Podkrkonoší přidá kilometry cyklostezek. Nová stezka již roste u Kuksu

Mladé Buky na Trutnovsku získaly dotaci od státu i Královéhradeckého kraje a dělníci v těchto dnech podél vytížené silnice I. třídy v Hertvíkovicích směrem na Vrchlabí stavějí více než dva kilometry dlouhý úsek spojených chodníku a stezky pro cyklisty za 45 milionů korun. Vinout se bude od spodní cedule Hertvíkovice až po horní autobusovou zastávku.

„Do konce listopadu musí být cyklostezka hotová, abychom splnili podmínky. Do Hertvíkovic se stěhují mladé rodiny s dětmi. Silnice je velmi frekventovaná a já nechci být u toho, až tam chodce nebo cyklistu přejede auto,“ vysvětlila starostka Mladých Buků Lucie Potůčková (STAN).

Tři metry široká cesta bude mít nové veřejné osvětlení. „Myslím si, že změní tvář této části obce,“ poznamenala.

Jizersko-jesenická cyklostezka

Mladé Buky získaly dotaci 24 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, dalších 12 milionů od kraje. Přibližně deset milionů doplatí z vlastního rozpočtu. Úsek bude součástí Jizersko-jesenické cyklostezky číslo 22, která propojí Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. Její nejdelší úsek je mezi Vrchlabím a Lánovem.

Městys má už vyprojektovánu další, kilometrovou část trasy z Horních Hertvíkovic do Mladých Buků. Na konci června podá žádost o dotaci. Stezka by měla dál pokračovat do Javorníku a Rudníku.

„Pokud všechno dobře dopadne, mohli bychom mít krásnou cestu z Mladých Buků přes Rudník až k Labské stezce. Našemu regionu by to mělo velmi pomoci,“ je přesvědčena Lucie Potůčková.

Městys přitom chtěl původně v Hertvíkovicích vybudovat pouze chodník, Státní fond dopravní infrastruktury však na chodníky dával méně peněz než na cyklostezky.

Staví se Labská stezka u Kuksu

Na jaře začala stavba 1,8kilometrového úseku Labské stezky ze Stanovic u Kuksu do královédvorské části Žireč za 27 milionů korun. Jejím výsledkem bude v Podkrkonoší největší prodloužení cyklostezky od dokončení jejího 26kilometrového úseku z Hradce Králové do Kuksu v roce 2013. Stavba tři metry široké stezky potrvá do podzimu 2024.

Na trase budou tři propustky a pětadvacetimetrová lávka přes Labe nedaleko Domova sv. Josefa v Žirči.

Labská cyklostezka Mezinárodní Labská cyklostezka má vést od pramene Labe v Krkonoších do německého Cuxhavenu na pobřeží Severního moře. Celková délka dosahuje 1 300 kilometrů, na českém území 370 kilometrů a prochází přes čtyři kraje. Část z Hradce do Kuksu patří mezi nejdelší hotové souvislé úseky u nás. Nejvíce úseků v režimu cyklostezky bez automobilové dopravy je v Ústeckém kraji.

„Pracuje se na obou koncích. Mimo propustků jsou již téměř hotové podkladové vrstvy po celé délce trasy a u dodavatele se svařuje ocelová konstrukce cyklolávky,“ informovala mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Stezka ze Stanovic do Žirče se měla stavět už v loňském roce, ale firma, která vyhrála původní výběrové řízení, kvůli výraznému zvýšení stavebních prací od smlouvy odstoupila. U první veřejné soutěže město předpokládalo cenu 22 milionů korun.

Z Kuksu až na přehradu?

Nový úsek se na okraji Dvora Králové příští rok napojí na cyklotrasu, která vede po málo frekventované silnici v Žirečské Podstráni. Centrem Dvora Králové se dá bezpečně projet na kole už dnes. V nedávno zrekonstruované Heydukově ulici je vyznačen cyklopruh, od Denisova náměstí vede cyklostezka přes Benešovo nábřeží a Štefánikovu ulici k branám dvorského safari parku. Vznikla před pěti lety po generální opravě obou ulic.

Dvorská radnice chystá pokračování stezky směrem na přehradu Les Království. Pokud se dnes cyklisté chtějí vyhnout vytížené krajské silnici, musí jet po polních cestách.

„Připravujeme projekt a jednáme s vlastníky pozemků ve dvorských částech Vorlech a Verdek. Máme připravené také varianty pro případ, že se s nimi nedohodneme a cyklostezku budeme muset vést po městských pozemcích. Když budu optimistou, myslím, že do tří let bychom mohli stavět,“ uvedl starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO).

Tím by došlo k propojení tří nejvýznamnějších turistických cílů v Podkrkonoší: barokního hospitálu v Kuksu, zoologické zahrady a památkově chráněné přehrady na Labi. „Byla by to obrovská vzpruha pro cestovní ruch,“ zdůraznil starosta.

Před dvěma lety se za osm milionů korun dočkala prodloužení Labská cyklostezka v Hostinném, dnes končí u splavu v Dobré Mysli. Odtud má pokračovat do Klášterské Lhoty, Kunčic nad Labem a Vrchlabí. Labská stezka by v budoucnu měla propojit také Hradec a Pardubice. Zatím se v roce 2019 povedlo vybudovat pouze 5kilometrový úsek mezi Hradcem a Vysokou nad Labem.