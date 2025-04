K incidentu došlo v neděli 30. března krátce před 14. hodinou. Asi tříletý chlapec byl v jídelní zóně ve třetím podlaží obchodního centra, kde je dětský koutek s prolézačkou. Prostor pro děti je oddělený od ostatních stolků necelý metr vysokou zídkou. Právě na ni chlapec vylezl a poté ze zídky přelezl na opěradlo skleněné balustrády. Rukama se chytil skla a začal se vyklánět nad ochoz.

Celou situaci zahlédl Pavel Plíšek, podle kterého k tragédii chybělo jen málo.

„Chlapec se už vykláněl a stačila jen vteřina k tomu, aby vypadl, a takový pád by bohužel nepřežil. Zatímco ostatní jen přihlíželi, pán ve světlém oblečení se nebál a neváhal zakročit. Kluka zachránil,“ popsal Plíšek.

Muž ve světlém oblečení byl Ondřej Šuhájek. Dítěte si všiml ve chvíli, kdy vystupoval z výtahu. Do jídelní zóny právě mířili se svou kamarádkou a jejími dvěma dětmi na oběd.

„Už od výtahu jsem viděl, jak leze na tu zídku a naklání se. Hned jsem se za ním rozběhl a chytil ho, protože jsem věděl, že to může být velký průšvih. Už stál na opěrátku a nahýbal se ze skla dolů,“ upozornil zachránce.

Chlapce položil na zem a snažil se od něj vyzvědět, kde má rodiče. Jenže dítě neodpovídalo. Hlídání chlapce proto svěřil kamarádce a šel hledat zaměstnance ostrahy. Zahlédl však jen uklízečku, která do zavedla do zázemí.

„Šli jsme za její vedoucí, aby zavolala někoho ze správy centra nebo z ostrahy,“ vysvětlil Šuhájek.

Otec seděl za rohem

Jenže dítě se mezitím opět ztratilo. „Na chvilku jsem se otočila ke svým dětem a on mi utekl. Když jsem si toho všimla, běželi jsme za ním, protože on už lezl na sklo z druhé strany,“ vysvětlila Petra Chvojková, která do centra přišla s Ondřejem Šuhájkem.

Chlapec oběhl ochoz a vylezl na opěrátko v místě nad eskalátory, kde je pod balustrádou hloubka přes dvě patra. To už dítě sledovali na kamerách i lidé z ostrahy a na místo mířil jeden z pracovníků. Chlapce si znovu všiml i Šuhájek, který se vracel ze zázemí centra. Hned k chlapci přiběhl a chytil ho.

„Situaci jsme zaregistrovali pomocí bezpečnostních kamer. Muž chlapce včas uchopil, než se stačil na zábradlí postavit a eventuálně se naklonit přes skleněnou výplň. Pád v ten moment nehrozil. Pokud by však zůstalo dítě na zábradlí dále bez povšimnutí, pravděpodobnost nehody by byla značná,“ přiznal technický manažer centra Martin Prokeš, který redakci poskytl snímek z bezpečnostní kamery. Celé video s odkazem na GDPR centrum zveřejnit nehodlá.

„Přijde mi dost nepochopitelné, že tak malé dítě může na opěrátko vylézt. Asi ta zábrana není dost dobrá. Už se bříškem nakláněl přes sklo,“ divil se Ondřej Šuhájek. To už na místo přicházel i pracovník ostrahy.

Ondřej Šuhájek ukazuje, kde chlapec přelézal skleněnou zábranu.

K chlapci po chvíli přiběhla malá dívka se slovy, že je to její bráška. Zachránce i ostrahu zavedla k otci, který seděl u stolu za další zídkou. Na dítě v dětském koutku stravovací zóny nemohl vidět. Podle svědků se tam bavil s dalšími lidmi.

„Já bych si tam svoje dítě hlídala nebo aspoň se na něj občas podívala. Přišlo mi, že si tam hrálo samo. Oni si povídali opodál a nevěnovali mu pozornost,“ kroutila nad situací hlavou Chvojková, podle které bylo poděkování otce „laxní“.

Centrum upraví postupy

Šuhájka ovšem šokovala ještě jiná věc, a to že chlapci nikdo okolo nepomohl. „Kolem seděli lidé, a nikdo nezasáhl. Přitom ho určitě někdo musel vidět,“ řekl redaktorovi iDNES.cz.

Podle centra šlo o naprosto výjimečnou situaci, kdy si rodiče své dítě dostatečně neohlídali. Zatoulané děti však ochranka v Auparku čas od času dohledává.

„Na základě této konkrétní události upraví bezpečnostní agentura proceduru dohledávání ztracené osoby v centru tak, že bezprostředně po nahlášení se jako první prostor zkontroluje pomocí CCTV (kamer) perimetr otevřených prostupů se zábradlím na třetím nadzemním podlaží,“ informoval o přijatém opatření Martin Prokeš.