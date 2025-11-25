V domě na Náchodsku se propadl strop. Obyvatelé stihli odejít, zpátky ale nesmějí

  9:40
V domě v Jaroměři na Náchodsku se v pondělí propadl strop. Vypadly z něj dva trámy. Ve stavení zasahovali hasiči, dva obyvatelé z horního patra včas sami dům opustili. Statik už dům prohlédl a určil, že lidé se budou moci vrátit až po odborném posouzení a opravě.
V domě v Jaroměři se propadl strop. (24. listopadu 2025)
V domě v Jaroměři se propadl strop. (24. listopadu 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Strop se propadl v domě na Pražském Předměstí v Husově ulici, která vede starší zástavbou nedaleko náměstí, a to mezi okružními křižovatkami u Teska po odbočku na Josefov. Místní volali hasiče před 19:30.

„Jedná se o dvoupodlažní bytový dům. Hasiči byli na místě první. Dva lidé už byli venku, nikdo se nezranil. Spolupracovali jsme tam se statikem, který zejména zcela vyloučil z užívání první patro,“ řekl mluvčí krajských hasičů Ondřej Čuhanič.

Policie neshledala protiprávní jednání, proto se poškozeným domem nezabývá.

Husova ulice

Husova ulice

