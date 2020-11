Stavba D35 z Hradce na Jičín je blízko, stát vykupuje poslední pozemky

Ve stínu pokračování dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře a nového spojení od Opatovic nad Labem přes Vysoké Mýto na Moravu dlouho zůstávaly plány rychlostní silnice z Hradce přes Jičín až do Liberce.



Spory o trasu vedoucí přes Český ráj umocňovaly dojem, že na alternativu přetížené cesty první třídy mohou řidiči prozatím zapomenout. Ale budování je ve skutečnosti takřka za dveřmi. Z rychlostní komunikace se před časem v plánech ŘSD stala dálnice, v současné době je většina pozemků na trase z Hradce do Jičína vykoupena a stavba prvního úseku začne napřesrok.

„Řekl bych, že pětatřicítka na Jičín nám jde dobře od ruky a už vidíme světlo na konci tunelu. Se současně nastaveným harmonogramem se počítá, všechno je rozjeté, výkupy pokračují a stavební povolení jsou už v dohledu. Po letech diskusí o trasách silnic a dálnic v Královéhradeckém kraji se zdá, že začíná pěti až desetileté období, kdy se tady bude masivně stavět. Bylo to potřeba už dávno,“ zhodnotil nadějný scénář ředitel hradecké pobočky ŘSD Marek Novotný.



„Jen doufám, že vláda nezmění priority a že nedojdou peníze,“ neopomněl dodat.



Dálnice bude severně od Hradce začínat u budoucí dálniční křižovatky u Plotišť nad Labem. Okolo Všestar povede vlevo od současné silnice první třídy, před Sadovou ji překříží stejně jako o kus dál před Hořicemi. Poté povede opět vlevo a bude zhruba kopírovat současnou trasu až k Úlibicím u Jičína.

Z druhé kategorie mezi elitu

„Původně to měla být komunikace R35, tedy jakási dálnice druhé kategorie, ale nakonec došlo ke změně na D35, která bude plnohodnotná. Dosavadní silnice číslo 35 bude v budoucnu předána Královéhradeckému kraji a stane se z ní komunikace druhé třídy,“ přiblížil Novotný.



„Stavba D35 je rozdělena na čtyři úseky. Mezi Úlibicemi a Hořicemi, Hořicemi a Sadovou a Sadovou a Plotišti nad Labem máme pravomocné územní rozhodnutí a v rámci stavebního povolení vykupujeme pozemky. Příští rok ještě stavět nebudeme, ale napřesrok by to mělo začít,“ sdělil.



Jako první přijde mezi roky 2022 až 2025 na řadu 10,5 kilometru dlouhá etapa mezi Hořicemi a Sadovou, kde je vykoupeno 75 procent pozemků. Pokračovat se bude v letech 2023 až 2026 v úseku dlouhém 7,5 kilometru od Sadové do Plotišť a ve stejném termínu i mezi Hořicemi a Úlibicemi, kde bude dálnice měřit 16,5 kilometru. Tam je podle Novotného vykoupeno 80, respektive 91 procent pozemků.

„Zbývající úsek z Úlibic k obchvatu Jičína je zatím rozpracovaný, aktuálně tam směřujeme k vydání územního rozhodnutí. Stavět by se tam mělo v letech 2025 až 2028. Pokračování v Libereckém kraji je zatím stále v nedohlednu, trasa procházející Českým rájem dosud není stabilizovaná,“ doplnil Novotný.

Silnice první třídy z Hradce do Jičína je dlouhodobě přetížená a chyby řidičů na mnoha křižovatkách s vedlejšími komunikacemi bývají příčinou vážných dopravních nehod.

Úleva i obavy v Ostroměři

Provoz v obcích na trase je pro místní často nesnesitelný. Zároveň však přináší příležitost pro podnikatele.

„Samozřejmě očekáváme zklidnění dopravy. Podle policie přes nás jezdí zhruba 13 tisíc vozidel denně a ve špičkách je problém přejít přes ulici na druhou stranu. Odvedením tranzitní dopravy se situace bezesporu výrazně zlepší. Na druhou stranu to bude problém pro ty, kteří mají při silnici obchody, restaurace a další provozovny. Ale je pravda, že velký odliv se bude týkat kamionů, které u nás stejně nemohou zastavovat,“ říká ostroměřský starosta Tomáš Gabriel.



Vzhledem k tomu, jak dlouho podobné stavby trvají, je podle starosty velká otázka, zda bude dálnice skutečně hotová v roce 2026. „Já doufám, že ano. Myslím si, že je to na dobré cestě,“ říká Gabriel a dodává, že se trasa dálnice u Ostroměře delší dobu upřesňovala a konečná varianta nebude mít na obec negativní vliv.

Obavy přesto existují i v Ostroměři.



„Vliv to může mít spíš na naše přidružené obce Nové Smrkovice či Domoslavice, které jsou blíž. Odborníci tvrdí, že tam více hluku nebude, ale přesto z toho máme trochu obavy. Zároveň nás dálnice od některých obcí oddělí, ale propojení zůstane zachováno. Limitující pro nás je i to, že se nebude moci rozšiřovat intravilán (zastavěné plochy, pozn. red.) obce a výstavba směrem na jih,“ upozorňuje starosta.



Ostroměř podle něho nemá možnost se rozvíjet na jiné strany.



„Směrem na Hořice končí katastr kolejemi na okraji Ostroměře směrem na Holovousy, na Jičín je zase vysoká bonita zemědělské půdy a severním směrem jsme limitováni archeologickým nalezištěm v místech někdejšího hradiště. Jsme přitom poměrně atraktivní obec s dobrou dopravní obslužností, máme tady školu i školku i lékaře. Bohužel zájemcům o bydlení v budoucnu nebudeme mít co nabídnout. Možnosti ještě nějaké jsou, ale do budoucna budou ubývat,“ dodal starosta Ostroměře.

Výstavbě autostrády bude předcházet archeologický výzkum, který bude mimořádně rozsáhlý. V trase se totiž počítá s mnoha významnými nalezišti. Naposledy se vědci věnovali práci pod budoucí dálnicí z Hradce do Jaroměře.

Při zahrnutí D35 v celém rozsahu až k Jičínu bude objem prací ještě větší než v případě dálnice D11 na Jaroměř. Tam se dělal roční průzkum najednou a termín se musel prodlužovat, nyní budou muset experti pracovat po etapách.



„V trase nové dálnice je řada nalezišť a nálezů tam bude nepochybně obrovské množství. Výzkum musí stavbě předcházet s větším časovým předstihem. Potřebujeme tam pracovat minimálně rok předtím, než se začne něco dělat. Vím, že na tom ŘSD pracuje, průběžně to konzultujeme, ale časovou představu zatím neznáme. Předpokládám, že se to začne řešit v první části příštího roku,“ vysvětluje vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák.

Řada archeologických lokalit

Dálnice navíc povede bojištěm války v roce 1866 i přes místa obývaná v mnohem starších obdobích.



„Některé archeologické lokality tam známe už dlouho. Velká koncentrace nalezišť je hned za Hradcem v okolí Všestar. Další nálezy nás čekají u Dohalic, na dálničním křížení se současnou silnicí víme například o keltské vesnici. Hodně lokalit je také u Hořic nebo u Ostroměře,“ doplnil Novák.

Stavební práce budou mít vliv i na provoz na silnicích v okolí. Komunikace poškozené těžkou technikou chce ŘSD zmapovat a dát opět do pořádku a zároveň zamezit tomu, aby řidiči náklaďáků volili cestu ze stavby podle vlastních pravidel. Právě nekontrolovaná dopravní zátěž na vedlejších silnicích dosud vyvolávala nelibost obyvatel obcí v okolí podobných staveb.

„Samozřejmě to bude zátěž pro stávající silnici. Stavba přinese obrovské přesuny zeminy a výrazné zásahy do reliéfu. Škody po sobě budeme průběžně opravovat. S blížícím se termínem výstavby velkých stavebních úseků chceme postupovat ruku v ruce s krajem. Kvůli obcím na trase chceme v rámci stavebního povolení určit nejen to, které silnice budou stavbou dotčené, ale i to, kam taková zátěž v žádném případě nesmí jít,“ ubezpečuje Marek Novotný.

Připomíná, že současná silnice první třídy z Hradce do Jičína je i přes mimořádnou zátěž ve slušné kondici.



„Je značně přetížená, zejména ráno a odpoledne doslova pulsuje. Přitom není ve špatném technickém stavu, povrch i výškové a směrové vedení je v pořádku. Dálnice bude rychlostní tranzitní komunikací s minimem mimoúrovňových sjezdů, zatímco současná pětatřicítka jich má desítky na spoustu silnic druhých a třetích tříd. I nadále zůstane velmi důležitou silnicí, která je pro spoustu obyvatel na trase klíčová,“ řekl.