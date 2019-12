Kvůli divočákovi bouralo na D11 několik aut, škoda se odhaduje na sto tisíc

Nehody s prasetem se staly po sedmé hodině večer na D11 ve směru od Hradce Králové na Prahu.

Na tísňovou linku volalo v tutéž dobu více lidí, že se několik aut dostalo do střetu se zvířetem.

„Na místo vyrazila hlídka z dálničního oddělení Pravy, jež poblíž exitu číslo 52 objevila v pravém pruhu mrtvé divoké prase. Do něj postupně už před příjezdem hlídky narazilo několik vozidel, neboť jejich řidiči již nestačili na nebezpečnou situaci dostatečně zareagovat,“ uvedla mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

Kolik přesně aut bylo poškozeno, mluvčí nechtěla upřesnit. Někteří řidiči totiž zřejmě nečekali na příjezd policie a odjeli.

„Nezávisle na sobě došlo k několika dopravním nehodám s odhadnutou výší škody okolo sta tisíc korun. U všech řidičů byla přítomnost alkoholu dechovou zkouškou vyloučena,“ řekla mluvčí.

Příčiny a okolnosti případu dál vyšetřují dálniční policisté. Letos se už podle nich stalo na D11 víc než třicet podobných kolizí.

Policistka varovala před střety se zvěří, k nimž může docházet právě i na dálnici. Řidiči tam však většinou spoléhají na oplocení.

„V okolí dálničních výjezdů a nájezdů zaznamenáváme kolize se zvěří nejčastěji. Řidiči by s tím měli předem počítat,“ podotkla Magdaléna Vlčková.

Motoristé by měli předvídat střety se zvěří a kontrolovat obě strany silnice. Nejrizikovější dobou je svítání či soumrak, zvěř migruje častěji od října do prosince v době páření.

Je třeba vypnout dálková světla, zpomalit, nesnažit se vyhnout případnému střetu. Když už ke kolizi dojde, je třeba označit vozidlo výstražným trojúhelníkem a volat linku 158.

Mrtvé zvíře by nikdo neměl odklízet ze silnice kvůli možným nemocem. Neměl by ho ani nakládat do auta, může se to posuzovat jako pytláctví.