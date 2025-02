Ve Dvoře Králové staví další obchody, obnovy se dočká autobusové nádraží

Proměna bývalé Mayerovy továrny na náměstí Republiky v kulturní a společenské zařízení se sice dostala do slepé uličky, jiné brownfieldy se však mění. Při průjezdu druhým největším městem trutnovského okresu si stavebního ruchu podél páteřní silnice nejde nevšimnout.

V bývalé Tibě Zálabí na Benešově nábřeží už stojí prodejna společnosti Lidl s plochou 2 400 metrů čtverečních, základ nového obchodního centra. Kolem 83 metrů vysokého komína z roku 1941 hodlá developerská společnost InterCora postavit ještě další dvě budovy se šesti obchody.

Celková prodejní plocha bude téměř šest tisíc čtverečních metrů. Podle webových stránek developera tam má být drogerie, lékárna, prodejna nábytku nebo cukrárna.

První zákazníky Lidl obslouží na jaře. „Otevření plánujeme v prvním čtvrtletí, konkrétní termín zatím není stanoven. Nyní běží dokončení stavby a kolaudační řízení,“ sdělila mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková. Kromě prodejny je hotové i parkoviště.

Dělníci zrekonstruovali část původní Sochorovy zdi, z valné části ji nahradila nízká zídka. Někdejší textilní impérium Josefa Sochora kromě části zdi připomíná už jen bývalá administrativní budova se zdobenou fasádou z červených cihel. Dnes slouží jako bytový dům.

24. dubna 2024

Pozemky v sousedství o rozloze 3,4 hektaru vlastní město. V roce 2022 je za necelých 40 milionů korun koupilo od společnosti Slezan Holding.

Pro Dvůr Králové to je největší rozvojová lokalita v centru. Město je také vlastníkem památkově chráněného komína, který muselo kvůli špatnému stavu opravit. O čtyři metry se také sníží.

„Pěšky méně, parkujeme skvěle“

Lidl bude už šestým supermarketem ve Dvoře Králové. Tak velká koncentrace obchodů s parkovišti v centru vyvolává mezi místními smíšené pocity. Podle Jiřího Jaroše to vede k tomu, že se z města vytrácí život. Kde dříve pracovaly desítky lidí, dnes parkují desítky aut.

„Nejdete pěšky, ale raději jedete autem. Pěšky není o co stát, autem se tu parkuje skvěle. Pokud si pak ale stěžujeme, že je naše náměstí mrtvé, nepřipisujme to tomu, že se na něm dá dnes zaparkovat méně aut. Na vině je to, že po městě chodíme méně,“ uvedl Jaroš v komentáři na sociální síti.

Seniorka Hana naproti tomu vyšší počet supermarketů vítá. „Jsem ráda, že tady bude Lidl. Vznikne větší konkurence a supermarkety nebudou mít tak vysoké ceny, “ řekla redaktorovi iDNES.cz.

Obchody místo zbořeného Karsitu

Ve staveniště se proměnil také bývalý areál strojírenské firmy Karsit v ulici 17. listopadu, podél níž se koncentruje nejvíc supermarketů. Od Karsitu, který utlumil výrobu zahradních traktorů, před lety koupila pozemky s několika budovami u Labe společnost Saller Group, aby rozšířila stávající obchodní centrum. Původní objekty šly v létě k zemi.

V rozestavěné budově nákupního centra bude místo pro dalších deset prodejen.

Lidl už stojí na pozemku po bývalé Tibě Zálabí (červená značka), další obchodní centrum vzniká po zdemolovaném Karsitu v ulici 17. listopadu (modrá značka) Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Rádi bychom rozšířili stávající sortiment o nové žádané značky, prodejnu s elektronikou, domácími potřebami, módou, drogerií a lékárnou. Součástí by mělo být také občerstvení,“ prozradila zástupkyně Saller Group Markéta Kolář Rašíková. Přesný termín otevření na dotaz iDNES.cz nesdělila, mělo by to být ještě letos.

Investor původně plánoval vybudovat u Labe náplavku, ale místo toho před obchodním centrem vznikne parčík. Konečná podoba podle Markéty Kolář Rašíkové ještě nebyla odsouhlasena.

Letos začne přestavba nádraží

V sousedství rozrůstajícího se nákupního centra chce město letos rozjet rekonstrukci autobusového nádraží, které se od dob socialismu nezměnilo. Dvůr Králové nad Labem je jedním z posledních měst v regionu, která ještě nemají moderní dopravní terminál. Na jeho vybudování radnice získala dotaci téměř 64 milionů korun. Na jaře chce vysoutěžit stavební firmu, práce mají začít v první polovině letošního roku.

Revitalizaci město rozdělilo do několika etap, první vyjde na 120 milionů korun bez započtení daně. Radnice na projekt v roce 2022 vyhlásila architektonickou soutěž, vítězný ateliér jako jediný ze všech účastníků navrhl zachovat stávající provozní budovu. Po rekonstrukci v ní vznikne zázemí pro cestující.

„První etapa bude zahrnovat zastřešení nástupišť, stavební úpravy stávající budovy, parkové úpravy přilehlých ploch, dopravní řešení a investice do veřejného osvětlení i vodohospodářské infrastruktury,“ uvedla mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.