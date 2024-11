Digitalizace v nemocnicích narazila, pacienti dál nosí s sebou papíry

Královéhradecký kraj si centrální nemocniční informační systém (NIS) objednal v roce 2019. Měl propojit nemocnice v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou, aby mohly sdílet data o pacientech. Nahradit měl dosluhující systémy, které byly v nemocnicích na hraně životnosti. Jenže dodavatel, společnost ICZ, nejenže nesplnil požadované termíny, ale když v roce 2022 začal školit zdravotníky, ukázalo se, že systém je ještě rozpracován.

Kraj proto v září 2022 od smlouvy s hodnotou 36 milionů korun včetně daně odstoupil a sdílení dat dosud nefunguje.

„Oni nám nedodali nic použitelného, takže jsme se s nimi rozloučili,“ potvrzuje bývalý vicehejtman pro investice, inovace a informační technologie Pavel Bulíček (Piráti).

Kraj se poté pustil do právní bitvy s dodavatelem. Požadoval po něm přes 47 milionů korun za náhradu škody, uhrazené zálohy i smluvní pokuty. Nakonec se s firmou letos v květnu dohodl mimosoudně a získal 20 milionů korun. Vyplývá to ze smlouvy o narovnání, která je zveřejněná v registru.

„Považuji to za úspěch. Povedlo se nám uhájit i sedmdesátimilionovou dotaci na nákup hardware,“ podotýká Bulíček.

Nemocnici hrozil kolaps

Zatímco hejtmanství řešilo osud zakázky, v nemocnicích se schylovalo k průšvihu. Špitály už počítaly s novým systémem. Nejhorší byla situace v Trutnově, kde hrozil kolaps NIS.

„Měli jsme jeden z nejstarších systémů v republice a jeho další záplatování už nebylo možné. Navíc v servisní firmě došlo k úmrtí ajťáka, který se podílel na jeho správě. Firma už nebyla schopná systém dál udržovat. Měli jsme necelý půlrok, abychom přešli na jiný,“ vzpomíná na předloňskou krizi ředitel nemocnice v Trutnově Miroslav Procházka.

Nejhorší sice nemocnice přestála, ale teď opět řeší, jak dál. Systém totiž neumožňuje sdílení dat, které má být za pár let v Česku povinné.

„Zvažujeme, zda nakoupit k software nové funkcionality, nebo naopak pořídit úplně nový systém, který už požadované funkcionality má,“ uvádí ředitel. Trutnov před dvěma týdny vypsal tržní konzultace k modernizaci systému.

Společně už ne

Otázku, zda opět soutěžit jednotný informační systém, dostává na stůl nové vedení Královéhradeckého kraje. Jde o to, že stát bude už za pár let po nemocnicích chtít, aby sdílely data o pacientech. To současné servery v nemocnicích neumí a pacienti si vozí tištěné zprávy.

„Určitě se o tom budeme dohadovat. Zatím mě zdravotnický holding přesvědčuje, že jednotný systém už nutný nebude,“ říká nový náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).

Nemocnice do nových systémů investovaly v součtu desítky milionů korun. Kromě Trutnova vloni pořídila nový NIS také nemocnice v Jičíně za 33 milionů korun včetně daně a nový systém teď zavádí Oblastní nemocnice Náchod.

„Nakoupili jsme za dva miliony korun jen licenci a systém implementujeme vlastními silami. Hotovo bychom měli mít do konce příštího roku,“ říká ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

Náchodská nemocnice NIS nasadí také v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, která je odštěpným závodem Oblastní nemocnice Náchod. Nemocnice ve Dvoře Králové má systém novější.

Podle holdingu se nové systémy dají doplnit o modul pro sdílení dat. Pilotně ho nyní budou testovat v Jičíně. Propojit se mají na zkoušku data o onkologických pacientech mezi Jičínem a Fakultní nemocnicí v Hradci Králové.

„Ukazuje se, že by nemocnice mohly použít propojení, které už několik let funguje mezi krajskou záchrankou a nemocnicemi v kraji. Není to úplně finální řešení, které měl jednotný systém přinést, ale nenutí nás to teď do nějaké velké výměny,“ vysvětluje Jiří Mašek.

Premiantem je záchranka

Na záchrance, kterou před vstupem do politiky vedl právě Mašek, slouží propojení na servery nemocnic už pět let. Lékaři v terénu vidí poslední zprávy ze všech nemocnic v kraji. Ještě déle funguje automatické odesílání veškeré zdravotnické dokumentace z výjezdů směrem do nemocnic.

„Když známe rodné číslo pacienta, dokážeme se podívat, s čím se léčí či jaké užívá léky. Některé léky vylučují určité postupy, takže je můžeme upravit,“ říká ředitel krajské záchranky Libor Seneta.

Záchranka zatím vidí jen omezenou část dat o pacientech. To se má změnit. Stát plánuje úplnou centrální digitalizaci dat. Jenže projekt je zatím v plenkách. I proto propojování nemocničních serverů stále vázne. Ajťáci se nemají na co při exportu dat připojit.

Pilotní propojení se nyní týká Jičína a Hradce Králové z prostého důvodu. Obě nemocnice používají stejný software Medicalc. Ten si pořídili i v Náchodě a není vyloučené, že nakonec se k němu přikloní i Trutnov.

„Počítáme s tím, že až v Jičíně propojení odladí, že bychom ho zavedli také. Výhodou jednoho systému je i to, že když budu potřebovat výpomoc od lékaře z jiné nemocnice, bude už práci v NIS ovládat,“ upozorňuje Jan Mach.