Matka a její dvě dcery zmizely, dívky nenastoupily do školy. Hledá je policie

14:04

Policie vyhlásila celostátní pátrání po šestačtyřicetileté Evě Revayové a jejích dvou dcerách. Z bydliště v Hradci Králové se odstěhovaly, ale neví se kam. Mohly by být na Ostravsku. Pohřešování dcer nahlásil jejich rozvedený otec 21. září poté, co zjistil, že čtrnáctiletá ani patnáctiletá dívka nenastoupily do školy.