Autobus vjel do protisměru a skončil ve stromě, zranili se řidič a dvě děti

11:50, aktualizováno 12:32

U Borohrádku na Rychnovsku dnes ráno čelně narazil linkový autobus do stromu a vyvrátil ho. Jeho řidič před tím na silnici první třídy přejel do protisměru. Zranil se lehce on i dvě děti, které vezl. V okolí se jezdilo po objížďkách.