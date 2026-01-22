Sanitka s majáky spěchala za pacientem, osobák jí nedal přednost a naboural do ní

  14:56,  aktualizováno  14:56
Na okraji Dobrušky na Rychnovsku se střetla sanitka zdravotnických záchranářů a osobní auto. Sanita jela pod majáky po hlavní silnici a mířila k pacientovi. Nehoda se obešla bez zranění.
Sanitu na okraji Dobrušky nabouralo jiné auto. (22. ledna 2026)
Zvětšit fotografii

Sanitu na okraji Dobrušky nabouralo jiné auto. (22. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala krátce před 13:00 u křižovatky Opočenského ulice a výpadovky na Opočno. Jeden jízdní pruh tam byl zavřený, odbočovací pruh částečně také. Dopravu řídili městští strážníci. Asi po hodině provoz obnovili.

„Řidič osobního auta jel z centra Dobrušky a odbočoval na Opočno. Nedal přednost sanitě, která mířila po hlavní silnici od Dobrušky na Opočno. Nikdo není zraněný, u řidičů jsme alkohol nezjistili,“ uvedla mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

„Sanita byla na výjezdu k pacientovi, nehoda je bez zranění,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: