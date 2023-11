Silnice u Dobrušky je po havárii cisterny kyvadlově průjezdná, ale jen na týden

V zatáčce mezi Běstvinami a Spy, kam do lesíku i potoka unikla fenolformaldehydová pryskyřice, pracuje na likvidaci následků specializovaná firma Dekonta. Její technika na místě zůstává, z obou stran jsou semafory a řidiči jezdí kyvadlově.

„Po dohodě s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Policií ČR ve středu po obědě spouštíme na místě na jeden týden kyvadlový provoz. Poté budeme muset úsek na dva až tři dny úplně uzavřít z důvodu odstraňování následků ekologické havárie. Je nutné upravit terén, dosypat silnici, dotvarovat koryto potoka. Řidiče budeme dopředu včas o změnách informovat,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Silnice byla od nehody zcela uzavřena. Do okolí unikly čtyři kubíky zředěného roztoku chemikálie. Pomohlo, že se toxická látka dostala do suchého koryta potoka a z větší části ji bylo možné odčerpat. Část látky však zasákla do zeminy. Stovky tun zamořené zeminy firma již odtěžila, také odvozila kontaminovanou vodu i poškozené stromy.

„Zatím máme laboratorní výsledky pouze z prvních dvou dnů po havárii. Poté následoval hodně deštivý víkend, proto předpokládáme nějaký částečný únik látky, ale zároveň i obrovské naředění, protože v potoce byl velký průtok,“ řekl vedoucí divize Ekologická havarijní služba Luděk Sisr ze společnosti Dekonta. „Jak budou docházet další výsledky analýz, budeme moci s určitou mírou jistoty odhadnout, zda je místo už sanované. Tento týden pravděpodobně nebudeme provádět další práce, ale shromažďovat analýzy a na kontrolním dni rozhodneme o výsledku.“

Pokud laboratorní výsledky dopadnou dobře, firma uvede místo do původního stavu. Kvůli tomu bude navážet nákladními auty velké množství čisté hlíny, v té době bude muset být úsek znovu zcela zavřený. Dekonta počítá s ukončením prací v závěru listopadu.

Zástupci měst, kraje, policie i Ředitelství silnic a dálnic už minulý týden požadovali otevření aspoň jednoho pruhu silnice, ale firma nesvolila. Krátce po havárii se obce v okolí potýkaly s tím, že objížďky patrně nebyly správně vyznačené a kamiony zajížděly i tam, kam neměly.

Při nehodě řidič cisterny přejel do protisměru a poté do cisterny narazila tři osobní auta, zranili se tři lidé. Pro těžce zraněnou ženu přiletěl vrtulník. Cisterna se převrátila na bok a vytekla z ní chemikálie, hasiči s vyprošťovací firmou pak pomáhali vrátit cisternu na kola. Větší část nákladu si majitel z poškozeného vozu odčerpal. Hasiči zasahovali v dýchacích přístrojích a dalších ochranných prostředcích.

Policie škodu na autech, svodidlech a životním prostředí odhadla na více než 4,2 milionu korun. Policisté nařídili odběr krve u všech zúčastněných včetně šedesátiletého zahraničního řidiče, aby zjistili případný alkohol. Příčinou nehody zabývá policie.