Dálnice D35 z Hradce do Jičína bude hotová dřív než D11 na hranici

Dlouhé kolony, nebezpečně předjíždějící řidiči a hlavně jedna vesnice za druhou. Silnice z Jičína do Hradce Králové patří k nejvytíženějším v kraji. Ulevit by jí měla dálnice D35.

Tři ze čtyř úseků už mají územní rozhodnutí a poslední, kterým je obchvat Úlibic, se k němu blíží.

Krajský úřad by měl do konce roku vydat stanovisko, které přípravu dálnice D35 v kraji posune do další fáze. Řeší odvolání proti zamítavému územnímu rozhodnutí na přeložku silnice I/16, která je jednou ze tří částí obchvatu Úlibic.

Podle všeho by měli krajští úředníci zrušit rozhodnutí stavebního úřadu v Jičíně, který v červnu územní rozhodnutí zamítl. Opíral se totiž o negativní stanovisko jičínských památkářů, které nadřízený krajský odbor památkové péče změnil. Rozhodnutí potvrdili MF DNES dva účastníci řízení.

„Neoficiálně jsme se doslechli, že by našim námitkám měli vyhovět. Oficiálně to však ještě nemáme,“ řekl MF DNES starosta Úlibic Michal Kovář.

„Krajský úřad změnil naše stanovisko, takže tu stavbu připustil,“ potvrdil vedoucí oddělení památkové péče Městského úřadu v Jičíně Martin Mezera.

Právě památkáři z Jičína zablokovali rozhodnutí o obchvatu Úlibic. Dálnice D35 obejde vesnici z východu, součástí úseku je také mimoúrovňová křižovatka a 830 metrů dlouhá přeložka silnice I/16 z Jičína na Trutnov.

Ta má kvůli podchodu k autobusovým zastávkám vést po náspu, což památkářům vadilo. Odkazují se na vesnickou památkovou zónu v nedalekých Studeňanech.

„Nesouhlasili jsme s výškovým řešením. Vzniká bariéra, která má v nejvyšším místě osm až deset metrů. Jde o součet náspu a protihlukové stěny. To je podle nás negativní zásah do krajiny. Výškové řešení by se mělo udělat tak, aby komunikace neudělala v krajině takovou bariéru,“ nastínil argumenty úřadu Martin Mezera a dodal, že silnice bude v ochranném pásmu památkové zóny.

Veřejný zájem na dálnici převažuje nad výhledy, brání se obec

Silničáři ani obec Úlibice však s názorem památkářů nesouhlasí. Poukazují hlavně na to, že veřejný zájem na stavbě dálnice je podle nich větší než na zachování nerušených výhledů z několik kilometrů vzdálených Studeňan.

Silnice má navíc vést pouze okrajem ochranného pásma, vyjádření památkářů proto považují za extrémní zásah do vlastnického práva. Obec ve svém stanovisku k odvolání rozporovala i to, zda v případě obchvatu Úlibic jde o takzvaný významný pohled, jak píší památkáři.

„Dotčený orgán nijak neodůvodnil, proč pohled z jihovýchodního okraje Studeňan směrem do krajiny považuje za významný. Z odůvodnění spíše vyplývá, že dotčený orgán se snažil nalézt alespoň nějaké místo, ze kterého by vůbec mohl být stavební záměr viditelný. Realita je však taková, že vzhledem ke svažitosti terénu a přítomné vegetaci je třeba vynaložit velké úsilí ve vhodnou roční dobu, aby byl přímý pohled realizovatelný,“ uvedla obec ve vyjádření k odvolacímu orgánu.

Současně upozornila i na to, že památkáři v minulosti při posuzování vlivů na životní prostředí neuplatnili žádné připomínky ke stavbě.

„Přišlo nám na hlavu, že někdo dává dva kilometry vzdálený výhled na stejnou roveň jako průjezd 20 tisíc vozidel denně v obci Úlibice. Navíc omezení památkové péče platí jen pro rychlostní komunikace a toto je jen silnice první třídy, takže se na ni ochranná zóna neměla vůbec vztahovat,“ upozornil starosta Úlibic.

Ať dálnice netvoří takovou bariéru v krajině, namítá památkář

„My vůbec nerozporujeme komunikaci a její potřebnost, ale výškové řešení by se mělo udělat tak, aby komunikace neudělala v krajině takovou bariéru,“ odmítl kritiku Mezera.

Odvolání proti zamítnutému územnímu rozhodnutí posuzoval stavební úřad kraje. Ten si vyžádal stanovisko krajských památkářů. Ti argumenty obce uznali. „Naše rozhodnutí změnili a stavbu povolili s podmínkou, že protihlukové stěny budou průhledné,“ informoval Mezera.

Krajský stavební úřad už o odvolání rozhodl a nyní běží lhůta na vyjádření účastníků. Konečný verdikt má vydat 30. prosince. Lze předpokládat, že po změně stanoviska památkářů dá obchvatu zelenou územní souhlas, zatím verdikt oficiálně nevydal. Silničáři tak musejí čekat. „Další postup bude zvolený dle rozhodnutí krajského úřadu,“ řekl Michal Doubek.

Několik úseků D35 má územní rozhodnutí

Úlibice jsou poslední vesnicí před Jičínem ve směru od Hradce Králové. Sbíhají se tam silnice od krajského města a od Krkonoš a na okružní křižovatce se v dopravních špičkách často tvoří kolony. Kvůli plánované dálnici musela obec předloni změnit územní plán.

Úsek D35 nazvaný Úlibice - obchvat se dělí na tři stavby, samotný čtyřpruh, dálniční sjezd a přeložku silnice I/16 z Jičína do Krkonoš. První dvě už územní rozhodnutí mají. Čeká se na přeložku, protože ke stavebnímu povolení má jít dokumentace vcelku.

Další tři úseky dálnice od Hradce Králové už územní rozhodnutí mají a silničáři vykupují pozemky. Hotové jsou také dokumentace pro stavební povolení.

„U úseků Úlibice – Hořice a Sadová – Plotiště bude před podáním stavebního povolení nejprve nutné požádat o změnu územního rozhodnutí a po nabytí právní moci teprve požádat o stavební povolení,“ upozornil Michal Doubek z hradecké pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na drobné komplikace.

Už se vykupují pozemky, silničáři jich drží asi čtvrtinu

Přesto se dostavba a zprovoznění dálnice z Plotišť u Hradce Králové až do Úlibic u Jičína plánuje už na rok 2026, mezi Sadovou a Hořicemi dokonce o rok dříve. Ještě před půlrokem přitom silničáři počítali se stejným termínem i pro obchvat Úlibic. Kvůli odvolání se však odhad jeho dokončení posunul na rok 2028.

Ve stejném roce se má otevřít dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova, jejíž termín dokončení ministerstvo dopravy před nedávnem o tři roky odsunul. V praxi to znamená, že dálnice z Hradce Králové na Jičín by měla předstihnout autostrádu na Trutnov.

„Mám radost z jakékoliv pozitivní zprávy, která souvisí s tím, že se můžeme dostat z územního rozhodnutí směrem ke stavebnímu povolení. D35 je dálnice, o které se moc nemluví, ale pro mě jsou ty čtyři úseky z Hradce do Jičína naprosto klíčové, stejně jako D11,“ vyzdvihl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Zatímco na D11 mezi Jaroměří a Trutnovem se stále ještě jedná o finální trase, z Hradce na Jičín už stát vykupuje pozemky. Nejdál je úsek z Úlibic do Hořic, kde je vykoupena třetina, z Hořic do Sadové je vypořádáno 22 procent pozemků a ze Sadové do Plotišť 19 procent.

Od dálniční křižovatky v D11 a D35 v Plotištích povede do Hradce Králové čtyřpruh, na kterém už nyní dělníci pracují. Na opačné straně je to komplikovanější. Pokračování D35 z Úlibic do Ohrazenic čeká na výsledky posuzování vlivů na životní prostředí.

Na záběrech z října jsou kolony aut, které se letos tvořily kvůli opravám na silnici z Hradce do Jičína:

VIDEO: Auta stojí v kolonách kvůli opravám silnice mezi Hradcem a Jičínem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu