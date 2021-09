Novou dálnici u Hradce obsadili cyklisté a pěší. Autům se otevře v prosinci

Nebýt okolního terénu, člověk by si ani nevšiml, že stojí na budoucí dálnici. Několik skákacích hradů, stánek s malováním na obličej nebo slalomová dráha pro nejmenší cyklisty evokují spíše dětský den. Stojíme asi kilometr vzdušnou čarou od Smiřic uprostřed polí, které rozdělila právě rostoucí dálnice D11.

Všude kolem se míhají malí cyklisté a dojem z dětského dne tak ještě umocňují. Informační stánky Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), stavebních firem Eurovia a Metrostav, které dálnici mezi Hradcem Králové a Smiřicemi staví, i organizace Besip tvoří spíše menší kulisu. Zcela zapadlé je pak na konci stanového městečka pódium s živou hudbou, kam přes množství atrakcí dojde málokdo.

„Vy, kdo jste došli až za Besip, pojďte k nám, protože tady odsud se line ta hudba, kterou slyšíte,“ snaží se návštěvníky nalákat moderátor z pódia. Marně, většina lidí zůstává u stánků a kdo už se odváží dál, většinou na nějakém dopravním prostředku míří až ke konci šestikilometrového úseku, který je mimořádně zpřístupněný na jediný den.



„Máme to tady kousek, tak jsme se přijeli podívat, jak to tu vypadá. Prošli jsme si zatím jen tento kousek od sjezdu na Holohlavy k pódiu,“ říká Jana z nedalekého Černilova.



„Já tu dělám výsadbu zeleně, tak jsem vzal rodinu, ať se jdou podívat, kde trávím celé dny,“ vypráví mladý muž, než ho děti odvolají k atrakcím.

Nečekané množství zájemců vehnalo na dálnici zřejmě i slunečné počasí. Kdo neměl odvahu dopoledne obléci jen kraťasy a krátké triko, ze sebe nyní svléká jednu vrstvu za druhou. Mezi pěšími se míhají děti na odrážedlech, elektrické i klasické koloběžky a u krajnic postávají cyklisté.

„Přijela jsem se podívat, jak vypadá okolní krajina z dálnice. Těším se, že se urychlí doprava na Hradec Králové. Počítám, že tak dvě třetiny aut přejdou na dálnici a já si v klidu dojedu po staré silnici do Hradce,“ vysvětluje Jana z Velichovek.



Nejen děti, ale i tatínkové okukují velké stavební stroje, které stavbaři do stanového městečka přistavili. V některých se mohou i posadit a o kus dál jeden z tatínků dokonce trénuje pohyby se lžící velkého bílého bagru. Z dálky se občas ozve zahoukání sirény, když malí návštěvníci prozkoumávají vystavené vozy policie či hasičů.

Otevření podle plánu

Návštěvnický den si nenechali ujít ani šéfové stavebních firem, silničářů a krátce na něj zavítal při své cestě po regionu také premiér Andrej Babiš (ANO). Ten slíbil, že se osobně vloží do jednání s místopředsedou Vrchního soudu v Praze Františkem Kučerou, který vlastní část pozemků pod budoucím sjezdem u Jaroměře na Náchodsku a odmítá je státu prodat. ŘSD proto počítá s tím, že sjezd bude zatím jen provizorní.

„Vezmu si od pana ředitele kontakty a zkusím ho oslovit. Jednal jsem například i s lidmi, kteří blokovali výstavbu silnic u Mikulova,“ nabízí pomoc premiér.



Podle generálního ředitele Radka Mátla by však ani pokračování sporů s Kučerou nemělo ohrozit spuštění dálnice k 15. prosinci, jak dříve silničáři avizovali. Nyní je postavena zhruba polovina sjezdu Jaroměř - sever.

„Jsme připraveni tam dálnici napojit provizorní křižovatkou, která však bude mít určitá omezení. Nájezd na dálnici by byl možný pouze ze směru od Trutnova, od Jaroměře by to nešlo,“ nastiňuje dočasnou variantu Mátl.



Otazník zatím zůstává i nad vedením dopravy směrem z dálnice. ŘSD nyní podle Mátla jedná s radnicí v Jaroměři, která požaduje, aby na severním sjezdu nebylo možné odbočit do města. Jaroměř se totiž obává, že by doprava na Náchod zahltila lokalitu u nemocnice.

„Samozřejmě nabízíme, že upravíme dopravní značení tak, abychom co nejvíce aut naváděli na jižní sjezd. Je to otázka dalších jednání,“ říká šéf ŘSD a současně upozorňuje i na optimistickou variantu. Pokud soudy smetou ze stolu Kučerovo odvolání proti vyvlastnění pozemků pod sjezdem z dálnice, mohla by být kompletní křižovatka Jaroměř - sever hotová do konce roku.

„Za tři měsíce bychom to technicky měli stihnout. Jde o polovinu křižovatky, navíc některé práce tam už jsou hotové z doby, kdy jsme ty pozemky drželi, tedy před řízeními u soudů,“ vysvětluje.