Dětské domovy v kraji skončí, v bytech si děti budou samy prát i vařit

Kraj nyní završí první etapu této transformace, při které za 53,5 milionu korun nakoupil osm bytů celkem pro 43 dětí.

„Cílem je umožnit jim lepší budoucnost. Než aby žily izolovaně, byť třeba v krásném prostředí v přírodě, tak aby byly mezi lidmi, kde mohou mít běžné kroužky, aktivity a kamarády jako v běžném životě,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).

K celostátní reformě ústavní péče se Královéhradecký kraj přidal v roce 2022. Domácím prostředí se domovy snaží nasimulovat už nyní. V jednotlivých zařízeních jsou děti umístěné do skupin po šesti až osmi, které se snaží fungovat jako samostatné rodiny.

Jakmile však vyjdou z chodby „svého bytu“, jsou stále v objektu dětského domova. To se přestěhováním do samostatných bytů změní. „Ve městech se bude skupina více blížit běžné realitě,“ říká Berkovcová.

V Královéhradeckém kraji je sedm dětských domovů s kapacitou 238 míst. Jsou prakticky plné. Zbývají v nich jen jednotky prázdných lůžek. Pokud by se měly všechny děti přesunout do bytů, musel by jich kraj nakoupit a upravit pro specifické potřeby péče 47. To jsou při dnešních cenách stovky milionů korun. Dosud přitom kraj na transformaci získal dotaci jen 150 milionů.

První byty na zkoušku

„Otázkou budou také provozní náklady. Transformaci tlačí ministerstvo práce a sociálních věcí, ale domovy spadají pod školství. Odhaduje se, že náklady na provoz budou o 30 procent vyšší než v domovech. Může to být i více,“ upozorňuje bývalý náměstek hejtmana pro školství Arnošt Štěpánek (Piráti).

Královéhradecký kraj dosud koupil a nyní přestavuje osm bytů. První z nich v Rychnově nad Kněžnou by měly být připravené na konci roku.

„Očekáváme, že v prvním pololetí příštího roku se tam děti nastěhují. Dokud není hotová kolaudace, nemůžeme si být jisti termínem,“ míní hejtman Petr Koleta (ANO).

Do první série bytů se nastěhují děti ze čtyř dětských domovů v Sedloňově, v Nechanicích, v Jaroměři a Broumově. V Rychnově nad Kněžnou budou tři byty pro 16 dětí, v Jaroměři jeden byt pro šest dětí, ve dvou bytech v Broumově bude 10 dětí a v Hradci Králové budou dva byty pro 11 dětí z Nechanic.

Vychovatelé přes den i v noci

Teprve zkušenosti z prvních bytů přinesou kraji reálná data, nejen finanční. Kvůli novému modelu budou domovy hledat další vychovatele, asistenty a speciální pedagogy.

„Personální zajištění bude náročným procesem. Vidím v tom riziko, protože sehnat speciální pedagogy a asistenty není už teď snadné ani ve školách. Musíme je najít dříve, než se děti nastěhují do těch bytů,“ říká Berkovcová.

Přes den by se měly v bytech střídat tři vychovatelé. Další bude potřeba přes noc. Zatímco dosud mohl jeden noční vychovatel dohlédnout i na několik skupin v domově, v novém modelu to možné nebude. Naopak speciální pedagog by podle náměstkyně mohl migrovat mezi několika byty.

„Skupina by si v bytě měla sama vařit a prát. Cílem je maximálně kopírovat fungování běžné domácnosti,“ doplňuje náměstkyně, podle níž se kraj setkává s obavami sousedů v domech, kde byty pořídil. Ty jsou však zbytečné. Děti budou mít přísný režim a neustálý dohled. Domácnosti bude také chodit kontrolovat inspekce či hygiena.