Domovy v Královéhradeckém kraji řeší, kam umístí seniory s koronavirem

Situace v domově pro seniory v Jičíně přesně ilustruje stav, v jakém se nyní nachází většina poskytovatelů pobytových sociálních služeb, tedy hlavně domovů pro seniory. Právě ti jsou nejohroženější skupinou v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.

„Připravili jsme se dobře. Máme našité roušky, organizačně máme vše rozdělené, jsme domluvení se zaměstnanci. Co jsme mohli udělat, máme hotové. Ale ochranné pomůcky nejsou už měsíc a situace se nelepší. Pokud by případná nákaza koronavirem přišla, budeme jich potřebovat obrovské množství. Jenže nejdou nikde koupit, nejsou ochranné pláště, oděvy, brýle, bezkontaktní teploměry, respirátory,“ říká ředitel Sociálních služeb města Jičína Tomáš Kolátor.

V Jičíně - stejně jako u dalších poskytovatelů sociálních služeb v kraji - sice už minulý týden dostali krajskou zásilku ústenek. Ve druhém kole jim dokonce přišlo i několik respirátorů. Jenže podle ředitele to je žalostně málo. Se zásobou, jakou nyní mají, vydrží v případě nákazy jen několik dní.

„Ochranné pomůcky nyní rozváží pracovníci sociálního odboru. V pondělí jsme rozváželi zásilku deseti tisíc respirátorů a sto tisíc roušek. Máme to postavené tak, že do všech zařízení přišlo pár respirátorů pro okamžité nasazení, pokud se objeví problém. Na kraji je zásoba, kterou okamžitě doplníme tam, kde vznikne nějaká větší potřeba,“ vysvětluje systém hospodaření s omezeným množstvím ochranných pomůcek náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner (KDU-ČSL).

Kraj zajistil sociálním službám také dezinfekci, která na trhu buď zcela chybí, nebo je výrazně předražená. Z víkendové zásilky od státu však přišlo pro sociální služby jen sto ochranných obleků. Jde zhruba o dva obleky na jedno pobytové zařízení. Chybí také ochranné brýle nebo alespoň štíty.



„O jejich dodání nyní jednáme s hradeckou univerzitou,“ ujišťuje Derner. Kraj totiž o víkendu získal od státu jen tisícovku ochranných brýlí, které zamířily hlavně do zdravotnictví. Naděje si tak dělá hlavně na štíty, které na 3D tiskárnách vyrábí univerzita a dobrovolníci.

„Brýle nám chybí. Nemoc se u nás může objevit kdykoliv, a pokud nemáte ochranné brýle, můžete se nakazit přes oči. Posílali bychom tak personál de facto pro nemoc. Pokud nepřijdou, vezmeme si asi plavecké,“ říká v nadsázce ředitel Domova důchodců Černožice Martin Scháněl, který jinak chválí kraj za iniciativu.

Štíty vyrobené na 3D tiskárnách Univerzity Hradec Králové a jejích partnerů už mají třeba v soukromém domově Senecura Seniorcentrum na hradeckém Moravském Předměstí. Získali je díky partnerství s univerzitou.

„Podařilo se nám částečně vlastními silami a částečně ve spolupráci s krajem pořídit maximální počet ochranných prostředků jak pro personál, tak pro klienty. Teď dbáme na to, aby personál dodržoval všechna opatření, aby nedošlo k zavlečení choroby k nám,“ popisuje ředitel domova Ondřej Votroubek.

Nedělejte z nás blbečky, ohradily se domovy vůči vládě

Krizové plány a bezpečnostní opatření přijala většina domovů pro seniory v Královéhradeckém kraji už v minulých týdnech. Před dvěma týdny kraj uspořádal i pracovní setkání ředitelů, na němž se řešily krizové postupy a vznikla i koordinační linka. Aktuální doporučení vlády, aby personál domovů nosil ústenky, měřil lidem teplotu a dbal na hygienu, proto ředitelé považují za výsměch.

„Děláte z nás nekompetentní blbečky, kteří potřebují poradit tak bazální věc. Na konci března! Sděluji Vám, že Vámi doporučená opatření a řadu dalších jsme provedli už dávno. Dávno, než jste se probudili! Nepotřebujeme stupidní rady k měření teploty, jež notabene není symptomem COVID-19 u většiny starých lidí,“ píše vládě v otevřeném dopise ředitelka Domova u Biřičky Daniela Lusková.

„Žádali jsme Vás o to, aby zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat nám suspektní klienty a klienty vracející se ze zdravotnických zařízení. Takovou povinnost ve Vašem mimořádném opatření a navazujícím doporučení nenajdeme,“ uvádí v dopise Daniela Lusková. Právě její domov je největším zařízením pro seniory v kraji.

Podle ředitelky je problém v tom, že nemocnice nyní testují na koronavirus jen ty pacienty, u kterých o to zažádají lékaři vyjmenovaných odborností. Přitom právě testování nových klientů nebo těch, kteří se vracejí do domova z nemocnic, může zavlečení nákazy výrazně omezit.

Kam s nakaženými? Sestěhují více zdravých na jeden pokoj

Jak domov v Jičíně, tak i ty v Černožicích a Hradci Králové patří k větším zařízením v kraji. Podle svých šéfů by tak neměla mít problémy vyčlenit část domova pro klienty, u nichž se nákaza projeví. Sestěhují například na pokoje více zdravých lidí.

Problém to však může být u menších domovů. Kraj proto bude jednat o tom, kam nakažené z takových zařízení přemístit.

„Je mnoho domovů pro seniory, kde není prakticky možné zajistit spolehlivou izolaci. Je to z důvodů stavebních, personálních i technologických. Někde je třeba jednotná vzduchotechnika. Všichni mají snahu to zabezpečit v improvizovaných podmínkách, ale nejsem přesvědčený o tom, že by to bylo stoprocentně účinné. Proto budeme hledat jiné řešení. Chceme vyčlenit nějaké větší kapacity pro nakažené z těchto domovů,“ uzavírá Derner.