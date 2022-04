Nového bydlení je málo, Dvůr má lokalitu pro dvacet bytů i rodinné domy

Ve Dvoře Králové se v posledních letech nové byty stavějí velmi omezeně. „Kapacita bytových jednotek je jednoznačně nedostatečná. Město má omezené možnosti, kde stavět, a Seifertova ulice je jednou z mála vhodných lokalit,“ přiznává starosta Jan Jarolím (ANO).

K pozemkům pod areálem technických služeb už radnice nechala přivést většinu inženýrských sítí, chystá stavbu komunikace, veřejného osvětlení a přípojení k elektrické síti.

Každý bude mít balkon nebo terasu

Město nedávno veřejnosti představilo hotovou architektonickou studii. Počítá s výstavbou pavlačového domu ve tvaru písmene L, na který ze západní a severní strany naváže park.

V třípodlažním domě bude startovacích 21 bytů, převážně malometrážních s dispozicí 2+1 a také čtyři mezonetové. „Každý bude mít balkon nebo terasu,“ poznamenává autor studie, architekt Marek Wajsar. Součástí je také dětské hřiště.

Ještě není jasné, kdo bytový dům postaví. „Je to téma k další diskusi. Zatím není rozhodnuto, jestli pozemek prodáme developerovi, nebo investorem bude samo město,“ naznačuje dvorský místostarosta Jan Helbich (ANO).

Mnohem dřív by v Seifertově ulici měly stát další rodinné domy, o uvolnění pozemků do prodeje by v létě mělo jednat zastupitelstvo. Počítá se s deseti domy.

V březnu dostal zelenou developerský projekt v centru Dvora Králové. Společnost CZ Stavební holding vybuduje na parkovišti mezi ulicemi Pod Safari, Milady Horákové a Odbojářů dvě budovy se 49 byty. Za parcelu o výměře 2 900 metrů čtverečních město inkasuje deset milionů.

„Když všechno půjde dobře, budeme mít příští rok na podzim stavební povolení a začneme stavět,“ řekl člen představenstva CZ Stavební holding Jan Tichý. Pro šestnáctitisícové město to bude největší bytový projekt za poslední dekádu.