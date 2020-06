Tři dny pod širým nebem. Divadelní festival v Hradci bude letos hodně jiný

Jistoty Divadla evropských regionů však zůstávají, ať už jde o holport Klicperova divadla s loutkovým Drakem a sdružením Kontrapunkt, které zajišťuje divácky vděčný open air program, či o hostující La Putyku nebo finálovou rockovou show s Mastixem.



Program se ode dneška do nedělní noci vejde do dvou míst - do Letního kina Širák a na parkoviště u Flošny, kde původně měli diváci kvůli ochraně zdraví sedět v autech. Model drive-in divadla však nakonec odpadá.

„Autem za námi už nemusíte, přijďte po svých. Těší nás, že jsme mohli pružně reagovat na stávající situaci a udělat aktuální změny, díky nimž diváci nepřijdou o své oblíbené divadlo pod širým nebem,“ vzkazují pořadatelé.

Mění se i předprodej vstupenek na festivalové bloky, diváci si mohou zakoupit vstupenky pro jednotlivce.

„Již zakoupené vstupenky pro automobily zůstávají v platnosti a na jednu vstupenku budou moci do areálu na Flošně vstoupit až čtyři diváci, podmínkou je, aby ke kontrole přišli společně,“ říká mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček.



Hrát se bude za každého počasí. V případě deště se program přesune na scény Divadla Drak, do Besedy a do sportovní haly Třebeš. Všechny aktuální informace budou včas na webových stránkách openairprogram.cz, klicperovodivadlo.cz, draktheatre.cz nebo na sociálních sítích.

A co bude k vidění? Pražské Divadlo Pod Palmovkou uvede úspěšnou inscenaci Jak sbalit ženu 2.0 a brněnská Husa na provázku přiveze čerstvě po premiéře novinku Gadžové jdou do nebe.

„Vydejte se na česko-romskou stand up expedici pod vlastní šedou kůru mozkovou. Do vývojově starších držav takzvaného hadího a savčího mozku, jimž jde o jediné: o přežití. Pečlivě sestavený česko-romský tým performerů o česko-romském soužití. O předsudcích na obou stranách pomlčky. O (ne)možnostech jejich korekce. S humorem i bez něj. V netradičně rozvrženém prostoru a s živou hudbou. Za časů sílící xenofobie a rasismu, v nichž si i nejvyšší savčí mozek státu dovolí vypustit lež, že 90 % Romů nepracuje. Kolektivně autorský tvar se vším všudy,“ stojí v anonci. Mezi aktéry je i v Hradci dobře známý herec Dušan Hřebíček.

Symfonická Bílá laň i novocirkusový Holektiv

Divadlo Drak uvede s hradeckou Filharmonií koncertní verzi ceněné skácelovské inscenace O Bílé lani a Klicperovo divadlo uzavře víkendový program nočním koncertem herecké kapely Mastix, k níž patří David Smečka s manželkou Isabelou, Janové Vápeník a Sklenář či Jakub Tvrdík.



Z původně plánovaného programu open air části festivalu vystoupí vybrané nezávislé i amatérské soubory z různých koutů republiky. Nezávislou novocirkusovou scénu bude reprezentovat v Hradci oblíbený Holektiv s představením Letkyně, neprofesionální scénu pak soubory z Mostu (Tvoje bába) či z Olomouce (Nabalkoně).

Zkrátka nepřijdou příznivci poezie na slampoetry či improvizace. Speciální auto Improshow si připravili Paleťáci.

Samozřejmou součástí je program pro rodiny s dětmi. Pro ně pořadatelé připravili dopolední a odpolední program v kině Širák, kde vystoupí Divadlo Alfa Plzeň, Naivní divadlo Liberec, které vše odstartuje dnes v 10 hodin Budulínkem, a nezávislé soubory Bratři v Tricku a Studio Damúza.

La Putyka představí Kaleidoscope zrozený za korony

Sobotní dopoledne i odpoledne Širák ovládne Cirk La Putyka s novou inscenací Kaleidoscope, která vznikla v režii Maksima Komara v době koronavirové pandemie.

„Osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu. Nemyslete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se pohltit křiklavou koláží umu a radosti,“ říkají tvůrci kolem principála Rosti Nováka.

Změnou je, že dnes ve 23 hodin Bio Centrál neuvede původně avizovaný film Bourák, ale cimrmanovskou hořkou komedii Nejistá sezóna. Vstupné je dobrovolné.

„V souvislosti s dalšími vlnami rozvolňování připravujeme také malou open scénu s programem pro malé i velké. Ta bude před Divadlem Drak,“ říká Martina Marková z Draku.

Tam také dnes v 16 hodin začne vernisáž výstavy interaktivních objektů. Autory mechanických soch jsou scénografka Tereza Vašíčková, umělecký řezbář Jiří Bareš a umělecký truhlář Štěpán Uherka.

„Volně přístupnou venkovní expozici, kterou budou zpočátku tvořit dvě velké loutky a dvě interaktivní hry, plánujeme rozšiřovat o další objekty a postupně tak zabydlovat exteriér před divadlem, který přímo vybízí k trávení volného času. Vystavené objekty mohou návštěvníci oživit, probudit či roztančit nebo si společně zahrát některou z her,“ uvádí Marková.