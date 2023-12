Za konopí pěstované v zakopaných kontejnerech dostal farmář 11 let vězení

Celé dopoledne u soudu probíhaly závěrečné projevy, řeč měl státní zástupce, obhájkyně a opatrovnice obžalované firmy Datajem, která patří obžalovanému. Firmě soud uložil propadnutí nemovitosti na Broumovsku, Včelišovi propadne kromě telefonu také dva miliony zlotých a 42,5 tisíce korun.

„U Datajemu jsme volili trest propadnutí věci, řekl bych, velmi benevolentní. Kdybychom poslali společnost do likvidace, přišel byste o veškerý majetek, to by bylo příliš kruté. Nechali jsme propadnout jen polovinu pozemku (který byl ve vlastnictví firmy,) aby vaše rodina tam mohla nadále žít a nedopadalo to na vaše děti,“ vysvětlil soudce Jiří Vacek.

„Svět se zbláznil“

„Trest je při spodní hranici sazby, nicméně když jsme přihlédli ke všem skutečnostem, tak rozhodně nejsou splněny podmínky pro případné snížení trestu pod spodní hranici,“ uvedl k rozsudku.

Obžalovaný při vynášení verdiktu kroutil hlavou. Když se soudce zeptal, zda chce podat odvolání, odvětil: „Já se odvolávám, je to celé nesmysl. Nemáte na to žádné důkazy.“ Opatrovnice společnosti si ponechala lhůtu na odvolání. Rozsudek tak není pravomocný.

„Absolutní, nelegitimní, prostě svět se zbláznil,“ odpověděl novinářům Petr Včeliš, když ho ozbrojená eskorta odváděla ze soudní síně po vynesení rozsudku.

Ve svém závěrečném slovu mluvil dopoledne více než hodinu. Většinou mimo samotný případ o tom, jak jsou podle něj zkorumpované banky, jak planetě škodí těžba kvůli palmovému oleji a podobně. Uvedl také, že prozřel a obrátil se směrem k lásce. Popisoval dokonce i svůj milostný život.

K obžalobě řekl, že většina pěstovaného konopí byla léčebná, a nikoliv zakázaná. Odmítl také tvrzení klíčového svědka, který se mu podle něj mstí. „Nechápu, proč je pěstování marihuany trestáno stejně jako vražda,“ řekl ještě před vynesením rozsudku Petr Včeliš.

Zásahová jednotka zatkla Včeliše v obci poblíž hranic s Polskem loni v březnu. Rostliny pěstoval bez povolení pod umělým osvětlením v podzemí. Zástěrkou byla farmářská činnost, protože na svém pozemku pěstoval i legální konopí s nízkým obsahem THC.

Když se na jaře konalo vazební zasedání, vtrhli do jednací síně soukmenovci obžalovaného ze skupiny Legitimních věřitelů České republiky, která neuznává existenci Česka a pokřikovali na soudce, aby Včeliše propustil. Opakovali přitom svou mantru, že pokud soudce není občanem Československa, nemá kompetence o případu rozhodovat.

Soudce tehdy raději nechal obžalovaného odvést pryč a zaskočené justiční stráži musela přijet na pomoc policie. Soud se na podobný scénář připravoval i v červenci, podporovatelé obžalovaného ale do jednací síně nakonec nepřišli a obžalovaný se soudem spolupracoval. Také závěrečné jednání bylo dnes bez komplikací a z podporovatelů Včeliše ani tentokrát nikdo nedorazil.

Chtěl splatit dluhy

Podle vyšetřovatelů muž obchodoval s marihuanou skoro deset let na různých místech. Část sušiny podle nich prodával v Česku a část v Polsku. Celkem vypěstoval přibližně půl tuny marihuany v hodnotě 42 milionů korun. V minulosti už byl kvůli výrobě drog ve vězení.

Obžalovaný u soudu tvrdil, že dodával do Polska jen technické konopí, které nakupoval jinde a přeprodával. Na svém statku na Broumovsku údajně nejdříve pěstoval ve foliovníku CBD konopí, které se mezitím stalo legální jako takzvané léčebné konopí. Plánoval s ním proniknout na evropský trh a založil značku Druid, k legalizaci pěstování léčebného konopí však nakonec nedošlo.

Aby zvýšil produkci, nechal v roce 2020 vedle foliovníku vybagrovat jámu, do které umístil dva přepravní kontejnery a pěstírnu umístil pod zem. Podle obžalovaného bylo konopí z prvního cyklu CBD, tedy legální. Přiznal ale, že druhý cyklus v kontejneru vysel z rostlin THC, protože chtěl splatit půlmilionový dluh. V té době polská policie dopadla jeho odběratele a on neměl jistotu, zda CBD konopí prodá.

„Většina té sušiny bylo CBD, jen malá část mohla být THC, ale to bylo jen několik rostlin pro vlastní potřebu. Není mi také jasné, jak policie přišla k tomu výnosu (ze zabavených rostlin). I kdybych byl dobrý pěstitel, mohl jsem z toho mít tak 12 kilo,“ uvedl Včeliš a trval na tom, že žádný zisk z prodeje THC konopí neměl, protože úrodu kvůli zásahu policie sklidit nestihl.

Policisté u Včeliše při domovní prohlídce našli také pryskyřici, ze které lze vyrobit hašiš a 385 papírových tripů s LSD.

„To pochází ještě z doby, kdy jsem těžil bitcoiny. Když jsem se seznámil se svojí ženou, byli jsme na terapiích LSD. Ten člověk tehdy odjížděl do Francie a nechtěl to vézt s sebou. Přišlo mi škoda to vyhodit, tak jsem si to vzal s sebou. Ale nikdy v životě jsme to nepoužili, ani jsme to nikomu nedali. Jen mi přišlo škoda to vyhodit. Jsem od přírody hospodář a přijde mi škoda vyhazovat věci, které se ještě mohou hodit,“ objasnil soudu přítomnost LSD v mrazničce s potravinami.

Státní zástupce Jan Vodička ale verzi obžalovaného již dříve odmítl. Podle polského svědka prý Včeliš dodával nikoliv technické konopí, ale právě marihuanu s vysokým podílem THC. I objem měl být výrazně vyšší, než kolik tvrdil obžalovaný. Po odečtení nákladů se podle spisu zisk dosahuje 36,6 milionů korun. Obžalovanému hrozil trest odnětí svobody od 10 do 18 let.

Podle obhájkyně Heleny Knittlové byla výpověď polského svědka nevěrohodná. „Snažil se maximálně si snížit svůj trest. Nesouhlasíme s obžalobou v množství půl tuny marihuany. Klient uznává jen 196 rostlin. Pokud by nám soud dal za pravdu, snížila by se sazba na 8 až 12 let,“ řekla.