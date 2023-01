Dálnice z Hradce na Liberec začne růst už letos, povede přes Hořice k Jičínu

Už v listopadu najely bagry na pole mezi Sadovou a Hořicemi na Jičínsku, kde letos začne stavba prvního úseku D35 v Královéhradeckém kraji. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) vybírá zhotovitele, který 10,5kilometrovou část dálnice z Hořic do Sadové za odhadovaných 3,5 miliardy korun bez daně postaví.

„Lhůta pro podání nabídek je 22. února, ale je možné, že se kvůli dotazům uchazečů bude posouvat. Následovat bude hodnocení a podpis smlouvy. Samotná stavba by mohla začít ve druhém pololetí roku,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

V trase budoucí dálnice už od listopadu pracují archeologové. Na místě mají být přibližně rok, což ale nebrání, aby se na již probádaných částech dálnice pracovalo.

Silničáři už museli vypořádat sedm dotazů uchazečů, a lhůta pro nabídky se kvůli tomu o více než dva týdny posunula. Paralelně ŘSD soutěží také firmu na zesílení mostu přes Bystřici poblíž obce Sovětice, aby těžké náklaďáky při stavbě nemusely jezdit přes vesnici.

První úsek královéhradecké části D35 má být hotov v roce 2025. Kromě 10,5 kilometru dálnice stavbaři vybudují také 3,8 kilometru přeložek, téměř 5 kilometrů protihlukových stěn a 14 mostů.

Stavby úseků mají navazovat

Zatím není jasné, kdy se na první úsek podívají řidiči. Zřejmě se bude čekat na dokončení navazující části ze Sadové do Plotišť k dálniční křižovatce D35–D11. Také ta se má soutěžit už letos. Se zahájením její stavby o délce 7,5 kilometru se však počítá až v příštím roce s dokončením v roce 2026.

Dálnice z Hradce na Liberec D35 Sadová – Plotiště délka: 7,5 km

stavba: 2024–2026

stavba: 2024–2026 D35 Hořice – Sadová délka: 10,5 km

stavba: 2023–2025

stavba: 2023–2025 D35 Úlibice – Hořice délka: 16,3 km

stavba: 2024–2027

stavba: 2024–2027 D35 Úlibice – obchvat délka: 1,6 km

stavba: 2025–2028

stavba: 2025–2028 I/35 Ohrazenice – Úlibice délka: 32,5 km

stavba: 2029–2031

V závěru stavby se mají rozjet práce také na sousedním úseku, který dnes vzbuzuje údiv řidičů – na propojení dálniční křižovatky s krajským městem. Čtyřpruh od D11 dnes končí po 400 metrech, aby se za dalších 800 metrů napojil na čtyřproudou okružní křižovatku v Plotištích.

Propojení se nepodařilo vybudovat dříve kvůli napojení hradecké čtvrti Svobodné Dvory. Tamní Spojovací ulice na čtyřpruh ústit nemůže. Bude tak potřeba nejprve postavit přeložku k silnici I/11.

Zhruba o rok později by se mohli řidiči projet po dálnici z Hradce Králové až k Jičínu. Třetí úsek D35 z Hořic do Úlibic by se podle plánů ŘSD měl otevřít v roce 2027.

„K listopadu 2022 bylo na celé trase vypořádáno 553 z 793 listů vlastnictví, tedy 70 procent. V současné době běží práce na realizaci doplňkového geotechnického průzkumu,“ stojí v dokumentaci stavby.

Třetí část dálnice kousek před Jičínem bude dlouhá 16,3 kilometru a silničáři na ni letos chtějí získat stavební povolení. V závěru roku by se mohl vybírat i zhotovitel.

Se stavbou se počítá od roku 2024 do roku 2027. Je pravděpodobné, že ŘSD se pokusí zprovoznit alespoň provizorní sjezd u Úlibic, aby dálnice mezi Hradcem a Jičínem mohla sloužit dříve, než se dokončí obchvat Úlibic. Reálně by se tak do Jičína mohlo po D35 jezdit dříve než po D11 do Trutnova, která má být v provozu v roce 2028.

Úlibice mají územní rozhodnutí

Obchvat Úlibic získal upravené územní rozhodnutí teprve na konci listopadu. Jeho stavba bude posledním úsekem dálnice před Jičínem. Stavět se má v letech 2025 až 2028.

„Výstavba dálnice D35, která v Královéhradeckém kraji umožní dálniční spojení mezi Hradcem Králové a Jičínem, a uleví tak přetížené silnici I/35, je pro nás zásadní,“ vyzdvihl už dříve důležitost nové dálnice hradecký hejtman Martin Červíček (ODS).

Přípravu obchvatu brzdil odpor jičínských památkářů, kterým se nelíbil výrazný zásah do krajiny. Rozhodnutí nakonec zrušil nadřízený orgán kraje.

Zatímco dálnice k Jičínu má být hotová do roku 2028, na rychlejší cestu dál na Liberec si budou muset řidiči počkat. Nepůjde už o dálnici, ale jen o přeložku silnice I/35 mezi Úlibicemi a Turnovem. Kolem stavby se táhly letité spory s ochránci přírody, kterým vadil přílišný zásah do krajiny Českého ráje. Ze tří variant byla nakonec vybrána severní a stavba v srpnu 2021 získala územní rozhodnutí.

„Loni v září byla definitivně schválena podvarianta E12,“ upřesnila Dana Zikešová z liberecké pobočky ŘSD.

Přeložka tak z Ohrazenic u Turnova povede k obci Žernov jako čtyřpruh a dál do Úlibic jako třípruh se střídavým třetím pruhem. U Valdic se napojí na nedávno otevřený východní obchvat Jičína a ústit bude právě na obchvat Úlibic.

„Průtahy a odklady nakonec byly ku prospěchu věci, protože silnice se díky tomu posunula do podoby, která je výrazně přátelštější ke krajině,“ řekl turnovský starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok).

Současně s přeložkou I/35 vznikne také odbočka na Semily. Nový přivaděč povede ze Žernova do Zeleného háje. ŘSD nyní na přivaděč vypracovává dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí.

„Do června tohoto roku by měla být dokumentace hotová a podaná žádost na odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje,“ upřesnila Zikešová.

„Přivaděč Žernov – Zelený háj významně odlehčí dopravě v centru Turnova a ve všech obcích, kterými teď procházejí alternativní trasy směrem na Lomnicko, Jilemnicko nebo Semilsko. Je to také důležité z pohledu zásobování stavby,“ doplnil liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Přeložka z Úlibic do Turnova je nejdelší částí hradecko-liberecké spojnice. Měří 32,5 kilometru a není vyloučeno, že se nakonec bude stavět na části. Zahájení prací se plánuje na rok 2029 a uvedení do provozu v roce 2031.