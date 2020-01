Ideální scénář vidí D11 u polských hranic už v roce 2026, říká šéf ŘSD

Po dálnici D11 z Hradce Králové do Královce na hranici s Polskem by se motoristé za určitých okolností mohli svézt dříve než v roce 2028. Pokud se naplní ideální scénář, stane se tak o dva roky dříve. Úsek z Trutnova do Královce už má pravomocné územní rozhodnutí.