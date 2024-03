Labská stezka z Vysoké do Opatovic by se mohla stavět už v roce 2025

Svazek obcí také zadá projektové práce pro poslední navazující úsek z Opatovic do Dřítče, odkud už cesta vede až do Pardubic. Labská cyklostezka bude nejatraktivnější cyklistickou spojnicí v regionu.

„Čekáme na stavební povolení úseku z Vysoké do Opatovic. Doufáme, že do poloviny roku bude vydané a můžeme vybrat dodavatele stavby, aby se v roce 2025 mohlo stavět dál,“ říká projektový manažer Tomáš Jeřábek.

Starosta Opatovic Pavel Kohout (Opatovice podle vás) je ještě optimističtější. Očekává, že by se práce mohly rozjet už v závěru roku. Úsek mezi Vysokou a Opatovicemi by měl přijít odhadem na 20 milionů korun.

„Peníze na stavbu máme rezervované v programu ITI Evropské unie, kde je na stezku přes 100 milionů,“ připomíná Kohout.

Podle něj se stavba zdržela hlavně na výkupech pozemků a složitém dohledávání vlastníků. Výkupy se alespoň u úseku z Vysoké podařilo dořešit a dokončen je i nový bezpečnostní audit policie, který požadoval ve stavebním řízení odbor dopravy.

„Policie stanovila určité podmínky, ale očekáváme, že by měli úředníci stavbu povolit,“ věří Jeřábek.

Jízda do práce i výlety na bruslích

Labská stezka ve směru od Hradce Králové končí u Vysoké nad Labem. Přestože zatím dál nepokračuje, je podle místních velmi vytížená.

„Jednak slouží pro cesty do práce, někteří tu na kolech nebo inlinech jezdí do hospody, ale jsou tu i lidé, kteří ji berou jako venkovní fitko. Cesta u nás končí u sportovního areálu, kde je parkoviště. Spousta lidí přijede autem, nazuje inliny a jde si zabruslit tam a zpátky. Jakmile se udělá pěkné počasí, máme tam pomalu tlačenici,“ říká starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák (Místo, kde chci žít).

Napojení na Vysokou je důležité i pro obyvatele Opatovic, byť mohou cestovat do Hradce Králové i zadní cestou za obchodní zónou v Březhradě.

„Přes Březhrad se dostanete do Kuklen a Plačic. Cyklostezka však povede na Moravské Předměstí a tento směr je hodně vytížen. Teď se jezdí na most k Vysoké, ale tam si auta zkracují cestu k dálnici. Jde o úsek, kterého by se cyklisté měli vyvarovat,“ upozorňuje Kohout.

Pokračování za rok

Nadějně to vypadá i s pokračováním stezky z Opatovic nad Labem do Dřítče. Vykoupit zbývá jeden velký pozemek. Peníze na to už slíbil Pardubický kraj. Transakce se má uzavřít letos a už na podzim by se mohly rozjet projekční práce.

„V letošním roce bychom chtěli dokončit výkupy, a pokud zbudou peníze, chtěli bychom zadat dokumentaci pro společné územní a stavební povolení. V příštím roce by se projektovalo a žádalo o povolení a v roce 2026 by šel úsek do výstavby. Jde o 6 kilometrů,“ říká Jeřábek. Času není nazbyt, aby evropská dotace nepropadla, měla by být stezka hotová v roce 2027.

Součástí nejdelšího úseku bude také přemostění řeky Labe. Ocelová lávka má být podle studie přimknutá k mostu, po kterém vede účelová komunikace z opatovické elektrárny na její skládku u Bukoviny nad Labem. Zatím není jasné, zda bude dostatečně široká pro jízdu, či zda tam budou moci cyklisté s kolem jen procházet.

Potíž s pozemky u Kunětické hory

Až budou oba úseky hotové, bude pro plnohodnotnou stezku potřeba vyřešit ještě 800metrovou část mezi Kunětickou horou a Ráby. I tam se léta nedaří získat pozemky. Čilému cyklistickému ruchu mezi Pardubicemi a Kunětickou horou to však ani dosud nebrání.

Otazník však zůstává nad předfinancováním staveb. Dotace totiž přijde až zpětně. Loni se kvůli tomu zpozdila stavba dvou úseků kolem Němčic. Nakonec potřebných asi 11 milionů korun půjčily svazku obcí Pardubice a Pardubický kraj.

„Tato praxe by měla být aplikována i na další části trasy, i když vždy by se měla půjčka samostatně vyjednávat. Obce by jinak nebyly schopné peníze připravit. Brát si na to dnes úvěr by bylo v samosprávách složité,“ varuje Pavel Kohout, který se loni snažil předfinancování zajistit z obecního rozpočtu, ale nenašel podporu v zastupitelstvu. „Dnes už si to nedovedu představit, protože dostavujeme školu,“ dodává.

„Labská trasa představuje z pohledu cestovního ruchu velký potenciál. Určitě jsme připraveni o další podpoře jednat, ale výsledek zatím nemohu slíbit. Bylo by dobré, kdyby se na předfinancování podílely i okolní obce,“ říká ekonomický náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).

