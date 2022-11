Školáci cvičí, pejskaři venčí. Rokytnice bez tepla se zahřívá, jak umí

Emílie Gabrielová zrovna vychází z bytovky nedaleko základní školy v Rokytnici v Orlických horách a s kastrůlky v ruce si jde pro oběd. Pod bundou má dva svetry, které nesundala, ani když si doma chystala nádobí. Patří ke stovkám lidí, kterým v horském městečku v sobotu ráno přestaly hřát radiátory. Venku na sluníčku je jí dost možná tepleji než v chladném bytě.

„Já se zimy nebojím. Teple se přikryju, když spím. Ale horší je to s vodou. Přestala nám jít teplá voda a nemůžeme se vykoupat,“ stěžuje si seniorka.

Z vedlejšího domu právě další důchodce vynáší odpadky. Ven vyšel jen ve svetru a také jemu nejvíce chybí teplá voda z kohoutku. „Žena ji ohřívá v pračce a pak ji vypustí do vany,“ popisuje muž, který se představil jako Václav.

Na ulici ho zdraví sousedka Milena Nováková, která právě venčí svého psíka. Výpadek tepla ji zastihl o pracovním víkendu a ještě v pondělí ráno měla směnu v místní prodejně.

„Naštěstí jsem byla v práci, takže jsem se ohřála tam, ale je to dost

Rokytnice se obrátila i na ERÚ Rokytnice v Orlických horách se kvůli sobotnímu zastavení dodávek tepla soukromým výrobcem dnes obrátila na Energetický regulační úřad (ERÚ). Chce, aby úřad firmě Ekoenergy Moravia vydáním předběžného opatření nařídil obnovení dodávek. Uvedl to starosta Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici).



Jedná ale i se stávajícím dodavatelem (viz text níže). Zdroj: ČTK

nepříjemné. Doufám, že se brzy dohodnou a zatopí nám. Nahoře na sídlišti zůstala ještě stará kotelna, kde by se dalo topit pevnými palivy, dolní sídliště má zase bojlery, ale my jsme na tom nejhůř. Nemáme tu nic,“ popisuje Milena Nováková, která je zároveň předsedkyní domovního sdružení vlastníků.

Lidé se podle ní zařídili všelijak. Vodu na mytí si ohřívají v konvici a oplachují se v lavoru. Někteří si pořídili přímotopy, další stěhují po bytě malý větrák, kterým si dosud vyhřívali koupelnu.

„Spousta lidí si tady nakoupila nějaké krby na líh. Prý k tomu nemusí být komín, ale já to moc neznám. Řekla jsem si, že budu chodit venku se psem, protože se u toho zahřeju víc než doma. Když se sedí, tak je to hrozný,“ pokračuje.

Škola i ústav mají přímotopy

Přerušení dodávek tepla postihlo v Rokytnici přes tři stovky domácností, ale také základní školu a Ústav sociální péče na Stříbrném vrchu. Obě zařízení zatím těží z teplého počasí i kvalitního zateplení budov.

„Dneska svítilo sluníčko, takže máme teplo. Kolega obcházel třídy a naměřil mezi 20 a 23 stupni,“ říká ředitel rokytnické základní školy Zdeněk Dušek.

Škola pořídila do tříd přímotopy. Podle ředitele by je mohli spouštět hlavně ráno, aby se třídy vyhřály před příchodem dětí. Další olejové radiátory škole zapůjčila stavební firma, která má nedaleko rozpracovanou zakázku.

Stejně učinil i nedaleký ústav. Ten se na krizovou situaci začal připravovat už ve středu. Teplárna totiž už v úterý informovala, že se s městem nedaří dohodnout nové podmínky a hrozí tak přerušení dodávek tepla.

„Vycházeli jsme z toho, že se v Rokytnici něco děje, že je tady nějaké riziko a hned jsme s tím pracovali. Ve středu jsme svolali schůzku krizového týmu a začali jsme u ostatních příspěvkových organizací kraje shánět přímotopy. Pokud bychom reagovali až v pátek odpoledne, kdy nám přišla oficiální informace z města, tak už přes víkend nic nezařídíme,“ vysvětluje ředitelka ústavu Eva Fremuthová.

Na klienty ústavu by zatím situace neměla mít přímý dopad. Pokud se situace do příchodu mrazů nevyřeší, plánuje vedení sestěhovat uživatele do menšího počtu pokojů. Možné stěhování jinam je až krajním řešením.

„Naši klienti potřebují hlavně stabilitu a pocit bezpečí. Zatím se nám daří udržovat tepelný komfort, na který jsou zvyklí,“ říká ředitelka.

Řešení je na dosah

Radnice v Rokytnici mezitím intenzivně jedná s teplárnou o obnovení dodávek. Firma Ekoenergy Moravia je přerušila v sobotu ráno kvůli tomu, že město už před měsícem odstoupilo od smlouvy, aniž by uzavřelo novou písemnou dohodu. Údajně existovala jen ústní domluva.

Příčinou sporu je nárůst cen energií. Podle teplárny vzrostly až čtyřnásobně dřevní pelety, kterými se v Rokytnici topí, i elektřina potřebná pro chod zařízení. Firma přitom měla s radnicí desetiletou smlouvu z roku 2017, která s podobným nárůstem nepočítala a umožnila cenu navýšit jen jednou ročně o inflaci.

„Ta původní smlouva nebyla pro teplárnu výhodná, to připouštím, ale takto to bylo vysoutěženo a my se musíme pohybovat v mezích zákona,“ upozorňuje na omezený manévrovací prostor starosta Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici).

Radnice už v březnu uzavřela s firmou Ekoenergy Moravia dodatek, který zvýšil cenu tepla za gigajoule o 40 procent, což je podle radnice maximální možné zdražení u vysoutěžených cen. Ani nová cena 639 korun za gigajoule bez DPH však podle teplárny nepokryje náklady.

Proto se už v srpnu firma s městem dohodla, že městská firma Centep, která teplo z teplárny dodává do domácností, bude sama nakupovat pelety a teplárně platit jen za výrobu tepla. Sepsání dohody však blokovala situace po volbách. Nové vedení má Rokytnice až od 31. října.

„Ještě ten večer jsem radnici poslal návrh dohody. Měl jsem za to, že jsme domluvení, ale když jsem ve čtvrtek poslal smlouvu k podpisu, poslali mi zpět jiné podmínky i nižší cenu, s čímž nesouhlasíme. Nemůžeme dodávat teplo, když nemáme smlouvu,“ vysvětluje ředitel Ekoenergy Moravia Luděk Koch.

Radnice se obrátila i na Energetický regulační úřad. Podle něj je však největším problémem právě odstoupení od smlouvy.

„Nelze říci, kdo tahá za kratší provaz, protože tady žádný provaz už není. Obecně ale platí, že dodavatel tepla má právo na takovou cenu, která pokryje náklady i přiměřený zisk,“ upozorňuje mluvčí úřadu Michal Kebort.