Zcela nový domov by mělo vybudovat město, to dosud žádné seniorské zařízení neprovozuje a už dlouho kvůli tomu čelí kritice ze strany kraje.

„Je to abnormalita v České republice. Krajská zařízení by měla být spíše doplňková, měla by se zaměřovat na nejtěžší pacienty zdravotně postižené, s demencí či psychiatrické, ale běžný důchoďák by mělo provozovat město,“ míní bývalá náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová (Východočeši), která o zřízení městského zařízení s radnicí několikrát jednala.

Jenže Hradec tvrdí, že na stavbu domova kvůli dalším investicím nemá peníze. Problém chce vyřešit vstupem soukromého kapitálu. Projekt domova chce nabídnout developerům, kteří by objekt vybudovali a zařízení pro město provozovali.

„Službu si objednáme a tím zvýšíme kapacity domovů pro seniory,“ slibuje náměstek primátorky pro sociální oblast a majetek města Pavel Vrbický (Piráti).

Radnice už má vytipovaný pozemek v okrajové části Slatině. Se soukromníkem chce uzavřít smlouvu o právu stavby na městské parcele. Investor se zaváže k provozování domova a město naopak garantuje, že ústav bude zařazen do dotované sítě sociálních služeb.

„Ještě v tomto volebním období, možná do konce roku, chceme právo stavby zasmluvnit. Nabídneme pozemek soukromému subjektu, který tam domov postaví,“ říká Vrbický. Domov by měl mít 120 až 150 lůžek a vyrůst má podle plánů radnice do pěti let. Mělo by jít o běžný seniorský dům, nikoliv o alzheimer centrum.

Čeká se roky, rozhoduje i pojišťovna

V Hradci Králové je po umístění v domovech pro seniory dlouho obrovský hlad. Zájemci se do pořadníků zapisují dlouho před tím, než chtějí skutečně nastoupit. Na lůžko v Domově U Biřičky čeká už roky třeba otec Arnošta Müllera.

„Každý rok mi z domova volají, jestli zájem platí. Otec je teď v domově v Chrudimi, ale Biřička by pro něj byla lepší. Řekli mi, že by měl větší šanci, kdyby si změnil zdravotní pojišťovnu, protože s tou jeho nemají smlouvu,“ popisuje Müller.

O místo U Biřičky dříve žádala i jeho matka, která mezitím nastoupila do soukromého domova SeneCura. Na její zkušenosti lze ilustrovat, jak důležitý je závazek města, že zajistí provozovateli nového domova zápis do sítě sociálních služeb.

Dokud v ní SeneCura nebyla, platili její klienti za služby přes 35 tisíc korun měsíčně. Po zápisu se poplatky snížily na 17 tisíc. Zbytek dotuje město a kraj. Podobné částky platí klienti v domovech U Biřičky, v Černožicích nebo Třebechovicích pod Orebem.

„V Chrudimi teď otec platí měsíčně skoro 40 tisíc korun, protože oni v registru nejsou,“ říká Müller.

Školky bude možné předělat

Seniorský dům ve Slatině není jediným projektem, kde chce město přenést investici na soukromníky. Podobným způsobem plánuje také přestavbu bývalé nemocniční ubytovny na Brněnské ulici, kde mají být malometrážní byty, především pro seniory.

Úplnou novinkou má být možnost přestavět na seniorská zařízení mateřské nebo základní školy. Město chce nové školské objekty projektovat tak, aby se jejich užití mohlo časem změnit.

„Bohužel demografie je neúprosná a dětí bude spíše ubývat, naopak seniorů bude čím dál více. Chceme při budování nových kapacit mateřských i základních škol v rozvojových lokalitách rovnou při projektování počítat s tím, že by se objekt mohl za nějakých 10 až 15 let přestavět na domov pro seniory,“ říká náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

V praxi to znamená, že by zůstala kuchyň s jídelnou a třídy by se daly přestavět na pokoje.

Podobnou úpravu by měla v budoucnu umožnit už plánovaná přístavba mateřské školy v Podzámčí.