naší prioritou teď je připravit kvalitní návrh, proto jsme vyhlásili architektonickou soutěž,“ uvedl.

Městská čtvrť i s bazénem

Karsit podle podkladů, které k soutěži připravil, počítá s výstavbou rodinných i bytových domů, objektů pro občanskou vybavenost, obchodů a podnikání. „Řešené území bude mít charakter nové městské čtvrti,“ píše investor v zadání soutěže. V jeho plánech figurují kromě mateřské školy také sportoviště.

Návrh má prověřit využití části území pro výstavbu sportovního areálu o velikosti zhruba 1,5 hektaru, do kterého bude umístěn vnitřní plavecký bazén,“ uvádí v materiálech.

Po vyhlášení výsledků Karsit během srpna a září uspořádá výstavu soutěžních návrhů. Změnou územního plánu se zastupitelé budou zabývat pravděpodobně na zářijové schůzi.

22. března 2018

„V tu dobu už by měli mít v rukou koncepci využití území, aby se mohli rozhodnout, jestli změnu územního plánu podpoří,“ říká starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO).

Při projednávání změny zastupitelé odhlasovali zpracování územní studie. „Je to nyní asi jediná rozumná cesta, jak pozemky využít. Rodinné i bytové domy si zde umím představit, a to možná víc než výrobní halu,“ poznamenává opoziční zastupitelka Dana Bohutínská (ODS).

Zastupitelé Dvora Králové v září 2018 po dvouletém vyjednávání schválili prodej dvanáctihektarového pozemku ve Zboží Karsitu za 18 milionů korun. Město se pozemky u výpadovky na Hradec Králové snažilo udat od roku 2006. Za tu dobu se objevilo zhruba 30 zájemců. Ze všech záměrů sešlo už v zárodku, svého času zde měla vzniknout mimo jiné fotovoltaická elektrárna.

Lepší varianta než louka

Pro šestnáctitisícové město, které přišlo o supermoderní továrnu a o průmyslovou zónu, by nová rezidenční čtvrť mohla být adekvátní náhradou. Nedostatek bytů je dlouhodobým problémem.

„Ve Dvoře Králové mohly skončit tři miliardy korun, které Karsit chtěl do továrny investovat. To se bohužel nestalo a nezískali jsme tak dalšího významného zaměstnavatele. Vznik rezidenční čtvrti je pořád lepší variantou, než kdyby ve Zboží měla zůstat nadále jen louka. Lokalita má pro bydlení obrovský potenciál, i s ohledem na to, že zde bude přivaděč na dálnici D11,“ myslí si starosta Jan Jarolím.

I kdyby Dvůr pozemky ve Zboží vlastnil, takto velký projekt by podle starosty pro město s půlmiliardovým rozpočtem znamenal příliš velké sousto. Na opačném konci Dvora Králové v Sylvárově radnice připravuje nesrovnatelně menší lokalitu pro deset rodinných a jeden bytový dům, náklady na vybudování inženýrských sítí a komunikace dosáhly víc než 30 milionů korun.

Prodej dvanáctihektarové průmyslové zóny nebyl podmíněn výstavbou továrny na autodíly. Karsit pozemky získal po jejím podpisu, nikoli až po zkolaudování závodu. Podle části opozice to byla chyba. Radnice se tak připravila o možnost, aby v budoucnu mohla pozemky pro bytovou výstavbu sama výhodně rozprodat.

„Město chybným rozhodnutím přišlo o minimálně sto milionů korun. Takové jednání je zcela nepřípustné. V loňském roce si město vzalo úvěr 160 milionů korun a na druhé straně podepsáním pro nás tak nevýhodné smlouvy o podobnou částku přišlo,“ kritizuje zastupitelka ODS Dana Bohutínská.

Podle dvorského starosty ale radnice neměla příliš na výběr. „Měli jsme investora, který do toho chtěl dát peníze pouze za těchto podmínek. V době, kdy jsme pozemky prodávali, si nikdo neuměl představit, že tam továrna nevznikne. Do poslední chvíle všichni věřili, že to dopadne.“ sdělil.