Ještě předloni nabízelo zařízení 340 míst. Po úpravách jich bude už jen 262. Aby kraj mohl k rekonstrukci přistoupit, už nyní kapacitu úředně snižuje. Aktuálně má 277 lůžek.

„Plánovaná rekonstrukce přinese výrazné zlepšení pro klienty i zaměstnance domova, zajistí také odpovídající podmínky pro výkon péče o imobilní osoby či energetické úspory provozu,“ vysvětluje důvody rekonstrukce náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková (ANO).

Objekt projde celkovou revitalizací, chystá se zateplení a výměna oken či opravy střechy a balkonů. Modernizací projdou i interiéry, objekt má ještě sdílené koupelny. Dojde také k výměně rozvodů. S budováním nových koupelen se sice nepočítá, avšak s poklesem lůžek sdílení často odpadá. Z dvoulůžkových pokojů budou jednolůžkové.

Stavební práce mají začít příští rok na podzim a potrvají dva roky. Náklady se odhadují na 290 milionů.

Podle ředitelky domova Daniely Luskové se od roku 1965, kdy areál vznikl, potřeby péče o seniory razantně změnily: „Senioři se k nám dostávají v závažnějším stavu a potřebují jinou péči, než tomu bylo dříve. Navíc nové standardy jsou vzdušnější.“

Přístavba nebude

S rekonstrukcí objektu Y se počítá dlouhodobě. Klienti se měli přesunout do nové budovy, kterou kraj plánoval postavit v zadní části. Proti budově H se 188 lůžky, díky níž by se kapacita domova zvýšila nad 400 míst, se však postavili místní i úředníci z radnice. Záměr jim přišel příliš robustní.

Hejtmanství proto projekt v roce 2020 změnilo a chtělo postavit menší s kapacitou 120 lůžek, rozdělenou do šesti domácností. Hotovo mělo být ještě před opravou budovy Y. Jenže bývalé vedení kraje nakonec záměr zrušilo.

„Ukázalo se, že by náklady překročily miliardu, a hlavně projekt šel proti strategii pobytových sociálních služeb. Už se nedělají megalomanské stavby, jde se spíše komunitní formou menších rodinných zařízení,“ vysvětluje bývalá náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová (Východočeši).

Kraj proto pozemek pro třetí budovu vrátil městu, kterému původně patřil. To však vlastní zařízení na stejném místě neplánuje.

„Dohodli jsme se, že budeme hledat jiné lokality. Další objekt U Biřičky by narážel na odpor místních i dopravní limity,“ říká náměstek primátorky pro majetek a sociální oblast Pavel Vrbický (Piráti).

Stěhování do Rychnova

Kraj původně plánoval rozdělit rekonstrukci budovy Y na sedm etap. Klienti se měli stěhovat po patrech. Nakonec však našel řešení jiné: část klientů přesune do sousední budovy X a zbytek do rychnovské nemocnice.

„Jako vhodnější se ukázalo provést rekonstrukci najednou, protože například rozvody procházejí mezi podlažími a navíc by hluk ze stavby klienty dlouhodobě zatěžoval,“ vysvětluje změnu Lusková.

Do sousední budovy X se mají přesunout klienti s diagnostikovanou demencí, u nichž je potřeba zvláštní režim. Víc než 100 seniorů se bude muset přestěhovat do Rychnova nad Kněžnou. Kraj využije, že tamní oddělení chirurgie a ortopedie se přesunou do nově budovaného multifunkčního pavilonu a jejich lůžková oddělení budou prázdná.

„Bude tam zřejmě muset dojít k určitým úpravám, ale neměla by to být příliš velká investice. Výhodné je, že prostory jsou stále v provozu a nejde o oživení nějakého opuštěného areálu,“ míní náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).

Domov už s plány seznamuje klienty a vymýšlí, jak bude detašované pracoviště sloužit. Počítá se s tím, že kraj bude zaměstnance z Hradce Králové do Rychnova dovážet.

„O způsobu ještě jednáme. Část zaměstnanců to pravděpodobně vzdá, i když já budu preferovat, aby třeba maminky s dětmi do 12 let zůstaly na budově X. Zřejmě budeme hledat zaměstnance přímo na Rychnovsku,“ míní Daniela Lusková.