Policie zřídí dálniční oddělení v Jaroměři ještě před dobudováním D11

Práce budou mít policisté od začátku dost i bez dálnice. Souběžně s budoucí trasou dálnice D11, která směřuje na hraniční přechod Královec na Trutnovsku, nyní vedou dlouhodobě přetížené silnice první třídy z Hradce Králové přes Jaroměř do Trutnova a v současné době především do Náchoda. Denně tam projíždí přes 20 tisíc aut, z velké části kamionů.

„Nevyhovující stav podstatných částí stávajících komunikací a jejich dopravní zatížení vyžadují zřízení dálničního oddělení. Negativním faktorem je i vysoká nehodovost včetně tragických dopravních nehod,“ vysvětlil vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Petr Dušek.

Dalším argumentem pro zřízení základny je oblíbená trasa zlodějů luxusních aut pro co nejrychlejší vývoz horkého zboží do Polska.

„Dálnice a navazující silnice číslo 33 je často využívána pro transport odcizených vozidel ve směru na Polsko, kdy jsou řidiči často pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Přínosem oddělení bude nejen dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, ale také předcházení majetkové trestné činnosti v souvislosti s probíhající výstavbou dálnice. Chceme rovněž nastavit intenzivnější a soustavnější dohled nad provozem,“ pokračoval Dušek.

Silnici z Trutnova navíc zřejmě čeká výrazný nárůst dopravy. Poláci totiž staví svoji dálnici rychleji, takže budou u hraničního přechodu Královec dříve.

„Polská dálnice S3 v dohledné době přivede značnou část osobní i nákladní dopravy na hraniční přechod v Královci, odkud bude vedena po stávající silnici číslo 37 na Jaroměř a dále po silnici číslo 33 na Hradec Králové,“ potvrdil Dušek.

V Jaroměři však oddělení zůstane jen dočasně. Jakmile o zhruba sedm let později autostráda dorazí k hraničnímu přechodu Královec, posune se i základna o zhruba dvě desítky kilometrů směrem k Trutnovu: k obci Střítež.

Podle ředitele Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Petra Petříka je umístění nového dálničního oddělení prozatím v Jaroměři, kde bude sloužit 15 policistů, ideální. Policisté tak budou vyrážet z Jaroměře do celého kraje.

„Po dostavbě dálnice bude oddělení přemístěno na dálniční oddělení Střítež s plánovanými 34 služebními místy. Zřízení nového dálničního oddělení velmi výrazně zvýší akceschopnost dopravní policie v celém regionu. Dojde tak k výraznému zlepšení situace v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dálniční oddělení bychom v Jaroměři rádi otevřeli co nejdříve, tedy po vyřešení nutných administrativních úkonů,“ sdělil dále Dušek.

D11 má zatím dvě stanice

Policisté by otevření nového oddělení rádi urychlili. „Už nyní vedeme jednání o umístění oddělení, jeho zřízení je tedy reálné ve velmi krátkém časovém horizontu. Stávající dopravní situaci v regionu to velmi prospěje, usnadní to akceschopnost dopravním policistům v Náchodě i Hradci Králové,“ upřesnil policejní prezident Jan Švejdar.

V současné době je oddělení na 76. kilometru dálnice z Prahy do Hradce v Pravech na hranici Královéhradeckého a Pardubického kraje. Směrem na Prahu je další základna dálničních policistů na 25. kilometru v Poříčanech. Česká dálniční oddělení mají zpravidla na starost přibližně 50 kilometrů v každém směru jízdy.

„Policisté budou v Jaroměři disponovat obdobnou technikou jako ostatní útvary služby dopravní policie, tedy vozidlem pro skrytý dohled, služebními vozidly a motocykly v barvách policie, ruční měřicí technikou, testery na alkohol a drogy či zařízením pro kontrolu dodržování předpisů,“ sdělil Dušek.

Ředitelství silnici a dálnic se nedávno dohodlo se zhotovitelem dostavby dálnice D11 z Hradce Králové přes Smiřice do Jaroměře, že ji zprovozní už 17. prosince roku 2021. Původní termín přitom byl až v červnu 2022. Stát za zkrácení termínu o více než půl roku zhotoviteli zaplatí částku 101,9 milionu korun.

Celá dálnice D11 z Hradce Králové až na hraniční přechod do Polska v Královci by podle ministerstva dopravy měla být hotová nejpozději do konce roku 2028.