Dům poničila exploze, v noci v něm někdo kradl. Hyena, píše majitelův strýc

Na krádež, k níž mělo dojít v noci ze středy na čtvrtek, upozornil ve facebookové skupině Náchodské dění strýc majitele domku.

„Policie zakázala do domu vstup, všechno okolo se zabezpečilo, zamkly se brány na kladku. Zdi se tam hejbou, takže nikdo se neodvážil do toho baráku vlézt, ale přesto se našla lidská hyena, která tam vlezla a to málo z jejich majetku, co jim ještě zbylo a co se chystáme, že vyhrabeme ze suti, až se barák zboří, to málo jim ta lidská hyena dnes v noci okolo 23:45 vybrala,“ posteskl si Jiří Chráska.

Server iDNES.cz se ho pokusil oslovit s žádostí o sdělení podrobností, ale nereagoval. Odcizení věcí však potvrdila policie.

„Novoměstští policisté se zabývají vniknutím neznámé osoby do neobývané budovy. Zatím to řešíme jako přestupkové jednání, tedy se škodou do 10 tisíc korun,“ řekla mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.

Majitelé zatím bydlí u příbuzných v sousedství. Na obec Provodov-Šonov se nyní obrací řada lidí, kteří by chtěli rodinu podpořit.

„Obec připravuje zřízení speciálního transparentního účtu. Bohužel se nejedná o jednoduchou záležitost. Předpokládáme, že účet bude funkční od pondělí 1. července a bude zřízen do 31. srpna,“ uvedl na facebookovém profilu obce místostarosta Ondřej Daněk (SNK). Číslo účtu teprve zveřejní.

Majitelův strýc uvedl, že by jim nyní pomohlo, kdyby se povedlo sehnat už v příštím týdnu plošinu, aby mohli rozebrat a zachránit střechu. Potřebují si také půjčit mobilní drtičku na suť.

Příčinou byl zkrat, řekli hasiči

K explozi v domku došlo v úterý 25. června. Podle svědků začalo hořet kolem 14. hodiny. Nejprve se z domu začal valit černý dým, pracovník sousedící firmy řekl, že se jeho kolegové pokoušeli požár uhasit.

„Hořel elektrický rozvaděč. Současně jsme volali hasiče. Když klukům hasičáky došly, vrátili se do dílny. V tu chvíli došlo k výbuchu. Kdyby tam byli o minutu déle, mohlo to dopadnout špatně. Ten dům úplně nadskočil,“ popsal jeden z pracovníků sousední firmy, který byl v době výbuchu v práci.

Podle zjištění hasičů nejspíš explodovaly akumulátorové články v bateriovém úložišti fotovoltaiky. V něm bylo podle hasičů 32 článků, z nichž minimálně tři byly poškozené explozí. Centrem výbuchu měla být technická místnost v přízemí domu.

„Naši vyšetřovatelé se přiklánějí k verzi, že příčinou výbuchu mohl být zkrat, následné hoření a exploze lithium-železo-fosfátových (LiFePO4, pozn. red.) článků v bateriovém úložišti,“ uvedli hasiči.

Podle sousedů si majitel domu instaloval sluneční elektrárnu sám. To potvrdili i hasiči, podle nichž si systém nakoupil po jednotlivých částech. V provozu měl být od září 2023.

Naštěstí výbuch nikoho nezranil. V domě v tu dobu nikdo nebyl. Hasiči odhadli škodu na 7 milionů korun. Případem se možná budou zabývat i policisté, čekají na závěry hasičů.