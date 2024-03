U koupaliště mizela kola. Cyklověž by pomohla plavcům i fandům fotbalu

Před více než čtyřmi lety – v listopadu 2019 – se na Riegerově náměstí začala demontovat první cyklověž v Evropě. Musela ustoupit kvůli chystané demolici sousedního hotelu Černigov, který mimochodem stále stojí a ubytovává hosty.

Druhý a poslední tubus pro bicykly pak zmizel na konci roku 2021 a město navzdory slibům o stavbě dalších cyklověží zůstalo bez nich.

Nedávno však rada města rozhodla, že úplně nový biketower vznikne u výjezdu z odstavně parkovací plochy u koupaliště. Umístění to má být strategické, protože současně s Flošnou má odbavovat také cyklisty mířící do arény. A nejen na fotbal. Právě tato cyklověž má významně přispět k hradeckému cíli udělat z poněkud monotematického stadionu opravdu multifunkční sportovně-kulturní zařízení.

Několik let staré sliby již předchozího vedení města o nacházení míst pro stavbu stále dalších cyklověží však vyšly naprázdno. Kromě Flošny radnice zapáleně hovořila o budování u vědecké knihovny, u zimního stadionu, u Aldisu nebo ve fakultní nemocnici.

„Nevnímáme to tak, že všude po městě budeme stavět cyklověže a tím zlepšíme cyklistickou infrastrukturu. Těmi hlavními místy pro stavbu jsou nádraží a další místa, kde dochází k přestupům a akumulaci dopravní infrastruktury. Toto je asi jediné místo v Hradci, které tyto atributy nesplňuje, zato tu máme stadion, který doufejme bude co nejvíce multifunkční, a zároveň je vedle poměrně navštěvované koupaliště. Vyhodnotili jsme, že tato kombinace je jedním z mála míst v Hradci, kde je možné cyklověž realizovat i bez návaznosti na nadregionální dopravu,“ řekl náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

K aréně se vypravila také krajská delegace včetně hejtmana. Právě kraj totiž městu poskytl stomilionovou dotaci na multifunkce a cyklověž je jednou z položek. Náklady obvykle činí mezi 11 až 15 miliony korun, ty hradecké však mohou být vyšší.

Město si přeje věž, která by byla energeticky více soběstačná a vzhledově blízká k dřevem obloženým budovám na koupališti. Město by provozování cyklověže rádo svěřilo technickým službám, ale kvůli chystaným změnám ve stavebním zákoně ještě není schopné říct, kdy začne vznikat.

„Myslím si ale, že do dvou let už bude rozhodně stát,“ doplnil náměstek Lukáš Řádek.

„Nejreálnější obrysy má ve městě stavba věže u stadionu. Uvažujeme, že by se tady klidně nabízely i dvě cyklověže. Spousta lidí přestala jezdit na Flošnu, protože jim tu ukradli kolo. Bylo by to řešení nejen pro ně, ale i pro fotbalové fanoušky. Pokud lidem nabídneme bezpečné uložení kol, část z nich přesedne z aut na bicykl,“ uvažoval náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek (ODS).

Dluh po demontáži obou hradeckých cyklověží z let 2019 a 2021 zalepí i stát, respektive jeho organizace Správa železnic (SŽ).

„Dvě cyklověže navrhujeme do prostoru za Českou poštou u jižního průčelí výpravní budovy, kde bude i rezerva pro umístění případné třetí věže. Další by pak mohla být ve Sladkovského ulici,“ přiblížil mluvčí SŽ Jan Nevola. Před nádražím parkuje i několik stovek bicyklů, některé z nich však po řádění vandalů a zlodějů připomínají jen ohlodané kostry.

Cyklověž spadá do balíku ke stadionu

Cyklověž mezi koupalištěm a stadionem patří do poměrně velkého stomilionového balíčku multifunkcí loni otevřené arény. Díky dotaci od kraje se mluví o široké paletě atrakcí přidružených k fotbalu: o divadelním amfiteátru, lezecké stěně v tělocvičně, zakrytí trávníku pro velké koncerty, cyklostezce podél řeky Orlice, podchodu od Flošny, nových autobusových zastávkách, samozřejmostí jsou plesy, semináře nebo svatby.

Mezi prvními by však měl přibýt zdaleka nejviditelnější prvek – architektonické osvětlení. MF DNES zjistila, že osvětlený by měl být každý druhý segment fasády z tahokovu, samozřejmostí bude měnící se intenzita a novinkou je, že bude možné namíchat miliony odstínů barev.

„Zjišťovali jsme naše možnosti a dospěli jsme ke změně. Podle původního návrhu to bylo možné jen zapnout a vypnout, případně modulovat intenzitu. My ale dospěli k řešení, které je cenově přiměřené a přitom s jakýmkoli odstínem,“ upozornil Lukáš Řádek, podle kterého zní cenová nabídka osvětlení asi na 14 milionů korun.

Město také pracuje na vybavení atletického tunelu a už brzo by měl být k dispozici také energetický audit, který by měl říct, jak stadion posunout k výraznější úspornosti. Radnice také chystá projektovou dokumentaci na instalaci fotovoltaických panelů na střeše, systém tepelných čerpadel i lepší hospodaření s odpady.

„Chtěli bychom, aby do roku 2028 byly všechny multifunkce dokončené,“ dodal Lukáš Řádek.

Unikátní parkovací dům pro kola v Hradci Králové (18. února 2013)