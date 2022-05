Dálnice přinese klid, ale i konec podnikání, bojí se obchodníci na Jičínsku

Dálnice se totiž do regionu pomalu přibližuje a s ní i strach o živobytí. „Většina našich zákazníků Ostroměří projíždí. Z nich žijeme. Nakupují všechno. Mám tady domácí zeleninu, se kterou jsme před 12 lety začínali, proutěné koše, med, hořické trubičky, pískovcové sochy a spoustu dalšího. Musím mít velký výběr, aby lidé zastavili,“ popsala majitelka obchodu se smíšeným zbožím Radka Čerychová, která je smířená s tím, že zklidnění dopravy bude pro její podnikání fatální:

„Jakmile tady bude dálnice, skončím. Místní mě neuživí ani náhodou. Doufám, že než to postaví, budu v důchodu. Dálnici slibovali už v době, kdy jsem chodila do první třídy.“

Příprava výstavby dálnice D35 je přitom ve finální fázi. Na trase mezi Hořicemi a Sadovou začíná archeologický průzkum a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládá, že stavba začne už v první polovině příštího roku.

O zhruba půl roku později začnou stavební práce v úseku od Sadové do okrajové části Hradce Králové – Plotišť nad Labem. Zahájení prací mezi Úlibicemi a Hořicemi, kde dálnice povede jižně od Ostroměře, se předpokládá v první polovině roku 2024.

„Je to na dobré cestě. Nechci se však pouštět do nějakých přesných termínů, kdy budou jednotlivé úseky uvedeny do provozu. Současná situace přináší řadu problémů včetně nárůstů cen a změn na stavebním trhu, zatím každopádně pokračujeme podle plánů,“ sdělil ředitel hradecké pobočky ŘSD Marek Novotný.

Naši zákazníci? 99 procent projíždějících

Část podnikatelů a živnostníků v Ostroměři tak má ještě několikaletou perspektivu, než se velká část dopravy přesune na novou autostrádu. „Přinese to klid, ale zároveň i konec našeho podnikání. Mezi našimi zákazníky je 99 procent projíždějících a jedno procento místních. Budeme muset skončit. Jediná pozitivní věc je, že to víme dopředu, takže až to přijde, už nebudeme nakupovat zásoby. Ale jinak se na to připravit nedá. Podnikáme tady 30 let, všechno jsme vybudovali od začátku. Pro nás by bylo lepší, kdyby se nic neměnilo,“ zamyslela se zakladatelka cukrárny a bistra Věra Volejníková.

Naproti přes hlavní silnici má rodinný podnik cukrářskou výrobnu, kde se pečou svatební koláče. Právě pro ně si dojela Jana Housová ze Semilska.

„Stavila jsem se tady pro objednané koláče pro dceru. Svatba bude v Jičíně, kde mám maminku. Je to tu vyhlášené, paní peče výborně. Vyhlášená tady vždycky byla i dršťková polévka. Dokud to tady bude v provozu, tak se ráda zastavím,“ pochválila Jana Housová.

Podle některých místních obyvatel je v Ostroměři obchodů až příliš. „Kdyby jich bylo méně, ani by mi to nevadilo. Vždyť tady jsou kousek od sebe tři prodejny vietnamských obchodníků, zároveň tady je i klasická prodejna. Máme tak ve vesnici čtyři potraviny, to je úplně zbytečné. Na klid se těším, ale asi se toho ani nedočkám. Bydlím stranou, takže mě hluk tolik netrápí, ale silnice se tady těžko přechází,“ poukázala Jarmila Kozelková.

„Bude tady celkem mrtvo“

Z očekávaných změn nemá až takové obavy třeba obsluha trafiky, kde nakupují z velké části obyvatelé Ostroměře. Podobné by to mělo být i s lékárnou, podle magistry Sylvy Páblové by se však mohla změnit nejen dopravní situace, ale rovněž chování místních:

„Je to hlavní tah, tak se u nás občas někdo zastaví, ale většinou k nám chodí lidé odsud. Jsme tady pro ně, máme tady i ordinaci praktického doktora. Myslím si, že až ubude provoz, bude tady celkově mrtvo. Toho se obávám. Je otázka, jestli se místní lidé nebudou pro léky stavovat jinde. Na druhou stranu jim přeji klid. Bude to velká změna k lepšímu, přes den se ani nedá větrat, jak se tady práší.“

D35 bude začínat severně od Hradce Králové na dálniční křižovatce u Plotišť nad Labem. Okolo Všestar povede vlevo od současné silnice první třídy, před Sadovou ji překříží stejně jako o kus dál před Hořicemi. Poté povede opět vlevo a bude zhruba kopírovat současnou trasu až k Úlibicím u Jičína.

Současná přetížená silnice číslo 35 každopádně zůstane mimořádně důležitou lokální tepnou.

Podle Marka Novotného je navíc v dobrém technickém stavu: „Povrch i výškové a směrové vedení je v pořádku. Dálnice bude rychlostní tranzitní komunikací s minimem mimoúrovňových sjezdů, zatímco nynější pětatřicítka jich má desítky na spoustu silnic druhých a třetích tříd. I nadále zůstane velmi důležitou silnicí, která je pro spoustu obyvatel na trase klíčová,“ řekl již před časem regionální šéf ŘSD.