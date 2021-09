Cyklostezky jsou zanedbané, Hradec chce opravit nejhorších deset úseků

Fenomén elektrokoloběžek přinesl Hradci potíže s neukázněnými jezdci i živelným parkováním, avšak sdílené stroje zároveň obnažily problém, před kterým město roky zavíralo oči: Hradec má hustou síť cyklostezek, jejichž stav je mnohdy žalostný.

Město však má plán. Prý existuje alespoň ucelený seznam nejrůznějších (cyklo)závad. Dopravní komise určité úseky vybere a jestli vše půjde podle ideálních představ, do tří let by se stav stezek měl výrazně zlepšit. Známé jsou i minimální náklady. Pro začátek bude údajně stačit kolem 20 milionů korun.

Nebylo by spravedlivé Hradec jen obviňovat, že pro cyklisty nic nedělá. Před deseti lety začal na silnice malovat speciální pruhy pro kolaře, osvědčily se i obousměrky cyklistů v některých jednosměrkách nebo předřadná místa na světelných křižovatkách. Čerstvě je hotový přátelský prostor před zimním stadionem a ven z města vedou pruhy do Kuksu nebo na Pardubice.

Jenže stav existujících stezek se rapidně zhoršuje a příjemná cesta na nich se často mění v dobrodružství. Neodpustitelnou chybou je demolice první české cyklověže u hlavního nádraží.

Bahno, kořeny. Lepší jet po silnici, stěžují si

Když zůstaneme u cyklostezek ve městě, velmi podrobně na jejich stav upozorňuje názorová mapa na webu hradecjede.cz. Desítky upozornění poukazují na nebezpečné či rozbité úseky, vyloženě havarijní metry, nenavazující trasy či nepřehledné křižovatky.

Komentáře hradeckých cyklistů jsou sžíravé. „Stezka neodpovídá parametrům cyklotrasy, což bylo vyřešeno sundáním značky cyklotrasa. Z důvodu úzké nevyhovující komunikace a havarijního stavu jezdí lidé na kole po silnici, kde tvoří překážku provozu,“ stěžuje si jeden z přispěvatelů na stezku v Brněnské ulici podél řeky Orlice.

„Kořeny stromů porušují asfaltový povrch, při jízdě na kole začíná být nebezpečné na porušené místo najet,“ zní další komentář, tentokrát reagující na Hradubickou labskou stezku podél nemocnice.

„Část cyklostezky mezi nemocnicí a zahrádkářskou osadou Třešňovka je nezpevněná. Nezřídka v deštivém počasí je s vyjetými bahnitými kolejemi nebo naopak s oblaky prachu za projíždějícími bicykly, což bývá svízel jak pro maminky s kočárky a chodce, tak pro denní dojíždění do zaměstnání na bicyklu,“ píše nešťastný cyklista o stejném úseku.

Otřesný stav hradeckých stezek se však má změnit. Podle informací MF DNES se Hradec chce pustit do oprav stezek na Smetanově nábřeží, hlavně pak mezi Labským a Tyršovým mostem. Zaměří se i na Eliščino nábřeží a trasu podél řeky u ČSOB, na druhém břehu se opraví úsek od Hučáku k mostu u soutoku.

Dál jde o třebešskou hráz a kritický úsek od fakultní nemocnice do Třebše, na pravém břehu Labe se zpevní koruna hráze Plácky, zrekonstruuje se úsek při severní straně druhého silničního okruhu i kratší úseky v Baarově ulici. Na třídě Československé armády a v Pouchovské ulici se radnice zaměří na cyklopruhy a na několika dalších místech upraví nájezdy na stezky a obrubníky.

Deset nejhorších úseků

„Opravy stávajících stezek vyžadují minimálně stejnou pozornost jako výstavba nových úseků. Asi nejvíce se to týká stezek podél druhého silničního okruhu a pak podél řek, kde jsou v kontaktu se vzrostlou zelení. Bylo vytipováno asi 10 úseků, kde z hlediska komfortu jízdy na kole je oprava a údržba aktuálně potřebná,“ uvádí cyklokoordinátor města Karel Šimonek.

„Generální opravy hradeckých cyklostezek jsou vyčísleny na 20 milionů korun, zažádali jsme o finance, minulý týden jsme na radě města dostali přislíben nějaký balík a teď ještě uvidíme, jestli to schválí zastupitelstvo. Nejsou tam sice všechny naše požadavky, stav stezek je však jednou z priorit. Naším plánem je během tří let realizovat co nejvíce oprav, ale ještě nejsou přesně definovány všechny problémy, například etapizace či konkrétní finanční nároky. Část stezek ale určitě budeme moct realizovat už v nejbližších měsících,“ říká náměstek primátora pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO).

Podle něj seznam úseků zralých na rekonstrukci leží na odboru hlavního architekta a je dlouhý: „Úseků je opravdu spousta. Některé jsou realizovatelné jednoduše, ale další například kvůli kořenovým systémům obtížněji. Odbor životního prostředí nám opravy buď povolí, a když ne, budeme muset hledat nějaká náhradní řešení. Teď se vyhodnocují jednotlivé úseky.“

„Pracujeme na tom s technickými službami, ale i s Povodím Labe a ještě jsme neuzavřeli, jaké lokality půjdou na řadu nejdříve. Každopádně bychom toho rádi opravili co nejvíce,“ připomíná hlavní architekt Petr Brůna.

S elektrokoloběžkou může jít o zdraví

Téměř čtvrt roku dlouhá zkušenost s provozem elektrokoloběžek radnici konfrontovala nejen s chátrajícími cyklostezkami, ale také s potížemi, které kolaře většinou nevyvedou z rovnováhy. Nejen obrubníky, ale i nájezdové hrany nebo zcela nevhodný povrch: to vše pro stovky většinou nezkušených elektrojezdců představuje značné riziko.

„Dlouhodobě upozorňuji na to, že koloběžky mají úplně jiné parametry než kola a bylo by dobré, kdyby jim některé úseky byly přizpůsobeny. S nástupem elektrokoloběžek vidíme, že problémy s jejich provozem se obrovsky zvýšily. Pokud nám záleží na zdraví obyvatel, budeme se podle toho muset začít chovat i u cyklostezek. Je to nepříjemné, protože to znamená zvýšení nákladů, je to však problém celého města, protože s tím nikdo dlouhodobě nepracoval,“ míní Marek.

Případné stavby dalších hradeckých stezek jsou však záležitostí delší doby. Svědčí o tom slova bývalého hradeckého zastupitele, který si kvůli ostrosti svého vyjádření nepřál být jmenován.

„Nejdřív je potřeba o stavbě dlouhé roky diskutovat, pak přesvědčovat, že stezka je opravdu nutná. Nastává fáze těžkých papírových bitev, dojení bezedné evropské kasy, aby se ve finále zjistilo, že vše padá třeba kvůli zabedněnému zahrádkáři, který odmítá prodat pár metrů svého pozemku. Zní to morbidně, ale mnohdy je nejlepším důvodem pro budování až mrtvý cyklista,“ tvrdí.