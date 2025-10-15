Nákladní vůz dostal smyk na dlažebních kostkách, řepa se rozsypala po zahradě

  12:54,  aktualizováno  12:54
Nákladní vůz nevybral v úterý zatáčku v Libčanech na Královéhradecku a převrátil se i s nákladem cukrové řepy. Bulvy skončily v soukromé zahradě, poškozený je drátěný plot a také hospodářská část domu. Podle policie šofér dostal smyk na mokrých kostkách.
Nehoda vozu s řepou v Libčanech (14. října 2025)
Nehoda vozu s řepou v Libčanech (14. října 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nehoda vozu značky Volvo s návěsem se stala v úterý kolem 14:30 na silnici III. třídy u rozlehlé křižovatky před obecním úřadem.

„Podle prvotního šetření 29letý řidič při odbočování vlevo ze směru od obce Radíkovice směrem k obci Lhota pod Libčany nepřizpůsobil rychlost jízdy aktuálním podmínkám na vozovce, zejména stavu komunikace a povětrnostním vlivům. Na mokré vozovce tvořené dlažebními kostkami následně dostal smyk, který vedl k převrácení vozu i návěsu na pravý bok,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Řidič utrpěl lehké zranění. Zdravotničtí záchranáři ho ošetřili a pak převezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dechová zkouška ukázala, že před jízdou alkohol nepil. Technickou závadu jako příčinu nehody policisté nezjistili.

Předběžná škoda dosahuje téměř 600 tisíc korun. Okolnostmi a příčinou dopravní nehody se dál zabývají hradečtí dopravní policisté.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Hradce Králové a Jičína i dobrovolná jednotka z Nechanic. Z auta přečerpávali unikající provozní kapaliny.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

