Driftaři vyjeli do Špindlerova Mlýna bez sněhových řetězů, dostali pokuty

„V necelých dvaceti případech jsme řidiči udělili pokutu v příkazním řízení na místě, a to za nerespektování dopravní značky Sněhové řetězy. Ve dvou případech bylo dořešení téhož přestupku předáno místně příslušnému orgánu,“ sdělila mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

„Jízdou na zasněžených a kluzkých vozovkách ve vyšších rychlostech a v tomto období navíc ohrožují řidiči nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, kterých bude i nadále v souvislosti s příznivými klimatickými podmínkami v horských oblastech přibývat,“ vysvětlila.

Policisté také zjistili v centrální evidenci přeplatků a nedoplatků, že dva řidiči dluží státu. Nedoplatky v řádu tisíců na místě uhradili.

Koncem listopadu se majitelé tuningových aut objevili také v Orlických horách. Například v zimním středisku v Deštném auta smykovala na parkovištích pod lyžařskými vleky. Ve čtvrtek 21. listopadu policisté zkontrolovali více než dvě desítky vozidel a necelé tři desítky lidí. Jeden z řidičů dostal za driftování na místě pokutu.

Podruhé se policejní hlídky sjely do okolí Deštného v sobotu 23. listopadu kvůli další akci tuningářů. Několik desítek vozidel pak jelo z Deštného přes sedlo Šerlichu do Orlického Záhoří, kde některá z nich překročila hranice a pokračovala do Polska. Kontrolou prošlo 15 osobních vozidel a 20 lidí. V pěti případech policisté udělili řidičům pokuty za nevyhovující technický stav vozidel, například za nefunkční osvětlení, a další za styl jízdy driftování a túrování.

27. února 2024

Velké pozdvižení vzbudila akce tuningářů letos v únoru, když driftovali v noci po historickém náměstí v Jičíně, o něco později zastavili dopravu na pražském Nuselském mostě. Ohledně Jičína policie sklidila kritiku, že nezasáhla včas. Mluvčí připomněla, že srazům speciálně upravených aut v kraji se policie věnovala v dubnu, květnu či říjnu v Hradci Králové nebo Trutnově.